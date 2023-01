6 meilleurs suppléments de mélatonine de 2023

Parfois, le sommeil semble impossible, mais ce n’est pas obligatoire. Il existe un supplément naturel qui peut vous aider à vous endormir plus rapidement.

Mélatonine, une hormone naturelle présente dans notre cerveau, peut être prise la nuit pour vous aider à dormir. Ce faisant, votre cerveau dira à votre corps qu’il est temps de dormir. La mélatonine artificielle contenue dans un supplément imite la mélatonine naturellement présente dans notre cerveau lorsqu’il fait noir. C’est un somnifère naturel sans ordonnance.

Quelle quantité de mélatonine les adultes peuvent-ils prendre ?

Typique doses de mélatonine se situent entre 1 et 5 milligrammes, bien que certains produits atteignent 20 mg. Des experts au Clinique de Cleveland recommandent d’essayer 1 mg de mélatonine pendant une semaine entière, puis d’augmenter la dose de 1 mg chaque semaine suivante. Arrêtez une fois que vous avez atteint 10 mg (ne dépassez pas 10 mg) ou jusqu’à ce que le temps nécessaire pour vous endormir ait diminué. Parlez à votre médecin de tout problème de dosage.

Voici les meilleurs suppléments de mélatonine sur le marché.

Amazone Dosage: 1 comprimé, une heure avant le coucher

Mélatonine par portion: 5mg Nature Made est l’une des meilleures marques de suppléments vitaminiques sur le marché, sinon la meilleure. Tous ses suppléments sont Vérifié par l’USP, ce qui signifie que les produits et les installations ont été testés pour les toxines et les contaminants et que l’étiquette est correcte. Les comprimés Nature Made Melatonin contiennent 5 mg de mélatonine et 80 mg de calcium (sous forme de phosphate de calcium dibasique), soit environ 6 % seulement de la valeur quotidienne recommandée de calcium. Si vous prenez déjà une multivitamine avec du calcium, cela ne devrait pas interférer. En outre, un comprimé contient également du glycolate d’amidon sodique, du stéarate de magnésium et de la croscarmellose sodique. Nature Made est exempt de colorants ajoutés, de conservateurs, d’arômes artificiels et de gluten. Prenez un comprimé environ une heure avant d’aller au lit. Une bouteille durera environ 90 jours. Avantages: Les suppléments Nature Made sont toujours Vérifié par l’USP et abordable

Une bouteille suffit pour 90 nuits Les inconvénients: Peut prendre jusqu’à une heure pour démarrer

Non destiné aux personnes de moins de 18 ans Vous recevez des alertes de prix pour Nature Made Mélatonine

Amazone Dosage: 1 comprimé au coucher

Mélatonine par portion: 5mg Nature’s Bounty a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie des suppléments. L’entreprise est connue pour être abordable et accessible. Les comprimés dans une bouteille de mélatonine de Nature’s Bounty sont à double couche, ce qui signifie que la première couche de 2,5 mg de mélatonine agit rapidement. La deuxième couche de 2,5 mg de mélatonine ajoutée est destinée à une libération prolongée. En plus de la mélatonine, un comprimé contient du phosphate dicalcique, de la cellulose végétale et moins de 2 % de silice, de la triacétine, du colorant de jus végétal, du stéarate de magnésium végétal et de l’acide stéarique végétal. Les suppléments de Nature Bounty sont sans OGM et ne contiennent pas d’arômes artificiels, d’édulcorants, de conservateurs, de sucre, d’amidon, de lait, de soja, de sodium, de gluten, de blé, de levure ou de poisson. Prendre un comprimé au coucher. Une bouteille durera environ 60 nuits. Avantages: Un prix avantageux pour la quantité de comprimés et de mélatonine

Comprimés bicouches pour une libération rapide et une libération prolongée plus tard Les inconvénients: Vous recevez des alertes de prix pour Nature’s Bounty Mélatonine

Amazone Dosage: 2 gommes, 30 minutes avant le coucher

Mélatonine par portion: 3mg Olly produit constamment des vitamines gommeuses au goût délicieux. Si vous n’aimez pas avaler des pilules avec un arrière-goût, les suppléments gommeux peuvent être pour vous. Les gommes Olly Sleep sont uniques sur cette liste car elles ne contiennent pas que de la mélatonine. Chaque portion de deux gommes contient 15 calories, 3 grammes de glucides, 2 g de sucre ajouté, 1 g de protéines, 100 mg de L-théanine, 3 mg de mélatonine, 17 mg d’extrait de camomille, 17 mg d’extrait de passiflore et 16 mg d’extrait de mélisse. Les autres ingrédients comprennent le sirop de glucose, le sucre de betterave, l’eau, la gélatine, les arômes naturels, l’acide citrique, les colorants (jus de myrtille et de carotte), la pectine, l’huile végétale et la cire de carnauba. Ils sont transformés dans une installation qui fabrique des produits pouvant contenir du soja, des œufs, des arachides, des noix, du lait, du poisson, des crustacés et du blé. Les gommes sont aromatisées à la mûre, sans gluten et sans arômes artificiels. Prenez deux gommes 30 minutes avant de vous coucher – pas besoin d’eau ni de nourriture. Une bouteille contient assez pour environ 25 nuits. Avantages: Les inconvénients: Une bouteille contient juste assez pour 25 nuits

Diminution de la dose de mélatonine

Amazone Dosage: 1 comprimé, 20 minutes avant le coucher

Mélatonine par portion: 10mg Natrol est l’une des marques de mélatonine les plus populaires. Une bouteille de Natrol contient 100 comprimés, assez pour 100 nuits. Les comprimés à dissolution rapide ne nécessitent pas d’eau. Une portion contient 10 mg de mélatonine et d’autres ingrédients ajoutés tels que dextrose, cellulose microcristalline, gomme de cellulose, crospovidone, maltodextrine, béhénate de glycéryle, esters de saccharose, gomme arabique, poudre de betterave, dioxyde de silicium, sucralose et arôme artificiel. Les comprimés sont exempts de lait, d’œuf, de poisson, de crustacés, de noix, d’arachides, de soja, de levure et de conservateurs. C’est exactement le supplément de mélatonine que j’utilise parfois avant de me coucher. La seule raison pour laquelle ces suppléments ne sont pas les meilleurs dans l’ensemble est qu’ils ne conviennent peut-être pas à tout le monde. La saveur est similaire au sirop contre la toux aux cerises pour enfants, donc je m’assure de toujours me brosser les dents après avoir pris un comprimé. Cependant, Natrol offre une autre saveur d’agrumes. Avantages: Ne prend que 20 minutes environ pour démarrer

Sans sucre ajouté Les inconvénients: Tout le monde n’aimera pas la saveur

Avec une telle dose de mélatonine, il faut faire attention Vous recevez des alertes de prix pour Natrol Mélatonine

Amazone Dosage: Une gélule au coucher

Mélatonine par portion: 3mg Thorne est une marque bien connue d’abonnement aux suppléments personnalisés. Thorne est populaire auprès des athlètes car certains de leurs suppléments sont certifiés NSF pour le sport. Vous savez ce que vous mettez dans votre corps en regardant l’étiquette – pas de surprises. Thorne Melatonin contient 3 mg de mélatonine et d’autres ingrédients, notamment de la cellulose microcristalline, une capsule d’hypromellose (dérivé de la cellulose), du laurate de calcium et du dioxyde de silicium. Les capsules sont exemptes d’arômes artificiels, de gluten, de produits laitiers et de soja. Ce supplément végétalien doit être pris au coucher. Une bouteille durera environ 60 nuits. Avantages: Les inconvénients: L’un des plus chers de cette liste

Juste assez pour 60 nuits Vous recevez des alertes de prix pour Thorne Mélatonine

Amazone Dosage: 1/4 cuillère à café (environ 20 gouttes) au coucher Mélatonine par portion: 3mg Les suppléments liquides sont parfaits pour tous ceux qui n’aiment pas avaler des pilules ou des saveurs artificielles de vitamines gommeuses. Désormais, la mélatonine liquide est livrée dans un pack de deux bouteilles de 2,0 onces liquides et nécessite environ 20 gouttes par portion. Chaque bouteille contient environ 60 portions. La dose inférieure de 3 mg peut nécessiter une deuxième portion avant le coucher. En plus de la mélatonine, le supplément contient également de l’eau, de la glycérine végétale, du fructose, du xylitol (ce qui est très nocif pour les animaux de compagnie – tenir hors de portée), alcool de canne biologique (6%), extrait naturel d’orange (citrus sinensis), arômes naturels, sorbate de potassium (comme conservateur), acide citrique, acide malique et huile naturelle de citron. Ce supplément liquide est exempt d’ingrédients de gluten, de soja, de lait, d’œuf, de poisson ou de crustacés. Au coucher, prenez les gouttes directement ou vous pouvez les ajouter à votre boisson préférée. La saveur est citronnée, mais les critiques ont décrit le goût désagréable. Il est recommandé de boire quelque chose après. Avantages: Végétalien

En plus de l’arôme, ne contient que de la mélatonine Les inconvénients: Chaque portion a une dose de mélatonine plus faible que les autres sur cette liste

Certaines personnes ont rapporté les bouteilles arrivent cassées ou abîmées Vous recevez des alertes de prix pour Now Liquid Melatonine

Comment nous avons choisi les meilleurs suppléments de mélatonine



Tous les suppléments de cette liste sont 100% sans drogue. Ils ont été choisis en fonction de mon expérience personnelle de la prise de suppléments de mélatonine et de mon expertise en matière de marques de vitamines, de prix, d’ingrédients et de connaissances en matière de vérification.

FAQ sur les suppléments de mélatonine

Mélatonine est une hormone naturellement présente dans le cerveau. Il aide notre rythme circadien à nous indiquer qu’il est temps de dormir lorsque nous sommes exposés à l’obscurité.

Quels sont les effets négatifs de la mélatonine ? Il y a quelques effets négatifs de la mélatonine être au courant de ces suppléments. Ceux-ci incluent des réveils groggy, des maux de tête, des étourdissements, des nausées et de la somnolence. Parlez toujours à votre médecin avant de commencer tout supplément, comme la mélatonine. Ils peuvent vous aider à déterminer le dosage correct.

La mélatonine rend-elle somnolent ? Oui, la mélatonine agit en vous rendant somnolent à l’heure du coucher. Le supplément imite l’hormone naturelle dans notre cerveau qui indique à notre corps qu’il est temps de s’endormir. De plus, la mélatonine peut également vous rendre étourdi ou somnolent.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.