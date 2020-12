Les légumes racines ne sont pas seulement des racines, mais souvent une croissance bulbeuse dans les racines. Les pousses sont essentiellement des réserves de nourriture pour que les plantes se nourrissent pendant les mois d’hiver. Par conséquent, ces magasins d’aliments riches en nutriments peuvent devenir des aliments puissants pour nous. Ils sont densément remplis de nutriments et d’antioxydants, mais pauvres en calories. Bien que d’autres légumes-racines soient disponibles tout au long de l’année, l’hiver leur apporte plus de variété et de couleur. Voici quelques légumes-racines d’hiver facilement disponibles et leurs bienfaits pour la santé.

1. Radis

Ces longues racines blanches sont facilement disponibles pendant les mois d’hiver. Pain farci aux radis ou Muli ka paratha est l’un des petits déjeuners préférés dans de nombreuses maisons indiennes. La grande quantité de vitamine C présente dans ce légume aide à renforcer l’immunité et à combattre les infections. D’autres nutriments tels que le calcium, le magnésium et d’autres antioxydants fournissent d’autres avantages comme la promotion de la santé des os et la protection contre les dommages des radicaux libres. La fibre présente favorise la digestion.

2. Carotte

Ces racines de couleur orange se retrouvent dans la cuisine de presque tout le monde à cette période de l’année. Non seulement les gens aiment avoir le délicieux Gajar ka Halwa pendant les hivers, mais ils font également un excellent ajout dans les salades. Les carottes contiennent du bêta-carotène, qui présente divers avantages pour la santé. Il aide à prévenir les maladies cardiaques et améliore la vue. Il contient également une tonne de fibres, ce qui favorise la digestion et vous permet de vous sentir rassasié pendant longtemps. Ceci, à son tour, aide à prévenir une prise de poids excessive.

3. Betterave

Ce légume racine bulbeux rose magenta donne non seulement une belle pop vibrante au plat, mais fait également un délicieux verre de jus. Les betteraves sont populaires pour être faibles en gras et riches en nutriments. Cette source abondante de nitrate aide à maintenir les niveaux de pression artérielle et améliore la santé cardiaque. Les antioxydants qu’ils contiennent aident à détoxifier le corps, ce qui, à son tour, favorise la santé de la peau et des cheveux.

4. Oignon de printemps

Que ce soit un peu de saupoudrage pour garnir un bol de soupe chaude ou un participant principal dans un plat sauté, les oignons nouveaux aident toujours à amplifier le goût. Les oignons de printemps riches en fibres aident à maintenir la tension artérielle ainsi que la glycémie. Ils sont chargés de fibres et peuvent donc faciliter la digestion – c’est pourquoi ils sont souvent inclus dans les salades. Ils regorgent également d’antioxydants qui contribueraient à réduire le risque de développer des cancers.

5. Navet

Le légume-racine bulbeux légèrement blanc et violet est abondamment disponible dans le nord et l’est de l’Inde. De nombreux plats traditionnels, tels que le Tchat Goji du Cachemire ou le Shalgam ka aachar, un cornichon du nord de l’Inde, sont préparés à partir de navets. Ce légume-racine riche en nutriments contient de la vitamine C, du potassium, du manganèse et des fibres, qui contribuent tous à renforcer le système immunitaire pour lutter contre le rhume et ses symptômes. On pense également que les antioxydants présents dans les navets préviennent le cancer.

6. Patate douce

Cette version plus sucrée de la pomme de terre constitue une excellente collation lorsqu’elle est rôtie et peut également être dégustée sous forme de kheer comme dessert. Les patates douces sont extrêmement riches en fibres et en nutriments, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui évite les crises de boulimie et vous aide à perdre du poids. Il est également bon pour contrôler la glycémie chez les patients diabétiques. Les antioxydants et les vitamines qu’il contient aident également à renforcer le système immunitaire.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.