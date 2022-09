Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Blintz est un shorthair domestique d’un an qui est très affectueux et joueur. Il est lié à son frère, Bagel, alors ils ont besoin d’une maison pour toujours ensemble. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Bagel est un shorthair domestique d’un an qui est affectueux et joueur. Il est lié à son frère, Blintz, ils ont donc besoin d’une maison pour toujours ensemble. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Echo est un terrier de 5 ans trouvé errant. Il est incroyablement doux et affectueux. Il aime les enfants et les autres chiens et aime se frotter le ventre et se promener. Il était extrêmement maigre lorsqu’il a été retrouvé et il reçoit beaucoup de nourriture et de friandises pour favoriser un poids santé. Pour rencontrer Echo, envoyez un e-mail à Stacy à stacy@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Harpo est un shorthair domestique de 3 ans qui a été sauvé d’un refuge à haute mortalité dans le sud de l’Illinois où il risquait d’être euthanasie. Il est sympathique, interactif et doux. Il accueillera les visiteurs et aime les animaux de compagnie et l’attention. Les égratignures aux oreilles et au menton sont ses préférées. Il a un comportement doux qui devrait faire de lui un bon choix pour n’importe quelle maison. Pour rencontrer Harpo, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org.