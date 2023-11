6 gagnants et 5 perdants de Sao Paulo – Qui a quitté Interlagos le plus heureux lors du dernier week-end de sprint de la saison ? | Formule 1®

Contributeur spécial Becky Hart

Max Verstappen a porté à 17 son record du plus grand nombre de victoires en une saison alors qu’il rentrait chez lui pour une victoire confortable à Interlagos. Mais s’il y avait de la joie pour le Néerlandais, il y avait de la frustration pour les autres, notamment ceux rattrapés dans la mêlée du premier tour. Nous sélectionnons cinq gagnants et cinq perdants du Grand Prix de Sao Paulo. Gagnant : Max Verstappen Rien n’arrêtera le Néerlandais en 2023. Il a remporté la victoire au Sprint de samedi, puis a dominé depuis la pole du Grand Prix pour remporter une incroyable 17e victoire sur les 20 courses jusqu’à présent cette année. Ayant remporté le titre depuis longtemps, il ne montre aucun signe de lâcher le pied – au grand désarroi des autres. Il a réussi les deux départs arrêtés du Grand Prix et n’a concédé la tête qu’une seule fois lors du deuxième arrêt aux stands. LIRE LA SUITE : « Il a fait un bon parcours » – Verstappen fait l’éloge de Norris après le GP de Sao Paulo alors qu’il vise à prolonger sa séquence de victoires Sa 52e victoire en carrière l’a propulsé au quatrième rang et devant Alain Prost dans la liste de tous les temps, et vu la façon dont il conduit, il serait difficile de parier contre lui en enregistrant plus de victoires à deux courses de la fin.

Verstappen a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès croissant

Perdant : Charles Leclerc Que doit faire Charles Leclerc pour avoir une chance cette saison ? Il s’était bien qualifié et devait s’élancer deuxième sur la grille, l’un des rares favoris à disposer d’un nouveau jeu de tendres avec lesquels jouer. Mais la catastrophe s’est produite avant même le début de la course, des problèmes techniques l’ayant amené à partir en tête-à-queue dans le tour de formation. Le pilote monégasque a fait une silhouette inconsolable en se prenant d’abord la tête dans les mains, avant de se lamenter à la radio sur pourquoi il était “si *** malchanceux.” Il s’est ensuite assis sur les barrières, totalement abattu avant de finalement regagner le garage Ferrari. LIRE LA SUITE : « Pourquoi suis-je si malchanceux ? » – Leclerc est reparti dévasté par l’échec du tour de formation au Brésil C’est la deuxième fois qu’il ne marque pas lors des trois dernières courses, ce qui s’ajoute à sa disqualification d’Austin. Ce serait une très, très petite consolation s’il avait au moins récolté quelques points au Sprint.

Leclerc vit une saison à oublier pour Ferrari

Gagnant : Lando Norris Lando Norris a été un peu frustré par quelques petites erreurs lors des qualifications lors des derniers week-ends de course, et n’était pas très satisfait de sa place de départ pour le Grand Prix de dimanche. Mais il a corrigé cela en décrochant la pole pour le Sprint, terminant deuxième après avoir reconnu qu’il n’avait pas le rythme pour combattre Verstappen. Dimanche, un brillant départ depuis la sixième place sur la grille l’a propulsé à la deuxième place, où il était le seul pilote capable de rester à portée de main de la Red Bull de tête. Ce n’est peut-être pas la victoire dont il rêve tant, mais un cinquième podium en six Grands Prix et une autre distinction de Pilote du jour constituent toujours un retour assez pratique. LIRE LA SUITE : « Week-end proche de la perfection » pour Norris alors qu’il décroche un cinquième podium en six courses Perdants : Mercedes Mercedes a réalisé de solides performances au Brésil l’année dernière, et beaucoup étaient favorables à ce qu’ils fassent de même, estimant que c’était leur meilleure chance de victoire cette saison. Mais leur rythme était inexistant en Sprint, Lewis Hamilton et George Russell étant aux prises avec l’usure des pneus. Ils avaient espéré rectifier cela pour le Grand Prix, mais ont subi les mêmes problèmes dimanche. Les deux pilotes se sont retrouvés à reculer, la fiabilité étant également un problème pour George Russell, qui a abandonné en raison de « températures élevées et de plus en plus mauvaises de l’huile PU ».

Norris a réalisé une superbe performance pour décrocher la deuxième place du Sprint et du Grand Prix

Hamilton est finalement revenu huitième, après s’être plaint de ne pas pouvoir suivre l’Alpine de Pierre Gasly, même avec l’aide du DRS. Il a ensuite plaisanté en disant qu’il avait hâte de ne plus jamais conduire la W14, tandis que Toto Wolff est allé plus loin, qualifiant la course de « performance inexcusable ». LIRE LA SUITE : Hamilton qualifie le GP de Sao Paulo de « à oublier » alors que Russell le qualifie de « week-end le plus lent » de Mercedes de l’année après son DNF Gagnants : Aston Martin Après une baisse de performance en fin de saison qui a vu leur vitesse disparaître complètement, sans parler des problèmes de fiabilité, Aston Martin était de retour en forme au Brésil. Ils ont abandonné le plancher amélioré qui leur a causé tant de difficultés à Austin pour verrouiller la deuxième ligne de la grille pour le Grand Prix. Fernando Alonso et Lance Stroll ont réalisé de superbes courses pour terminer troisième et cinquième, mais c’est l’incroyable défense tardive de l’Espagnol contre la Red Bull de Sergio Perez qui a été le point culminant du week-end pour l’équipe en vert. Alonso a décroché son premier podium depuis Zandvoort et le huitième de la saison à un cheveu du Red Bull, après avoir repris la troisième place dans le tout dernier tour. C’est le genre de pilotage dont on se souviendra longtemps et qui montre que l’âge n’est pas un obstacle à la performance pour le vétéran champion du monde.

Grand Prix de Sao Paulo 2023 : Alonso et Perez dans une bataille passionnante pour la P3 à Interlagos

Perdant : Alex Albon Alex Albon a réalisé une belle échappée depuis la 13ème place sur la grille, l’un des meilleurs qu’il croyait à l’époque. Il était sur le point de remporter des points, mais s’est retrouvé spectateur innocent alors que Nico Hulkenberg lui touchait l’arrière, l’envoyant carrière dans la sœur Haas de Kevin Magnussen. Il a chuté lourdement, et en plus d’une lourde facture de réparations susceptible de frapper durement Williams si près de la fin de la saison, il n’y a eu aucun point pour l’équipe un jour où Albon sentait qu’il avait le rythme pour le top 10. LIRE LA SUITE : « À l’aveugle » et « pris en sandwich » – Albon, Magnussen et Hulkenberg réagissent à leur chute au premier tour Gagnant : Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda a mis de côté certaines frustrations des qualifications du vendredi en prenant la sixième place sur la grille pour le Sprint et en convertissant cela en plus de points pour AlphaTauri. Mais il a fait encore mieux dimanche, remontant dans le peloton un jour où la voiture avait visiblement un rythme décent pour assurer la neuvième place à l’arrivée. Ses cinq points du week-end réduisent l’écart avec Williams à seulement sept points dans la lutte pour la septième place chez les constructeurs, un revirement incroyable pour l’équipe qui avait été au bas du classement toute la saison jusqu’au Mexique. Et avec Daniel Ricciardo affirmant également que sa voiture avait un bon rythme, AlphaTauri doit être confiant de pouvoir diriger Williams assez près avec seulement deux courses à disputer.

Tsunoda a récolté des points en sprint et en course pour aider la cause de son équipe

Perdants : Alfa Romeo Alfa Romeo a abordé le week-end avec la certitude d’un bon résultat sur une piste où Valtteri Bottas a bien réussi dans le passé. Mais au lieu de cela, ils ont enregistré leur premier double DNF de la saison dimanche, puisqu’ils sont repartis sans points pour le troisième week-end de course consécutif. L’équipe a simplement déclaré que c’était un problème technique qui avait provoqué les abandons, confirmant qu’il ne s’agissait pas du même problème sur les deux voitures. Ayant perdu autant de terrain face à AlphaTauri au championnat des constructeurs, ils peuvent difficilement se permettre des problèmes de fiabilité aussi tard dans la saison. LIRE LA SUITE : Ce que disent les équipes – Jour de course à Sao Paulo Gagnant : Pierre Gasly Pierre Gasly est arrivé septième au Brésil au mérite, après s’être frayé un chemin devant un groupe de voitures, dont la Mercedes de Lewis Hamilton. En admettant qu’ils ont préparé la voiture pour la course et ont donc sacrifié certaines performances en qualifications, c’était un pari payant pour l’équipe puisque les deux pilotes ont terminé dans les points.

Gasly a connu un bon dimanche, pour grimper de huit places par rapport à sa place sur la grille de départ