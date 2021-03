Le 23 mars 2011, le monde a perdu une étoile brillante à la mort d’Elizabeth Taylor. Cette année marque le dixième anniversaire de sa disparition. Née le 27 février 1932 en Angleterre, «Liz» Taylor allait devenir l’un des visages les plus reconnaissables d’Hollywood de l’histoire. Souvent surnommée la plus belle femme du monde, ses prouesses d’actrice dans des films comme A Place in the Sun (1951), Cleopatra (1963), Who’s Afraid of Virginia Woolf (1967) ont impressionné et impressionné le public et la critique.

En se souvenant de la star aujourd’hui, voici 7 faits intéressants sur sa vie.

Envie des cils: De nombreuses femmes consacrent du temps et de l’argent à rendre leurs cils plus volumineux que la réalité. Cependant, Taylor est née avec une maladie génétique appelée Distichia qui l’a amenée à avoir deux fois la quantité normale de cils. Malheureusement, une partie des personnes nées avec ce défaut sont sujettes à des maladies cardiaques, ce que Taylor a souffert.

Mariage d’enfants possible: l’âge légal du mariage est différent dans divers États des États-Unis, certains États autorisent les mariages dès 16 ans à condition que cela se fasse avec l’autorisation des parents. Taylor s’est marié à l’âge de 17 ans avec l’héritier des hôtels Hilton, Conrad «Nicky» Hilton Jr. Ils ont divorcé un an plus tard.

Se faire interdire par des personnes religieuses: la star scandaleuse a eu une liaison avec sa co-star Richard Burton, qui était marié à l’époque, et Taylor a été blâmé pour l’adultère. Une membre du Congrès géorgien a tenté de leur interdire à nouveau d’entrer dans le pays.

Première femme payée en millions: Pour son rôle dans Cléopâtre, Taylor a été la première actrice à être payée un million de dollars à Hollywood.

Officiellement une Dame: Taylor a reçu le titre prestigieux de Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique des mains de la reine Elizabeth II à l’âge de 67 ans.

Image Playgirl: La star a été mariée 8 fois au total à 7 personnes différentes (mariées deux fois et divorcées deux fois avec Richard Burton).