6 manifestants anti-avortement reconnus coupables de crimes lors du blocus du Tennessee

Près de trois ans après qu’un groupe de manifestants anti-avortement de tout le pays a bloqué l’entrée d’une clinique de santé reproductive du Mont Juliet, six des accusés ont été reconnus coupables de crimes fédéraux pouvant se traduire par des années de prison.

Le jury a rendu le verdict de culpabilité mardi après-midi, à l’issue d’un procès qui a duré une semaine et qui a présenté des preuves vidéo du « blocus » de la clinique du centre de santé Carafem par le groupe en mars 2021 et des témoignages de la police, d’un patient et d’un employé de la clinique ce jour-là. Il a fallu au jury presque toute la journée pour parvenir à cette décision, les délibérations ayant débuté mardi à 9 heures.

Les condamnés sont Chester Gallagher, de Lebanon, Tennessee ; Paul Vaughn, de Centreville, Tennessee ; Heather Idoni et Calvin Zastrow, du Michigan ; Coleman Boyd, de Bolton, Mississippi ; et Dennis Green, de Cumberland, en Virginie. Ils risquent chacun jusqu’à 10,5 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 260 000 dollars lors de leur condamnation, prévue pour le 2 juillet, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain.

« Ces accusés ont sciemment choisi de violer des lois avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord », a déclaré Henry C. Leventis, procureur américain du Middle District du Tennessee. « Le verdict du jury aujourd’hui est une victoire pour l’État de droit dans ce pays et un rappel que nous ne pouvons pas choisir les lois que nous suivons. Cela témoigne également du travail exceptionnel accompli dans cette affaire par l’équipe chargée du procès et nos partenaires chargés de l’application des lois.

Les avocats ont identifié Gallagher comme l’organisateur de la manifestation. Le 5 mars 2021, le groupe est arrivé à la clinique avant son ouverture et s’est posté dans tout l’immeuble de bureaux dans lequel elle se trouvait. Les procureurs ont déclaré que plusieurs des personnes impliquées avaient enregistré une vidéo de leurs actions, y compris une personne qui tournait apparemment une vidéo pour enseignez aux autres comment effectuer un « sauvetage », le terme que certains militants anti-avortement utilisent pour décrire les manifestations contre les cliniques d’avortement ou les efforts visant à dissuader les individus de chercher à avorter.

Le groupe était venu préparé avec des dépliants pré-imprimés indiquant qu’ils étaient «[a]agir bibliquement » et « sauver les innocents » tout en anticipant leurs arrestations, en déclarant : « que s’est-il réellement passé aujourd’hui à Mount Juliet ? La police a arrêté des chrétiens pacifiques et obéissants ! »

Un officier de la police de Mt. Juliet a déclaré qu’environ 20 à 25 manifestants étaient présents ce jour-là. La police est intervenue sur les lieux après que les manifestants ont refusé de partir à la demande des gestionnaires immobiliers et ont perturbé d’autres commerces dans le bâtiment.

De nombreux manifestants sont partis après que la police ait prévenu qu’ils seraient arrêtés.

Onze personnes ont été inculpées en octobre 2022 pour violations présumées de la loi sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques (FACE), qui interdit toute ingérence dans la capacité d’une personne à accéder aux services de santé reproductive. Sept des accusés ont également été inculpés de crime de complot, tandis que les autres ont été accusés de délits de violation de la loi FACE. Six des personnes accusées de crimes ont été reconnues coupables lundi, tandis qu’une coaccusée, Caroline Davis, du Michigan, a plaidé coupable en octobre 2023 et a coopéré à l’enquête du gouvernement.

Davis devrait être condamnée vendredi, mais ses avocats ont demandé que son audience soit reportée afin que le bureau de probation puisse terminer son rapport présentenciel.

