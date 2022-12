6 mariées dans les villages UP désertent leurs maris et rentrent chez elles ; La raison est déroutante

Les villages du district de Hardoi, dans l’Uttar Pradesh, sont confrontés à un problème sans précédent, qui oblige les belles-filles à quitter leur “Sasural” et à retourner chez elles. Non seulement cela, aucune femme ne veut se marier et venir dans ces villages. Et non, il ne s’agit pas de disputes familiales et ces villages ne sont pas non plus hantés. Eh bien, il se trouve qu’ils sont infestés de mouches. Et par là, nous entendons des milliers d’entre eux.

Au moins six épouses du village de Badhaiyan Purwa sont retournées dans leur maison maternelle en un an parce qu’elles en avaient assez du nombre de mouches dans la région. Les villages de Badhaiyan Purwa, Kuian, Patti, Dahee, Salempur, Fatehpur, Jhal Purwa, Naya Gaon, Deoriya et Ekghara sont infestés de mouches, et la nouvelle s’est répandue dans les régions voisines de l’Uttar Pradesh. Aucune femme ne veut se marier dans ces villages et c’est pourquoi les hommes célibataires ici ont du mal à trouver une épouse.

Tout a commencé en 2014 lorsqu’une ferme avicole a ouvert ses portes dans la région. Cela a attiré des essaims de mouches, qui au cours des dernières années se sont multipliés par milliers. Le village de Badhaiyan Purwa est le plus proche de la ferme avicole, avec le maximum d’épidémies de mouches. Les habitants de ce village ont protesté, tenant une dharna à l’extérieur du village contre l’infestation incontrôlable de mouches. Même les femmes y participent.

Selon le chef du village, Vikas Kumar, le problème des mouches est devenu incontrôlable au point où il provoque maintenant des disputes et des ruptures dans les relations. Il a également déclaré qu’il n’y avait pas eu de mariage dans la région depuis un an. Manoj Kumar, surintendant du Ahirori CHC, a déclaré que de nombreux camps et campagnes de sensibilisation ont été organisés. Selon lui, aucun schéma de maladies causées par les mouches n’a été observé dans les villages.

