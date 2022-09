6 hommes jugés pour liens avec un homme armé lors de l’attaque de Vienne en 2020

BERLIN (AP) – Six hommes ayant des liens présumés avec un sympathisant du groupe État islamique qui a perpétré une fusillade meurtrière à Vienne en 2020 seront jugés le mois prochain, a annoncé lundi un tribunal de la capitale autrichienne.

Quatre personnes ont été tuées dans l’attaque du 2 novembre 2020 et le tireur est également décédé. Plus de 20 autres personnes, dont un policier, ont été blessées. L’assaillant Kujtim Fejzulai, qui a la double nationalité autrichienne et macédonienne du Nord, avait déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.

Les six hommes qui doivent maintenant être jugés ne sont pas accusés de participation directe à l’attaque, mais auraient aidé ou influencé Fejzulai alors qu’il se préparait pour la fusillade. Le tribunal d’État de Vienne a déclaré que le procès commencera le 18 octobre et durera plusieurs mois, a rapporté l’agence de presse autrichienne.

Les accusés, âgés de 22 à 32 ans, sont accusés de participation à des crimes terroristes et d’appartenance à une organisation terroriste. Le plus âgé est accusé d’avoir sécurisé deux armes à feu pour Fejzulai en 2020 via un intermédiaire. APA a rapporté que l’ADN des suspects avait contribué à l’inculpation.

The Associated Press