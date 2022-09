6 meilleures housses de couette pour 2022

Les housses de couette sont l’option amovible, lavable en machine et personnalisée des couettes. Si vous envisagez une nouvelle housse de couette pour un ancien insert ou une couette, nous avons rassemblé les options les plus confortables et les plus durables.

Une couette est un grand type de literie semblable à une couverture ou à une couette. Il s’agit souvent de la couche supérieure d’un lit et d’une seule pièce; l’intérieur d’une couette ne peut pas être enlevé sans la déconstruire complètement. Un insert de couette est également un grand type de literie qui repose sur le lit. L’insert est ensuite placé à l’intérieur d’une housse de couette – un étui souvent coloré et doux.

Les housses de couette sont similaires aux taies d’oreiller en ce qu’elles encapsulent la couverture, la couette ou l’insert de couette sur un lit et peuvent être facilement retirées. Ils sont souvent idéaux si vous dormez avec vos animaux de compagnie (comme moi) ou si vous voulez laver votre literie souvent. Les housses de couette sont beaucoup plus faciles à laver que les grandes couettes.

La liste suivante des meilleures housses de couette a pris en compte le prix, les matériaux, les avis des clients, les couleurs disponibles et la durabilité. Tous les prix sont indiqués pour les tailles Queen.

Voir plus : Ces astuces vous aideront à vous endormir en 10 minutes ou moins

La housse en flanelle Ultrasoft Comfort la plus vendue de LL Bean est notre choix pour la meilleure housse de couette. Malgré son nom, il s’agit techniquement d’une housse de couette et peut être utilisée avec n’importe quel insert de couette. La couverture est d’un poids confortable, car une reine pèse environ quatre livres sans insert. Les critiques indiquent que la housse de couette est parfaite pour les mois d’hiver, mais avec les saisons plus chaudes, l’insert peut être remplacé par quelque chose de plus léger. Les textiles ne contiennent aucune substance nocive et sont Certifié Oeko-Tex Standard 100 .

La couverture est disponible en 13 couleurs telles que marron chaud, argile foncée, gris foncé, gris clair, mauve, naturel, rose, vert sauge, blanc, bleu sarcelle foncé, vert mousse, terre cuite et noir délavé ; cependant, certaines couleurs sont généralement en rupture de stock en ligne. Casaluna est Fabriqué en Vert par Oeko-Tex certifié, ce qui signifie qu’il a été fabriqué dans des usines respectueuses de l’environnement et a été testé pour les substances nocives. A noter que pour les tailles Twin et Twin XL, la housse n’existe qu’en deux coloris et est actuellement en rupture de stock en ligne.

Cette housse de couette en mélange de lin lavable en machine est l’une des housses les plus abordables de cette liste. Sa conception lourde est idéale pour les hivers, mais elle n’est pas recommandée pour les dormeurs chauds. Les critiques de ce produit complimentent son aspect et sa sensation de luxe.

Fabriqué en microfibres douces, l’ensemble de housse de couette Nestl est un excellent rapport qualité-prix. En plus de la couette de couleur unie, l’ensemble est livré avec deux taies d’oreiller. Il est également lavable en machine et léger, ce qui le rend idéal pour les dormeurs chauds. Pendant les mois les plus froids, un insert de couette épais peut être ajouté pour plus de chaleur. Quatre attaches de coin et des boutons cachés maintiennent l’insert en place.

Brooklin

Brooklinen est connue pour ses draps de luxe, mais elle propose également des oreillers et des taies d’oreiller, des couettes et des couvre-oreillers, des couvertures, des surmatelas, des édredons et des couettes. Sa housse de couette classique est entièrement fabriquée en coton doux et utilise des liens et des boutons de couette plus grands pour maintenir un insert en place. Les côtés “long” et “court” sont étiquetés. Bien que cette couette soit la plus chère de cette liste, Brooklinen a généralement des soldes.

La couverture est disponible en 11 couleurs et quatre motifs colorés. Les couleurs en édition limitée (qui se vendent plus rapidement) comprennent le bleu crépuscule, le bronzage macadamia, la sienne, les sphères musicales, le gris chaud, le bleu aqua, l’orchidée, le limoncello, la flore du cap et le caramel. Les housses de couette et les draps Brooklinen sont Certifié Oeko-Tex pour la sécurité chimique.

Meilleures caractéristiques:

Livré dans des couleurs vives et quelques motifs vibrants

100% coton longues fibres

270 fils au pouce

Tailles: Twin ou twin XL, full ou queen, king ou California king