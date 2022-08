6 meilleurs thés pour l’anxiété et le stress pour 2022

En tant que personne qui a lutté contre l’anxiété pendant la majeure partie de ma vie, je n’ai jamais eu de place pour le café – ou toute autre boisson contenant de la caféine – dans ma routine matinale. En fait, la caféine du café peut imiter les symptômes d’anxiétéce qui aggrave encore toute anxiété de base.

Heureusement, le thé est devenu mon substitut au café. Les tisanes et les thés décaféinés sont parfaits pour que mon corps puisse gérer et même soulager certains de mes symptômes. Maintenant, je bois une tasse de thé le matin et le soir pour gérer mon anxiété et mon stress. Vous pouvez également.

Cette liste organisée a pris en compte les meilleures marques et sélections de thés avec des ingrédients qui ont été scientifiquement testés pour soulager le stress et l’anxiété. J’ai pris en compte les avis des clients, le prix, les ingrédients et ma propre expérience. Voici les meilleurs thés pour l’anxiété et le stress.

Amazone Ingrédients: Menthe poivrée, menthe verte et estragon Tazo est l’une des meilleures marques de thé sur le marché et l’une de mes préférées. Non seulement il produit des thés caféinés de qualité, mais il propose également de nombreuses sélections de thés sans caféine et à base de plantes. Le thé Refresh Mint de Tazo est une infusion de menthe poivrée, de menthe verte et d’un peu d’estragon. La menthe est une aide naturelle contre l’anxiété et le stress. Une étude pilote sur la menthe poivrée, en particulier, suggère que le thé à la menthe améliore également la mémoire et améliore la qualité du sommeil. Ce thé est offert en paquet de six et chaque boîte contient 20 sachets de thé. Pour le meilleur brassage: faites bouillir de l’eau (212 degrés Fahrenheit), versez une tasse d’eau sur le sachet de thé et laissez infuser pendant cinq minutes.

Amazone Ingrédients: Passiflore bio Buddha Teas utilise des ingrédients propres, des sachets de thé non blanchis, des cartons 100% recyclés et recyclables, sans arômes artificiels, colorants, conservateurs ou OGM. Son thé à la passiflore bio est également sans caféine. La passiflore est une aide au sommeil puissante mais naturelle. Des études récentes suggèrent qu’il a le potentiel pour traiter les troubles du sommeil qui sont souvent associés à l’anxiété, comme l’insomnie. Cependant, consultez un médecin si vous êtes enceinte ou allaitantecar la passiflore peut ne pas vous convenir. Chaque boîte Buddha Teas est livrée avec 18 sachets de thé. Pour le meilleur brassage: faire bouillir de l’eau, verser sur le sachet de thé et laisser infuser pendant trois à cinq minutes.

Amazone Ingrédients: Racine de gingembre, arômes naturels de citron et de gingembre, feuilles de mûre, tilleul, zeste de citron et citronnelle Twinings, une entreprise de thé basée à Londres, fournit des produits à base de thé depuis plus de 300 ans. Ses thés de qualité sont souvent à des prix modérés. Le thé au citron et au gingembre Twinings est décrit comme piquant, réchauffant et légèrement épicé (à cause du gingembre). La racine de gingembre a de nombreux avantages pour la santé du corps. Le gingembre réduit l’anxiété – dans une étude, l’extrait de gingembre semblait traiter l’anxiété aussi efficacement que le diazépam. Il sert également de antioxydant et anti-inflammatoire et peut même baisse de la glycémie chez les diabétiques. Une grande boîte contient 100 sachets de thé. Pour le meilleur brassage: faire bouillir de l’eau, verser sur le sachet de thé et laisser infuser pendant quatre minutes.

Amazone Ingrédients: Extrait de passiflore biologique, extrait de racine de valériane biologique, racine de réglisse biologique, fleur de camomille biologique, feuille de menthe verte biologique, feuille de scutellaire biologique, gousse de cardamome biologique, écorce de cannelle biologique, églantier biologique, fleur de lavande biologique, feuille de stévia biologique et arôme d’orange biologique. La marque Yogi sera la plus chère de cette liste. Les thés Yogi sont tous basés sur le bien-être – ce qui signifie que leurs thés sont préparés en pensant à votre santé, en utilisant uniquement des ingrédients biologiques – et proposent des produits pour la saison froide, le soutien immunitaire, la détoxification et le sommeil. Chaque thé est certifié biologique par l’USDA, sans OGM, végétalien, casher, sans gluten et sans arômes ni édulcorants artificiels. Son thé au coucher est également sans caféine. Mieux apprécié une heure avant le coucher, Yogi Bedtime Tea s’appuie sur les somnifères naturels de fleur de la passion, racine de valériane, camomille, menthe et la cannelle – dont l’extrait de cannelle a montré pour augmenter les niveaux de mélatonine. Ce pack de quatre est livré avec 16 sachets de thé chacun pour un total de 64 sachets de thé. Pour le meilleur brassage: faites bouillir de l’eau, versez-la sur le sachet de thé et laissez infuser sept minutes. Utilisez deux sachets de thé pour une tasse plus forte.

Amazone Ingrédients: Mélisse coupée et tamisée Ce vrac de mélisse en vrac est naturel, biologique et sans caféine. Les feuilles proviennent de la République de Serbie et sont conditionnées aux États-Unis. Notez que vous aurez besoin d’une passoire pour infuser ce thé, car il ne vient pas dans des sachets de thé individuels. La mélisse est très similaire aux feuilles de menthe, mais avec une odeur et une saveur citronnées. En plus du stress et de l’anxiété, il est souvent utilisé pour soulager dépression et sommeil les conditions. La mélisse aide à la dépression et à l’humeur en augmenter les niveaux de GABA-T — le neurotransmetteur qui apaise le corps. De plus, c’est le meilleur rapport qualité-prix – un paquet contient une livre de feuilles de mélisse. Un paquet peut produire environ 100 tasses de thé, selon le nombre de cuillères à café d’herbes que vous ajoutez à une tasse d’eau. Pour le meilleur brassage: ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d’herbe séchée dans une passoire. Porter l’eau à ébullition et ajouter la passoire dans la tasse. Laisser infuser trois à cinq minutes.

Amazone Ingrédients: Fleurs de camomille Bigelow, comme Twining et Tazo, est une grande marque et produit du thé depuis plus de 75 ans. Bigelow propose des thés sans gluten, sans OGM, casher et emballés aux États-Unis. Le thé Cosy Camomille est également naturellement sans caféine. Non seulement ce thé est connu pour ses propriétés calmantes, mais la camomille soutient également un système digestif sain. C’est un anti-inflammatoire, antioxydant et la recherche suggère qu’il peut aider les systèmes de diarrhée, de nausée et ulcères d’estomac. Ce thé est offert en paquet de six et chaque boîte contient 20 sachets de thé. Pour le meilleur brassage: faire bouillir une tasse d’eau, verser sur le sachet de thé et laisser infuser pendant quatre minutes.

Thés contre l’anxiété et le stress FAQ

Comment les tisanes aident-elles à réduire le stress ? Les tisanes sont chaudes, apaisantes et souvent appréciées en position assise. Il a également été démontré que les thés niveaux de cortisol inférieurs (l’hormone du stress) dans une étude randomisée en double aveugle. Les tisanes contiennent également souvent des ingrédients tels que la camomille, la mélisse ou la menthe qui ont été associés au soulagement de l’anxiété et du stress.

Le thé vert est-il bon pour le stress et l’anxiété ? Une tasse de thé vert infusé contient environ 28 mg de caféine, tandis qu’une tasse de café en contient 96 mg. Selon la quantité de caféine que votre corps peut gérer en plus de l’anxiété persistante, cela pourrait être assez de caféine pour exacerber symptômes d’anxiété. Cependant, certaines études ont trouvé thé vert pour soulager le stress et l’anxiété. Des études plus longues doivent être menées pour étayer pleinement cette affirmation.

Quel thé est bon pour l’anxiété et la dépression ? Il a été démontré que la menthe, le gingembre, la mélisse, la camomille et d’autres thés de cette liste aident à soulager l’anxiété. Cependant, la mélisse, en particulier, a été utilisée pour soulager les symptômes de la dépression et des études ont montré des résultats prometteurs.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.