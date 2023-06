6 habitudes qui nuisent à votre vision plus que vous ne le pensez

Il est facile de tenir votre vision pour acquise, surtout si vous avez été génétiquement béni avec une vision 20/20. Cependant, certaines habitudes quotidiennes peuvent nuire davantage à votre vision que vous ne le pensez. Que vous passiez la plupart de votre temps à regarder votre téléphone portable ou votre ordinateur portable ou que vous portiez vos contacts toute la journée, vous ne savez peut-être pas à quel point ces choses nuisent à votre santé oculaire et à votre vision. Selon le Académie américaine d’ophtalmologie, au cours des 30 prochaines années, au moins 150 % de personnes supplémentaires développeront des problèmes de vision. Il n’est jamais trop tôt pour prendre soin de votre vision, car cela augmentera vos chances de limiter les problèmes de vision plus tard dans la vie.

Vous trouverez ci-dessous certaines des choses les plus courantes que vous pourriez faire et qui nuisent à votre vision, ainsi que les mesures préventives que vous pouvez prendre. Veuillez noter que si vous rencontrez des changements inquiétants dans votre vision ou votre santé oculaire, il est important de prendre rendez-vous avec votre fournisseur de soins oculaires, qui peut effectuer les examens appropriés requis.

Utiliser du maquillage périmé

Il est facile d’oublier que vos produits de maquillage préférés ont une durée de vie, surtout lorsque vous les utilisez tous les jours. Cependant, l’utilisation de mascara et d’eye-liner périmés peut exposer vos yeux à un risque d’infection. Une bonne règle de base pour déterminer quand il est temps d’abandonner le produit est de rechercher le Période après ouverture, ou PAO. Ce tampon vous indiquera combien de temps vous avez après avoir ouvert le produit avant qu’il ne doive être remplacé. Par exemple, généralement le mascara peut durer environ trois mois. Il est également important de bien ranger vos cosmétiques. Un stockage inapproprié peut affecter la longévité d’un produit et peut entraîner la croissance de bactéries ou de moisissures, ce qui vous expose à un risque d’infection.

Réutiliser les lentilles de contact

Si vous pensez économiser de l’argent en recyclant vos contacts, cela peut finir par vous coûter plus cher à long terme. En tant que personne qui avait l’habitude de faire cela et qui s’est retrouvée avec de multiples infections oculaires, je peux attester que c’est une habitude qui vaut la peine d’être rompue. Lorsque je suis passé à l’utilisation de contacts quotidiens et à l’utilisation interchangeable de lunettes, j’ai considérablement réduit mes risques de développer une infection oculaire et j’ai gardé mes yeux en meilleure santé. Il vaut la peine d’envisager de passer aux quotidiens : une étude a révélé que les personnes qui portent les lentilles de contact réutilisables sont environ quatre fois plus à risque de développer une kératite à Acanthamoebaune infection oculaire rare qui peut augmenter votre risque de perte de vision ou de cécité, par rapport aux personnes qui utilisent des contacts quotidiens.

D’autres habitudes que vous devriez rompre avec vos lentilles de contact incluent dormir, se doucher ou nager avec elles. Le Dr Mackenzie Sward, un ophtalmologiste certifié, avertit : « Dormir dans vos lentilles de contact et ne pas nettoyer correctement vos lentilles peut augmenter considérablement le risque d’ulcère cornéen causé par une infection bactérienne, fongique ou parasitaire. Comme si cela ne suffisait pas, la perte de vision due aux complications liées aux lentilles de contact peut être grave et permanente.

Kinga Krzeminska/Getty Images

Ne pas porter de lunettes de soleil

Vous savez que votre peau a besoin d’un écran solaire pour la protéger des rayons UV nocifs, et croyez-le ou non, vos yeux doivent également être protégés. Sward recommande de porter une protection UV appropriée à l’extérieur ou dans la voiture, même par temps couvert. « C’est parce que les rayons UVA et UVB nocifs dans l’atmosphère peuvent augmenter le risque de dégénérescence maculaire, de cataracte, de cancer de la peau de la paupière et d’autres maladies de l’œil », explique-t-elle. Pour protéger vos yeux, Sward conseille d’opter pour des lunettes de soleil avec une protection UV à 100 % chaque fois que vous sortez.

« L’exposition et les dommages cumulés aux UV ne font qu’augmenter l’incidence à vie de la dégénérescence maculaire, des cataractes, ptérygion et le cancer de la peau », explique-t-elle. Ces conditions peuvent être permanentes ou nécessiter un traitement chirurgical pour être corrigées. plus soucieux de se protéger.

Ne pas porter de lunettes de protection

Vous devez également porter des lunettes de protection lorsque vous pratiquez un sport ou effectuez un travail qui comporte un risque de blessure aux yeux. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis « estiment qu’environ 2 000 personnes par jour subissent des blessures oculaires liées au travail, et l’American Academy of Ophthalmology estime qu’il y a 30 000 blessures oculaires liées au sport chaque année aux États-Unis », a déclaré Sward. Bon nombre de ces blessures sont évitables et impliquent généralement des corps étrangers qui se coincent dans l’œil, comme de la poussière, du bois, du métal ou des débris végétaux. D’autres blessures que vous pouvez subir en raison d’un manque de protection oculaire comprennent les traumatismes contondants ou directs dus à des chutes ou à des objets plus gros tels que des outils qui heurtent le visage.

Fumeur

Outre les multiples risques connus pour la santé que le tabagisme peut entraîner, il peut également endommager vos yeux. Fumer des cigarettes double risque de dégénérescence maculaire, ce qui peut entraîner une perte de vision dans la partie de l’œil connue sous le nom de macula. Fumer nuit également à votre rétine et augmente vos risques de cataractes, qui obscurcissent les lentilles de vos yeux et peuvent également entraîner une perte de vision. Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, les fumeurs sont environ trois fois plus susceptibles de développer des cataractes et jusqu’à quatre fois plus susceptibles de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge que les non-fumeurs. Donc, si vous êtes un fumeur, il serait dans votre intérêt de vous débarrasser de cette habitude.

Passer trop de temps sur les écrans

Nous pouvons tous admettre que nous pourrions limiter notre temps sur nos smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Passer moins d’heures avec ces objets serait également bénéfique pour notre vue. Fatigue oculaire numérique ou Le syndrome de vision par ordinateur, est une condition qui survient lorsque vous regardez un ordinateur ou l’écran du téléphone pendant trop longtemps. Il peut provoquer une sécheresse oculaire, une vision floue, des maux de tête, des maux de dos et d’autres symptômes d’inconfort.

Sward recommande de prendre des pauses fréquentes des écrans pour permettre à vos yeux de se détendre et de vous équiper d’une paire de lentilles de prescription spécialement conçues pour être utilisées sur l’ordinateur. « Il est important de consulter régulièrement un professionnel de la vue pour s’assurer que vous portez la correction de lunettes appropriée et [to] dépister les affections oculaires qui, autrement, ne présenteraient aucun symptôme », a-t-elle déclaré.