6 hommes jugés pour un vol spectaculaire de bijoux au musée de Dresde

Les accusés, âgés de 23 à 28 ans, ont comparu devant un tribunal régional de la ville de l’est de l’Allemagne, accusés de vol en bande et d’incendie criminel. Le braquage aurait entraîné le vol de 21 bijoux comprenant environ 4 300 pierres précieuses d’une valeur de plus de 113 millions d’euros (126 millions de dollars).

