6 janvier : Comment Trump peut-il être tenu pour responsable ?

Le 16 juin 2015, Donald Trump a descendu ce célèbre escalator doré, a déclenché une campagne présidentielle cacophonique en enfreignant toutes les règles de la politique et a fait irruption, bienvenu ou non, dans l’âme et la psyché de chaque Américain.

Exactement sept ans plus tard, dommageables pour la démocratie, le désormais ex-président était toujours là jeudi, dominant la scène politique, sa sauvagerie et son extrémisme menaçant toujours de déchirer le pays.

Dans une salle d’audience de Capitol Hill, l’accent n’était pas mis sur l’anniversaire du moment à la Trump Tower où le magnat de l’immobilier et star de la télé-réalité de l’époque s’est mis au pouvoir, mais sur le jour de janvier 2021 où il a presque amené la politique américaine système vers le bas dans un effort corrompu pour s’accrocher à ce pouvoir.

Le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’insurrection a raconté une histoire stupéfiante de Trump faisant pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il lui confie illégalement un second mandat au mépris d’une élection qu’il avait perdue. Il a révélé que des membres d’une foule qui avait juré de pendre Pence se sont approchés à moins de 40 pieds de lui lors de l’attaque du Capitole américain. Et faisant valoir un argument qui semblait rapprocher plus que jamais Trump des conséquences juridiques de sa tentative de coup d’État, le panel a fait valoir que lui et l’avocat conservateur qui le conseillait, John Eastman, savaient que ce qu’ils prévoyaient était illégal, mais l’ont fait quand même.

À toute époque politique normale, un tel témoignage traumatiserait la nation au plus profond de lui-même, ferait de l’ancien président un paria national et amènerait son parti à le renier comme une honte pour la république. Cela a rendu le cambriolage du Comité national démocrate il y a 50 ans aujourd’hui et la dissimulation qui a suivi qui a fait tomber le président Richard Nixon à Watergate il y a un demi-siècle semble presque pittoresque en comparaison.

Pourtant, c’est une mesure de la façon dont Trump a détruit les conventions politiques, a creusé des divisions rancunières et prospéré dans la confusion qu’il suscite que les révélations étonnantes du comité ne lui infligeront probablement pas un sort similaire. C’est depuis longtemps un cliché que rien ne fait tomber Trump. Des millions d’Américains qui croient que sa fraude électorale ment et préfèrent sa version de l’histoire ignorent probablement les audiences télévisées du comité de la Chambre. Trump est déjà le principal candidat à l’investiture présidentielle du GOP en 2024. Et après sept ans d’être battu par son extravagance, l’autre moitié du pays a peut-être depuis longtemps dépassé le point d’être choquée.

Alors que le comité prépare son dossier accablant, il commence déjà à se débattre avec une énigme fondamentale qui s’applique depuis longtemps à la carrière commerciale et politique de Trump. Comment cette force de la nature, qui a défié la responsabilité toute sa vie en créant des infractions de plus en plus importantes aux comportements acceptés et à l’État de droit, peut-elle jamais être amenée à payer le prix de ses actes ?

Il y a un débat croissant à Washington sur la question de savoir si l’ancien président ou ses acolytes pourraient faire l’objet d’une enquête criminelle du ministère de la Justice pour leur rôle dans l’insurrection une fois le comité terminé. Mais l’histoire, cependant, de l’utilisation de moyens constitutionnels et des freins et contrepoids du gouvernement pour percer l’impunité de Trump a rarement été couronnée de succès. La tache historique de deux destitutions pour abus de pouvoir flagrants ne l’a pas fait. Pas plus que son rejet par les électeurs après un seul mandat.

Et tandis que Trump est clairement en colère contre le récit étourdissant de sa tentative de coup d’État peint par le comité, son instinct, comme toujours, est de riposter. En effet, Gabby Orr de CNN a rapporté jeudi la nouvelle frappante – compte tenu de ce qui se passe à Washington – que Trump s’agite déjà pour annoncer sa campagne présidentielle de 2024 avant les élections de mi-mandat de novembre. Ses aspirations politiques ravivées et sa popularité sans faille auprès des électeurs conservateurs de base seront probablement exposées lorsqu’il prononcera un discours vendredi devant la Faith and Freedom Coalition à Nashville.

L’impatience de l’ex-président de reprendre le chemin de la Maison Blanche a donné à l’avertissement brutal du juge conservateur à la retraite J. Michael Luttig à la table des témoins jeudi une résonance effrayante.

« Donald Trump et ses alliés et partisans sont un danger clair et présent pour la démocratie américaine », a déclaré Luttig dans la salle d’audience feutrée.

Nouvelles révélations

L’un des défis pour le comité restreint a été de trouver un nouveau moyen d’impressionner l’horreur et les implications de l’insurrection du 6 janvier 2021 dans l’esprit des électeurs qui en ont vu une grande partie se dérouler en direct à la télévision. Il rassemble un puzzle de preuves qui crée une nouvelle perspective sur ces événements et exerce une pression sur le ministère de la Justice pour qu’il envisage des poursuites pénales.

Lors de sa première audience télévisée la semaine dernière, le comité a recréé la terreur et le chaos de l’attaque de foule incitée par Trump contre le Capitole et a montré qu’on lui avait dit à plusieurs reprises que ses allégations de fraude électorale étaient fausses. Mais il a continué, attisant les partisans qui ont assiégé le bâtiment alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden. Jeudi, le comité a ajouté plus de pièces à un puzzle qui a révélé les méfaits de Trump comme jamais auparavant.

Selon des témoignages de personnes autour du vice-président de l’époque et ailleurs dans la machine politique et de campagne de Trump, le président de l’époque a été informé que le plan d’Eastman de faire simplement déclarer à Pence qu’il avait remporté un deuxième mandat ou d’accepter des listes alternatives d’électeurs des États était illégal. Pourtant, il a quand même essayé d’aller de l’avant. Cela se classe certainement comme l’une des tentatives de prise de pouvoir présidentielle les plus audacieuses et les plus dommageables de l’histoire des États-Unis.

L’ancien avocat de Trump à la Maison Blanche, Eric Herschmann, a déclaré au comité dans un témoignage vidéo qu’Eastman lui avait dit qu’il était prêt à accepter la violence afin d’annuler les élections.

Après l’insurrection, Eastman a envoyé un e-mail à l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, et a demandé à figurer sur une liste de bénéficiaires potentiels de la grâce présidentielle. Dans son propre témoignage devant le panel, il a invoqué 100 fois ses droits au cinquième amendement contre l’auto-incrimination, selon le comité.

Pence, malgré ses quatre ans de génuflexion à Trump, n’a jamais sérieusement envisagé de suivre le plan du président de l’époque et est apparu comme une sorte de héros dans la présentation du comité. Son mépris de son patron et de la foule a permis à la tradition américaine de transferts du pouvoir présidentiel de rester ininterrompue, même si ce processus n’était pas pacifique comme il l’avait été autrefois.

Président du comité: la menace de Trump pour la démocratie n’est pas atténuée

Plus les audiences du comité se prolongent, plus l’image de la tentative de Trump de s’accrocher au pouvoir devient sombre.

Dans un autre développement extraordinaire jeudi, le président du comité, Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi, a déclaré que l’enquête avait demandé à parler à Ginni Thomas, une militante conservatrice qui est l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas. La demande du panel fait suite à des rapports de mercredi selon lesquels le comité aurait une correspondance par courrier électronique entre Ginni Thomas et Eastman. Ginni Thomas a été critiquée pour ses efforts visant à promouvoir les mensonges et les théories du complot sur les élections de 2020 et certains démocrates ont accusé le couple d’un conflit d’intérêts compte tenu des implications des responsabilités de la justice.

Ce dernier rebondissement de l’histoire du 6 janvier 2021 met en lumière la réalité inhabituelle d’une présidence qui secoue encore Washington plus d’un an et demi après la réélection perdue de son titulaire. Et cela souligne que les tentatives pour isoler le système démocratique de sa menace sont toujours urgentes. Alors que de nombreux observateurs au lendemain de l’investiture de Biden ont exprimé leur satisfaction que les polices d’assurance du système politique contre l’extrémisme aient tenu bon, Thompson est beaucoup plus circonspect compte tenu des événements ultérieurs. Il a averti jeudi que la gouvernance constitutionnelle américaine « a failli échouer » sous la pression de Trump.

Alors que personne n’aurait pu voir tout cela venir, les signes avant-coureurs ont clignoté dès que Trump a fait irruption sur la scène politique. Le 16 juin 2015, le commentateur politique de CNN, SE Cupp, a réagi à l’annonce tumultueuse de la campagne de Trump en disant : « Il n’y a aucun moyen de décrire ce qui s’est passé ».

Sept ans plus tard, et malgré les efforts du comité, il n’y en a toujours pas.

Le-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., une société WarnerMedia. Tous les droits sont réservés.