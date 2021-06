6 janvier Les défaillances des services de renseignement sur les émeutes du Capitole font écho aux avertissements manqués du 11 septembre

WASHINGTON – Les avertissements ignorés du FBI selon lesquels la violence menaçait le Capitole le 6 janvier ont fait écho aux échecs du renseignement d’attaques violentes précédentes aux États-Unis, y compris les fusillades de masse et les détournements d’avions terroristes du 11 septembre 2001, selon des experts.

Des experts en sécurité nationale ont déclaré que les défaillances révélaient que les autorités continuaient d’avoir du mal à séparer les menaces réelles des paroles creuses, à partager des informations entre les agences et à agir pour prévenir la violence.

« Vous trouvez toujours de l’incompétence », a déclaré l’ancien représentant Lee Hamilton, vice-président de la commission qui a étudié les attentats du 11 septembre. « Il arrive tout le temps. Certains jours, la même personne peut être compétente puis incompétente quelques heures plus tard. C’est une grande préoccupation.

Les comités du Congrès examinent les défaillances du renseignement dans le cadre de leurs enquêtes pour empêcher une autre attaque comme le 6 janvier, lorsqu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole, attaqué des policiers et saccagé le bâtiment. Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre a prévu mardi une audition avec le directeur du FBI Christopher Wray et d’autres sur les échecs d’anticipation, de préparation et de réponse adéquate à l’attaque.

Les autorités ont commencé à recueillir des renseignements sur le potentiel de violence à la mi-décembre par le biais de publications sur les réseaux sociaux, de sites Web et d’avertissements de citoyens.

La police du Capitole des États-Unis a commencé à « envisager un déploiement important » après qu’une analyse le 14 décembre a mis en garde contre « le potentiel de certains problèmes sur le sol de la Chambre », selon un rapport du Sénat sur l’attaque publié le 8 juin.

Une note du 5 janvier du bureau du FBI à Norfolk, en Virginie, offrait un regard sombre sur ce qui était sur le point de venir. Le mémo mettait en garde contre un fil de discussion sur les réseaux sociaux selon lequel le Congrès devait entendre le verre se briser et voir du sang couler, et que les gens devraient « cesser d’appeler cela une marche, un rassemblement ou une manifestation. Allez-y prêt pour la guerre ».

Bien que les responsables du FBI aient déclaré plus tard que les menaces n’étaient ni attribuées ni confirmées, les avertissements ont été transmis à la police du Capitole. Mais la police n’a adopté aucune approche globale pour protéger le Capitole avant l’attaque qui a interrompu le dépouillement des votes du Collège électoral, faisant 140 blessés et cinq morts, selon le rapport du Sénat.

Des avertissements ont précédé la fusillade de Parkland, Pulse, le 11 septembre

L’absence de réponse a fait écho à d’autres crimes violents au cours des 20 dernières années, lorsque les avertissements n’étaient pas suffisants pour dissuader les attaques.

L’année précédant une fusillade dans une école de Parkland, en Floride, en 2018, qui a fait 17 morts, un serf sous caution a signalé au FBI que le tireur Nikolas Cruz avait posté sur son blog qu’il « allait devenir un tireur scolaire professionnel ». Le FBI a poursuivi le rapport, mais n’a pas pu déterminer l’emplacement ou la véritable identité de l’affiche.

L’Air Force n’a pas transmis le casier judiciaire de Devin Kelley au FBI, ce qui aurait pu arrêter la vente d’un fusil qu’il a utilisé pour tuer 25 personnes en 2017 dans une église de Sutherland Springs, au Texas.

Deux ans avant qu’un homme armé ne tue 49 personnes dans une boîte de nuit d’Orlando, en Floride, en 2016, un ami a signalé Omar Mateen au FBI. Mais le FBI n’a trouvé aucune information suffisante pour poursuivre une arrestation.

En juillet 2001, le bureau du FBI à Phoenix a envoyé une note au siège de Washington mettant en garde contre la « possibilité d’un effort coordonné » d’Oussama ben Laden pour envoyer des étudiants dans des écoles d’aviation américaines. La note n’était pas une alerte sur les pilotes suicide et la commission. qui a étudié les détournements du 11 septembre a constaté que cela n’aurait pas empêché les attaques.Mais il a souligné l’importance du partage et de l’examen des renseignements.

« Si le FBI avait partagé des informations avec la CIA et vice versa, ma conviction personnelle est que le complot aurait été arrêté », a déclaré Thomas Kean, un ancien gouverneur du New Jersey qui a dirigé la commission qui a étudié les détournements. « C’était un problème interne au FBI, qu’il s’agisse d’un manque de communication ou de quelques personnes qui ne se parlaient pas alors qu’elles auraient dû l’être. »

Les défis de l’évaluation des menaces

L’un des défis auxquels sont confrontés les analystes du renseignement et les forces de l’ordre est de séparer les menaces légitimes des bavardages inutiles. Alors que les analystes parcouraient les réseaux sociaux et les sites Web avant l’émeute du 6 janvier, les menaces provenaient souvent de sources inconnues qui ne pouvaient être vérifiées et dont la gravité était difficile à évaluer.

« Lorsque quelqu’un voit une information arriver, ainsi que des milliers d’informations d’autres personnes, il aurait dû reconnaître son importance et s’assurer qu’elle était au bon endroit », a déclaré Kean. « Évidemment, cela ne s’est pas produit. »

Le rapport sénatorial des comités de la sécurité intérieure et des règles indique que ni le ministère de la Sécurité intérieure ni le FBI n’ont publié d’évaluation de la menace ou de bulletin de renseignement conjoint spécifique à la session conjointe du 6 janvier du Congrès pour compter les votes du Collège électoral.

Le chef de la police de l’époque du Capitole, Steven Sund, qui a démissionné le lendemain de l’émeute, a attribué les défaillances de la sécurité au fait de ne pas disposer de meilleurs renseignements de la part des partenaires fédéraux. Il a déclaré lors d’une audience au Sénat le 23 février que les renseignements fournis par la Division du renseignement et de la coordination interagences du ministère étaient «très similaires aux évaluations précédentes. C’était juste un peu plus détaillé.

La police du Capitole, avec environ 2 000 officiers et employés civils, comptait 14 personnes inscrites auprès de la division du renseignement le 6 janvier, selon le rapport du Sénat. Le Sénat et un groupe de travail dirigé par le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré ont recommandé de renforcer la division du renseignement.

Un responsable du DHS a déclaré à l’enquête du Sénat lors d’un briefing le 1er mars qu’il n’était « au courant d’aucune menace directe connue contre le Capitole avant le 6 janvier », malgré de nombreux messages en ligne mentionnant la violence. La division du renseignement de la police du Capitole n’a trouvé aucune menace spécifique contre la session conjointe du Congrès, mais que « la menace d’actions perturbatrices ou de violence ne peut être exclue », selon le rapport du Sénat.

Lors des briefings, les responsables du renseignement « ont souligné la difficulté à discerner les menaces crédibles de la bravade en ligne et du discours protégé par la Constitution », selon le rapport du Sénat.

Jill Sanborn, directrice adjointe de la division antiterroriste du FBI, a reconnu devant les panels du Sénat lors d’une audience en mars qu’il était possible d’améliorer la distribution des évaluations des menaces. Mais elle a dit qu’il était difficile de déterminer l’intention d’un individu à travers le « volume » de la rhétorique. Elle a déclaré que le FBI avait rencontré certaines personnes pour les persuader de ne pas venir à Washington, DC

Le mémo du FBI Norfolk était l’un des nombreux avertissements reçus par la police du Capitole des États-Unis concernant le potentiel de violence le 6 janvier. Le mémo était qualifié de « rapport d’information sur la situation » (SIR) plutôt que d’« évaluation de la menace » ou de « bulletin de renseignement » formel qui aurait porté plus de poids.

« Un SIR est un mécanisme utilisé par les bureaux extérieurs pour « partager des informations dérivées localement » qui « est généralement de nature opérationnelle et exploitable par ou pertinent pour un public limité dans des domaines spécifiques » et ne répond pas aux mêmes critères qu’une évaluation du renseignement, », selon le rapport du Sénat.

La note du FBI décrivait un fil sur les réseaux sociaux menaçant la violence le lendemain.

« Soyez prêt à vous battre », indique le communiqué. « Le Congrès a besoin d’entendre des bris de verre, des coups de pied dans les portes et du sang de leurs soldats esclaves BLM et Pantifa versés. Soyez violent. . . arrêtez d’appeler cela une marche, un rassemblement ou une manifestation. Allez-y prêt pour la guerre.

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, DN.Y., a déclaré que des avertissements arrivaient de tout le pays. Il a demandé jeudi à Wray si le FBI avait raté les preuves ou n’avait pas réussi à les reconstituer.

Wray a déclaré que la note de Norfolk contenait des informations « brutes non vérifiées ». Mais il a déclaré qu’il avait été transmis à la police du Capitole de trois manières: par courrier électronique au groupe de travail conjoint sur le terrorisme, par le biais d’un briefing verbal avec la police et via un portail en ligne auquel tous les services de police peuvent accéder.

« Nous avons essayé de nous assurer que nous transmettions ces informations aux bonnes personnes », a déclaré Wray. « Je pense que l’intérêt de transmettre cette information, nous ne savions pas quoi en faire et c’est pourquoi j’ai souligné qu’il s’agissait d’informations brutes non vérifiées sans identité spécifique qui y sont attachées. »

L’importance des analystes

Une recommandation clé de la Commission sur le 11 septembre était d’améliorer les salaires et le statut au sein du FBI pour les analystes, qui essaient de relier les points d’information recueillis, mais qui ont été traités dans une classe inférieure à celle des agents.

Hamilton a également déclaré qu’une surveillance stricte des agences de renseignement est nécessaire pour garder un œil sur la façon dont les informations et les avertissements sont diffusés. Il a déclaré qu’il était important de répéter plusieurs fois les avertissements à plusieurs agences, car une agence pourrait ne pas réagir aussi agressivement qu’une autre.

«Cela nécessite toutes sortes de vigilance et d’examen minutieux. Vous devez avoir des systèmes de sauvegarde pour compenser l’incompétence », a déclaré Hamilton. « Les gens se plaignent de la bureaucratie et de tout le reste, et parfois avec raison, je suppose. Mais vous devez avoir une duplication. Si vous ne l’avez pas, vous allez rater des choses.

Hamilton a déclaré qu’une clé lorsqu’il siégeait au comité du renseignement au Congrès était d’informer plusieurs personnes et plusieurs agences d’une menace potentielle, afin de s’assurer qu’elle était examinée et potentiellement mise en œuvre.

« Cela peut atterrir sur le bureau de quelqu’un qui a 101 autres choses à faire et qui ne lui donne pas la bonne priorité qu’il devrait », a déclaré Hamilton. «Je n’arrêtais pas de marteler et je faisais un suivi et m’assurais qu’ils suivaient. Il faut juste de la persévérance, de la persévérance pour faire passer le message dans un très grand gouvernement fédéral massif. »

Kean a déclaré que les analystes deviennent aussi importants que les agents.

« Vous devez avoir des personnes hautement qualifiées, reconnues et appréciées pour ce qu’elles font, et payées, afin que vous puissiez attirer les meilleures personnes à ces emplois », a déclaré Kean. « Vous devez avoir les bonnes personnes pour expliquer cette information, en disant que cela doit absolument faire l’objet d’un suivi. Cela ne fait aucun doute. Pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit dans ce cas.

Il a ajouté que les conséquences peuvent être terribles.

« C’était déjà assez grave », a déclaré Kean à propos de l’émeute du Capitole. « Disons que quelqu’un a posé une bombe au Capitole, cela aurait pu être pire. »