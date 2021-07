6 femmes du Gujarat se dirigent vers les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo pour obtenir Rs 10 Lakh chacune

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a annoncé mercredi une aide financière de Rs 10 lakh chacune des six joueuses participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet. Dans toute l’histoire de l’État, c’est la première fois que six les joueuses de celui-ci représentent le pays dans le méga événement sportif. Pour inciter ces joueurs, le gouvernement du Gujarat a décidé de les aider financièrement avec Rs 10 lakh chacun.

Rupani a également adressé ses meilleurs vœux à « toutes les six filles du Gujarat » et a espéré qu’elles apportent la gloire à l’État.

Maana Patel d’Ahmedabad représentera l’Inde au 100 mètres dos.

La jeune femme de 21 ans a plus de 180 médailles dans son cagnotte, dont 25 réalisations internationales, 72 nationales et 82 au niveau de l’État.

Ankita Raina s’est qualifiée pour le tennis et Elavenil Valarivan pour le tir.

Les trois autres femmes se sont qualifiées pour les Jeux paralympiques. Parul Parmar de Gandhinagar pour le badminton, Bhavina Patel pour le tennis de table para et Sonal Patel pour le tennis para.

Le dernier représentant du Gujarat aux Jeux avait été le joueur de hockey Govindrao Sawant aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Avant cela, Shankarrao Thorat a représenté l’Inde en lutte aux Jeux olympiques de 1936.

