6 janvier : Des initiés de la Maison Blanche témoignent à propos de Donald Trump

Malgré les appels désespérés d’aides, d’alliés, d’un chef du Congrès républicain et même de sa famille, Donald Trump a refusé d’annuler l’attaque de la foule du 6 janvier contre le Capitole, “versant de l’essence sur le feu” en tweetant agressivement ses fausses allégations d’un vol élection et célébrant sa foule de partisans comme “très spéciale”, a montré la commission d’enquête de la Chambre jeudi soir.

Le lendemain, il a de nouveau déclaré : « Je ne veux pas dire que les élections sont terminées. C’était dans un extrait inédit d’un discours à la nation qu’il devait prononcer, diffusé lors de l’audience du comité aux heures de grande écoute.

Le panel a documenté comment pendant environ 187 minutes, depuis le moment où Trump a quitté une scène de rassemblement en envoyant ses partisans au Capitole jusqu’au moment où il est finalement apparu dans la vidéo Rose Garden ce jour-là, rien ne pouvait obliger le président vaincu à agir. Au lieu de cela, il a regardé la violence se dérouler à la télévision.

“Le président Trump n’a pas manqué d’agir”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger, un autre républicain mais critique fréquent de Trump qui a effectué des missions de combat en Irak et en Afghanistan. « Il a choisi de ne pas agir.

Après des mois de travail et des semaines d’audiences, la session aux heures de grande écoute a commencé comme le comité a commencé – rejetant la responsabilité de l’attaque meurtrière sur Trump lui-même pour avoir convoqué la foule à Washington et l’avoir envoyée à Capitol Hill.

Le président vaincu a transformé “l’amour du pays de ses partisans en une arme”, a déclaré la vice-présidente républicaine du panel, la représentante Liz Cheney du Wyoming.

Loin d’avoir terminé ses travaux après l’audience de jeudi, probablement la dernière de l’été, la commission reprendra en septembre au fur et à mesure que de nouveaux témoins et informations émergeront. Cheney a déclaré que “le barrage a commencé à se rompre” en révélant ce qui s’est passé ce jour fatidique, à la Maison Blanche ainsi que dans la violence au Capitole.

“Donald Trump a fait le choix délibéré de violer son serment d’office”, a déclaré Cheney.

“Chaque Américain doit considérer ceci : un président qui est prêt à faire les choix que Donald Trump a faits lors des violences du 6 janvier peut-il jamais être digne de confiance dans n’importe quel poste d’autorité dans notre grande nation ?” elle a demandé.

Trump, qui envisage une autre course à la Maison Blanche, a qualifié le comité de “tribunal kangourou” et a nommé le panel et les témoins pour “de nombreux mensonges et fausses déclarations”.

Plongeant dans sa deuxième audience aux heures de grande écoute sur l’attaque du Capitole, le comité visait à montrer un compte rendu “minute par minute” des actions de Trump avec de nouveaux témoignages, y compris de deux assistants de la Maison Blanche, des transmissions radio de sécurité inédites des services secrets. des officiers craignant pour leur vie et des discussions en coulisses à la Maison Blanche.

Alors que le siège du Capitole faisait rage, Trump “donnait le feu vert” à ses partisans en tweetant la condamnation du refus du vice-président Mike Pence de suivre son plan visant à empêcher la certification de la victoire de Joe Biden, a déclaré un ancien assistant de la Maison Blanche au comité.

Deux assistants ont démissionné sur-le-champ.

“Je pensais que le 6 janvier 2021 était l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre nation”, a déclaré Sarah Matthews au panel. “Et le président Trump le traitait comme une occasion de fête. Cela a donc encore renforcé ma décision de démissionner.”

Le comité a diffusé l’audio du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, réagissant avec surprise à l’inaction du président lors de l’attaque.

“Vous êtes le commandant en chef. Vous avez un assaut en cours sur le Capitole des États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien ? Pas d’appel ? Rien, Zéro ?” il a dit.

Le 6 janvier, un Trump furieux a demandé à être emmené au Capitole après que ses partisans aient pris d’assaut le bâtiment, bien au courant de l’attaque meurtrière, mais son équipe de sécurité a refusé.

“Dans les 15 minutes qui ont suivi sa sortie de scène, le président Trump savait que le Capitole était assiégé et attaqué”, a déclaré la représentante Elaine Luria, D-Va.

Au Capitole, la foule scandait “Hang Mike Pence”, a témoigné Matt Pottinger, l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, alors que Trump tweetait sa condamnation de son vice-président.

Pottinger, témoignant jeudi, a déclaré que lorsqu’il a vu le tweet de Trump, il a immédiatement décidé de démissionner, tout comme Matthews, qui a déclaré qu’elle était une républicaine de toujours mais qu’elle ne pouvait pas accepter ce qui se passait. C’est elle le témoin qui a qualifié le tweet de « feu vert » et de « verser de l’essence sur le feu ».

Pendant ce temps, des enregistrements de transmissions radio des services secrets ont révélé que des agents du Capitole tentaient de mettre Pence en sécurité au milieu du chaos et demandaient que des messages soient relayés pour dire au revoir à leur propre famille.

Le panel a montré un témoignage inédit du fils du président, Donald Trump, Jr., avec un message texte au chef de cabinet de son père, Mark Meadows, exhortant le président à annuler la foule.

Le gendre de Trump, Jared Kushner, a également témoigné dans une vidéo enregistrée d’un chef du GOP “effrayé”, Kevin McCarthy, l’appelant à l’aide.

Et dans un moment saisissant, le panel a montré que Trump refusait de prononcer un discours le lendemain déclarant que l’élection était terminée, malgré le fait que sa fille, Ivanka Trump, ait entendu hors caméra, l’encourageant à lire le scénario.

“Les paroles du président comptent”, a déclaré Luria, D-Va., un ancien officier de la marine du panel. “Nous savons que de nombreux émeutiers écoutaient le président Trump.”

Luria a déclaré que le panel avait reçu des témoignages confirmant le puissant récit précédent de l’ancien assistant de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson d’une altercation impliquant Trump alors qu’il insistait pour que les services secrets le conduisent au Capitole.

Parmi les témoins témoignant jeudi dans une vidéo enregistrée se trouvait le sergent à la retraite du département de la police métropolitaine du district de Columbia. Mark Robinson qui a déclaré au comité que Trump était bien conscient du nombre d’armes dans la foule de ses partisans mais voulait y aller malgré tout.

“La seule description que j’ai reçue était que le président était bouleversé, et qu’il était catégorique sur le fait d’aller au Capitole et qu’il y avait une discussion animée à ce sujet”, a déclaré Robinson.

Le président Bennie Thompson, apparaissant pratiquement alors qu’il s’auto-isole avec COVID-19, a ouvert l’audience de jeudi en disant que Trump en tant que président a fait “tout ce qui était en son pouvoir pour annuler l’élection” qu’il a perdue contre Joe Biden, y compris avant et pendant l’attaque meurtrière du Capitole.

“Il a menti, il a intimidé, il a trahi son serment”, a accusé Thompson, D-Miss.

“Notre enquête va de l’avant”, a déclaré Thompson. “Il faut qu’il y ait des comptes à rendre.”

La salle d’audience était bondée, notamment avec plusieurs policiers qui ont repoussé la foule ce jour-là, et la famille d’un policier décédé le lendemain de l’attaque.

Bien que le comité ne puisse pas porter d’accusations pénales, le ministère de la Justice surveille son travail.

Jusqu’à présent, plus de 840 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupable, la plupart pour des délits. Sur plus de 200 accusés à condamner, environ 100 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.

Aucun ancien président n’a jamais été poursuivi au niveau fédéral par le ministère de la Justice.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mercredi que le 6 janvier était “l’enquête la plus vaste et la plus importante jamais entreprise par le ministère de la Justice”.

Cinq personnes sont mortes ce jour-là alors que les partisans de Trump combattaient la police dans un combat sanglant au corps à corps pour prendre d’assaut le Capitole. Un officier a témoigné qu’elle “glissait dans le sang des autres” alors qu’ils tentaient de retenir la foule. Un partisan de Trump a été abattu par la police.



