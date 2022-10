6 meilleures vitamines pour la saison de la grippe

Alors que nous nous dirigeons peut-être vers la période la plus merveilleuse de l’année en ce qui concerne les festivités, nous entrons également saison de la grippe. Cela signifie d’octobre à mars, votre probabilité de tomber avec des pics de grippe.

La plupart d’entre nous sont plus désireux que jamais de rester en bonne santé. Cela signifie prendre des mesures préventives pendant la saison de la grippe 2022. Vous visez peut-être à obtenir bon sommeil ou se laver les mains plus fréquemment. Vous avez probablement reçu ou prévoyez de vous faire vacciner contre la grippe, et vous recherchez peut-être les meilleures vitamines pour la saison de la grippe.

Si vous voulez un rappel du système immunitaire, nous avons ce qu’il vous faut. Les vitamines et les nutriments peuvent aider, et nous avons rassemblé les meilleurs choix.

Vitamines et nutriments stimulant le système immunitaire

D’une manière générale, une alimentation variée d’aliments entiers avec beaucoup de produits devrait vous aider à rester en bonne santé en donner à votre corps les nutriments dont il a besoin. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez trouver des moyens d’incorporer davantage des meilleures vitamines pour la saison de la grippe dans votre vie.

En ce qui concerne les vitamines et les nutriments stimulant le système immunitaire, certains des favoris incluent :

Vitamine C

Pas de surprise ici : la vitamine C peut aider à renforcer votre système immunitaire. Lorsque vous êtes faible, vous avez un risque accru de maladies et d’infections.

Les femmes devraient viser à obtenir environ 75 milligrammes par jour, tandis que les hommes devraient obtenir environ 90 mg de cette vitamine. C’est assez facile puisque vous pouvez le trouver dans:

Agrumes

Brocoli

Fraises

poivron

Épinard

chou frisé

Vitamine B6

Votre corps utilise cette vitamine pour fabriquer des globules rouges et blancs, ce qui renforce votre capacité à repousser la maladie. Si vous recherchez les meilleures vitamines pour la saison de la grippe, vous devez absolument ajouter celle-ci à votre liste.

Vous pouvez l’obtenir auprès de :

la volaille

Poisson comme le thon et le saumon

Bananes

Pois chiches

Certaines céréales sont également enrichies en B6, alors gardez un œil sur votre prochaine épicerie.

Vitamine E

Des études montrent que la vitamine E peut renforcer votre système immunitaire et réduire votre risque d’infection, ce qui en fait un acteur puissant pendant la saison grippale 2022 et au-delà. Vous pouvez obtenir cette vitamine à partir de:

Certaines huiles végétales, dont l’huile de tournesol, de soja et de carthame

Verts feuillus foncés comme les épinards ou le chou vert

Amandes

Cacahuètes

Citrouille

Avocat

Vitamine D

C’est une autre de ces vitamines stimulant le système immunitaire qui ne reçoit pas beaucoup d’éloges, mais fait une grande différence. Trop peu de vitamine D augmente votre risque d’infection, tandis qu’en consommer suffisamment aide votre système immunitaire à fonctionner au mieux.

Le problème est que certaines sources de vitamine D ne sont généralement pas considérées comme agréables au goût (pensez : foie de bœuf, huile de foie de morue, sardines). Vous pouvez l’obtenir naturellement grâce à des choix plus appétissants comme le saumon et le thon, mais la vitamine D se situe juste au sommet des CDC. rapport sur les carences en nutriments.

Si vous cherchez un moyen d’obtenir plus de cette vitamine sans vous tourner vers des suppléments, gardez un œil sur l’épicerie. Vous pouvez trouver du lait et des jus enrichis en vitamine D.

Polyphénols

N’arrêtez pas votre recherche des meilleures vitamines pour la saison de la grippe aux seules vitamines. Certains nutriments peuvent grandement vous aider à rester en bonne santé.

Prenons l’exemple des polyphénols. Ces composés proviennent des plantes et aident à réguler votre système immunitairece qui permet à votre corps de prendre plus facilement les bonnes mesures pour combattre l’infection.

Heureusement, la plupart des fruits et légumes contiennent des polyphénols. Une alimentation riche en produits devrait donner à votre corps beaucoup de ces nutriments.

Bêta-carotène

Autre centrale végétale pour la saison grippale 2022, le bêta-carotène donne aux plantes rouges et orange leur teinte. Ça aussi donne à votre système immunitaire une jambe vers le haut.

Pour en intégrer davantage dans votre alimentation, recherchez des produits aux couleurs vives comme les patates douces, les carottes, les tomates et les mangues.

Peut-on prendre des vitamines pendant la grippe ?

Malgré tous vos efforts, vous êtes toujours tombé malade. Maintenant que vous êtes malade, pouvez-vous prendre des vitamines pour écourter un rhume ou une grippe ? Absolument.

Vous devriez continuer à prendre beaucoup de vitamines énumérées ci-dessus, qui sont les meilleures pour la saison de la grippe, mais ne vous arrêtez pas là. En fait, certains des nutriments que vous auriez pu espérer voir sur la liste précédente fonctionnent mieux une fois que vous êtes déjà malade. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quelles vitamines sont les meilleures en cas de maladie?

Lorsque vous êtes malade, il est très important d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Cela aide à donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour combattre votre maladie.

Au-delà de cela, il existe deux nutriments qui peuvent vous aider à rebondir plus rapidement :

Zinc: Votre corps a besoin de ce nutriment régulièrement, mais il peut être particulièrement utile une fois que vous combattez déjà une infection. Vous pouvez trouver des pastilles de zinc pour donner un coup de pouce supplémentaire pour retrouver la santé plus rapidement.

Votre corps a besoin de ce nutriment régulièrement, mais il peut être particulièrement utile une fois que vous combattez déjà une infection. Vous pouvez trouver des pastilles de zinc pour donner un coup de pouce supplémentaire pour retrouver la santé plus rapidement. Vitamine C: Certaines des meilleures vitamines pour la saison de la grippe agissent pour prévenir les maladies, mais peuvent également jouer un double rôle en luttant contre les infections actives. La vitamine C en est un excellent exemple. Alors que la plupart des gens ont besoin de 100 mg ou moins de vitamine C chaque jour lorsqu’ils sont en bonne santé, une forte dose de vitamine C pourrait aider à raccourcir la durée de votre maladie. Comme le zinc, vous voudrez peut-être trouver un supplément à ajouter lorsque vous êtes malade. Assurez-vous simplement de ne pas prendre 2 000 mg par jour, sinon vous pourriez faire face à quelques effets secondaires indésirables.

Faut-il prendre des vitamines en cette saison grippale ?

Ça dépend. Comment mangez-vous généralement ? Si vous suivez déjà un régime nutritif à base d’aliments complets avec beaucoup de fruits et de légumes colorés, vous obtenez peut-être déjà la plupart des nutriments de cette liste. Si votre régime alimentaire n’est pas ce que les experts médicaux qualifieraient d’équilibré, cependant, l’ajout de vitamines à votre routine quotidienne peut vous aider à traverser la saison grippale 2022 avec moins de risque de tomber malade.

Plus précisément, vous voudrez peut-être explorer la prise de vitamine C, de vitamine E, de vitamine D et de zinc. Selon le Enquêtes nationales sur la santé et la nutrition de 2005 à 2016, chez tous les adultes de 19 ans et plus, 46 % des adultes ne consomment pas suffisamment de vitamine C, 95 % ne consomment pas suffisamment de vitamine D, 84 % ne consomment pas de vitamine E et 15 % de zinc. Parlez-en à votre médecin. Ils peuvent vous aider à explorer d’éventuelles carences en nutriments grâce à des diagnostics comme un test sanguin. Armé de ces informations, vous serez mieux en mesure de faire des choix pour vous aider à rester en bonne santé, qu’il s’agisse de modifier votre alimentation, de prendre des vitamines ou les deux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.