6 Indiens à bord d’un bus qui est tombé dans un ravin au Mexique, 17 tués : rapport

Au moins 17 personnes sont mortes dans l’ouest du Mexique lorsqu’un bus de passagers a plongé d’une autoroute dans un ravin aux premières heures de jeudi, a déclaré un responsable de l’État, ajoutant que 22 autres avaient été blessées mais étaient dans un état stable.

Le sauvetage a été « extrêmement difficile », a déclaré Jorge Benito Rodriguez, secrétaire à la sécurité et à la protection civile de l’État de Nayarit, car le ravin avait une profondeur d’environ 50 mètres (164 pieds).

Quatorze adultes et trois enfants ont été tués, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’était pas clair ce qui avait poussé le bus, transportant environ 40 passagers vers Tijuana, à sortir de la route.

Plus tôt jeudi, la protection civile et les pompiers de Nayarit avaient partagé des photos d’ambulances bordant l’autoroute et de fonctionnaires en uniforme dans le ravin en contrebas, alors que les premiers répondants travaillaient pour déplacer les passagers du site.

Le bus, qui faisait partie de la ligne de passagers Elite, s’est écrasé près de Barranca Blanca sur l’autoroute à l’extérieur de la capitale de l’État, Tepic, ont indiqué les responsables.

Une source du service de lutte contre les incendies de Nayarit a déclaré que six citoyens indiens étaient à bord du bus.

Ni la compagnie de bus ni l’institut mexicain des migrations n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le mois dernier, un autre accident de bus dans l’État méridional d’Oaxaca a fait 29 morts, et en février, un autre bus transportant des migrants d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale s’est écrasé dans le centre du Mexique, tuant 17 personnes.

