6 livres à lire si vous voulez en savoir plus sur votre style d’attachement

Quand Amir Levine, professeur à Columbia et auteur de “Attached : The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find — and Keep — Love”, a entendu parler pour la première fois de la théorie de l’attachement, c’était une “révélation”, dit-il : “Depuis le Au moment où je suis tombé sur cette information, cela a changé ma vie et ma façon d’interagir avec les gens pour le mieux.”

Si vous n’êtes pas familier, la théorie de l’attachement, qui a été lancée par John Bowlby dans les années 1950, fait référence à la façon dont une personne se rapporte aux autres et a d’abord été appliquée aux enfants. Levine postule que vous pouvez également utiliser la théorie de l’attachement pour comprendre les relations entre adultes. La plupart des gens peuvent être divisés en trois groupes :

Sécurisé les gens se sentent à l’aise avec l’intimité et sont généralement chaleureux et aimants

les gens se sentent à l’aise avec l’intimité et sont généralement chaleureux et aimants Anxieux les gens sont souvent préoccupés par leurs relations et ont tendance à s’inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour

les gens sont souvent préoccupés par leurs relations et ont tendance à s’inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour Évitant les gens assimilent l’intimité à une perte d’indépendance et essaient constamment de minimiser la proximité

10 ans après la publication du livre, il figure toujours sur les listes de best-sellers et est tendance sur TikTok, preuve de son attrait durable.

Pamela Larkin, une thérapeute spécialisée dans les rencontres et les relations, a lu le livre il y a quatre ans avant de démarrer son propre cabinet privé à Chicago. “En savoir plus sur la théorie de l’attachement m’a ouvert les yeux”, dit-elle. “C’était une façon différente de comprendre les besoins et les blessures des gens.”

Ce n’est pas non plus le seul livre sur la théorie de l’attachement. Si vous avez toujours envie d’en savoir plus sur votre propre style d’attachement, il existe d’autres livres qui peuvent vous aider, dit-elle.

Voici six livres recommandés par les thérapeutes si vous souhaitez en savoir plus sur la théorie de l’attachement.