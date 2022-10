6 jugés à Vienne pour liens avec un homme armé dans l’attaque de 2020

Le verdict du procès devant le tribunal d’État de Vienne est attendu au plus tôt en février, a rapporté le radiodiffuseur public ORF.

VIENNE – Six hommes ont été jugés mardi à Vienne pour leurs liens présumés avec un sympathisant du groupe État islamique qui a perpétré une fusillade meurtrière dans la capitale autrichienne en 2020.

Quatre personnes ont été tuées dans l’attaque du 2 novembre 2020 et le tireur est également décédé. Plus de 20 autres personnes, dont un policier, ont été blessées. L’assaillant Kujtim Fejzulai, qui a la double nationalité autrichienne et macédonienne du Nord, avait déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.