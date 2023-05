6 membres d’équipage de pétroliers africains libérés après avoir été pris en otage par des pirates, 10 otages restent

Six membres d’équipage d’un pétrolier battant pavillon libérien retenus en otage pendant plus d’un mois par des pirates en Afrique de l’Ouest ont été libérés, a annoncé lundi la compagnie maritime danoise propriétaire du navire.

Le 25 mars, des pirates sont montés à bord du Monjasa Reformer au sud-ouest de Port Pointe-Noire, au Congo. Le navire a été retrouvé abandonné cinq jours plus tard par une patrouille de la marine française au large de la petite nation insulaire de Sao Tomé et Principe au nord de l’endroit où l’attaque a eu lieu.

Les pirates ont laissé 10 des 16 membres d’équipage à bord, kidnappant les six autres et les emmenant à terre au Nigeria.

DES PIRATES ATTAQUENT UN NAVIRE ET TIENNENT DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE EN OTAGES AU LARGE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Dans un communiqué, le porte-parole de la société Monjasa, Thorstein Andreasen, a déclaré que le calvaire des six membres d’équipage s’était terminé lundi et qu’ils étaient « maintenant récupérés en toute sécurité dans un lieu non divulgué au Nigeria ».

Tous « sont dans un état de santé relativement bon compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles ils se sont trouvés au cours des cinq dernières semaines », a déclaré Andreasen dans le communiqué. Il a ajouté qu’ils avaient subi des contrôles médicaux et qu’ils étaient rapatriés dans leur pays d’origine pour retrouver leurs familles.

Le golfe de Guinée est l’un des endroits les plus dangereux au monde pour les attaques contre les navires. Ce détournement a eu lieu plus au sud dans une zone qui n’est généralement pas attaquée par des pirates.

Anders Ostergaard, PDG de Monjasa, basée à Fredericia, dans l’ouest du Danemark, a remercié ceux qui avaient aidé à « résoudre cette terrible situation ».

Après que les pirates sont montés à bord du pétrolier, l’équipage s’est réfugié dans une citadelle – une zone sûre sur le navire – conformément au protocole d’urgence anti-piraterie à bord. Cependant, les pirates ont réussi à prendre certains d’entre eux en otage.

Les nationalités des membres d’équipage n’ont pas été annoncées, et aucun détail n’a été donné quant au lieu et à la manière dont ils ont été détenus.

Aucun dommage au navire ou à sa cargaison n’a été signalé. Aucun autre détail n’a été donné.

L’expéditeur danois a déclaré que l’épisode « démontre clairement la nécessité d’une action politique internationale conjointe pour faire face à ces problèmes une fois pour toutes » et « appelle à des voies de passage sûres et à des zones sûres dans le cadre d’une coalition internationale ».

Le Monjasa Reformer est utilisé en Afrique de l’Ouest dans le cadre des opérations mondiales de carburants marins de Monjasa. Il transportait à son bord du gas-oil marin, du fioul à très faible teneur en soufre et des produits à base de fioul à haute teneur en soufre, a indiqué l’expéditeur.