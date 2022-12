6 hommes de la Colombie-Britannique accusés de trafic de drogue dans le Downtown Eastside de Vancouver

Des accusations de trafic de drogue ont été approuvées contre six gangsters présumés de la région métropolitaine de Vancouver, dont trois sont toujours en fuite.

L’Unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique a identifié les hommes comme des suspects entre octobre 2020 et mai 2021, alors qu’ils enquêtaient sur un réseau de trafic de drogue dans le Downtown Eastside, qui serait dirigé par le gang Wolfpack.

Lors de l’exécution de mandats de perquisition dans diverses maisons de Vancouver, l’unité spéciale d’application de la loi a trouvé et saisi sept armes à feu prohibées et à autorisation restreinte avec plus de 1 000 cartouches, 10 kg de fentanyl, 3 kg de cocaïne, 6 kg de méthamphétamine, 72 kg d’agents coupants, 160 000 $ en espèces et trois véhicules.

Les six hommes accusés par le Service des poursuites pénales du Canada relativement aux découvertes comprennent :

Joseph Ebert Charles Lowley, 39 ans, de Vancouver : En liberté

Vinod Kanna Aruldevarajan, 27 ans, de Vancouver

Roger Alfredo Bardales, 30 ans, Medina de Burnaby : En liberté

Hemen Hewa Saed, 30 ans, de Vancouver

Diego Maradona Saed, 23 ans, de New Westminster : En liberté

Howjeen Saed, 27 ans, de Vancouver

“Le Wolfpack est au centre de la violence et du trafic de drogue depuis plus de deux décennies et nous continuerons à les poursuivre de manière agressive”, a déclaré le commissaire adjoint Manny Mann, officier en chef du CFSEU-BC, dans un communiqué.

Diego Saed, Joseph Lowley et Roger Bardales Medina sont toujours en liberté. Toute personne ayant des informations sur les allées et venues des hommes est priée de contacter leur service de police local.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CriminalitéDroguesfentanylMetro Vancouver