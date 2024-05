6 fruits qui aident à avoir un ventre plat

Les bananes ont souvent mauvaise réputation en raison de leur teneur élevée en sucre, mais elles sont en réalité idéales pour affiner votre tour de taille. Les bananes sont riches en amidon résistant, un type de glucide qui résiste à la digestion, agissant comme des fibres solubles et aidant à vous rassasier plus longtemps. Ils contiennent également du potassium, qui contribue à réduire la rétention d’eau et les ballonnements. Une recherche du Journal of Nutrition and Metabolism souligne que l’amidon résistant contenu dans les bananes peut aider à améliorer la sensibilité à l’insuline, permettant ainsi à votre corps de brûler plus facilement les graisses. Alors, n’hésitez pas à ce délice jaune !

