6 janvier Accusé d’avoir comploté pour tuer les agents qui ont enquêté sur lui

Accompagnant la liste de noms dans l’enveloppe se trouvait une clé USB contenant ce qui semblait être une séquence vidéo de la caméra de sécurité du domicile de M. Kelley montrant un agent des forces de l’ordre s’approchant de son domicile le jour de l’arrestation, selon des documents judiciaires.

Edward Kelley le 5 janvier 2021, la veille de son accusation d’avoir agressé un policier au Capitole. Le crédit… département de la Justice

Dans une interview avec le FBI, la connaissance a déclaré aux enquêteurs que M. Kelley l’avait informé de la constitution de la liste début décembre et lui avait demandé de contacter ses “copains flics” pour collecter des informations sur les cibles.

“Avec nous étant un si petit groupe”, la connaissance a cité M. Kelley comme disant, “nous mènerons principalement des missions de reconnaissance et des missions d’assassinat.”

Mardi, selon les documents judiciaires, M. Carter a donné à la connaissance la liste des personnes à cibler, lui disant de la mémoriser et de “la brûler quand vous avez terminé”. La connaissance a rapidement remis la liste et la vidéo sur la clé USB à la police locale et a accepté de faire des enregistrements subreptices des deux hommes.