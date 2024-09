6 facteurs qui pourraient faire basculer la saison des Raptors de Toronto

TORONTO, ON – 18 JANVIER : Bruce Brown #11, Immanuel Quickley #5, Scottie Barnes #4 et RJ Barrett #9 … [+] Les Raptors de Toronto célèbrent contre les Bulls de Chicago pendant la deuxième mi-temps de leur match de basket-ball à la Scotiabank Arena le 18 janvier 2024 à Toronto, Ontario, Canada. (Photo de Mark Blinch/Getty Images) Getty Images

La journée des médias et le camp d’entraînement approchent à grands pas ! Des citations sur « être dans la meilleure forme de ma vie » et « nous pensons que cette équipe peut gagner » vont bientôt résonner dans vos oreilles lorsqu’il sera question des 30 équipes de la NBA.

La saison des lunes de miel est à nos portes.

De leur côté, les Raptors de Toronto vont faire vibrer nos cordes sensibles tout au long de la saison en célébrant leur 30e anniversaire. De nouveaux maillots. De nouveaux produits dérivés. Un tas de références et un probable retrait du maillot de l’un des joueurs les plus emblématiques de la franchise.

Mais même sur le terrain, la phase de lune de miel s’applique grandement à cette nouvelle équipe des Raptors. Après une saison tumultueuse qui a inclus des rumeurs d’échange, un scandale de paris, un procès, des soirées pizza, un nouvel entraîneur-chef, une apparition au All-Star pour l’une de leurs étoiles brillantes et un changement complet de trajectoire pour la franchise, la saison 2024-2025 est une feuille blanche.

Les attentes ne sont pas forcément élevées pour cette nouvelle génération de jeunes joueurs, dont Scottie Barnes, RJ Barrett et Immanuel Quickley, dont le contrat a été récemment prolongé. Prenez cela pour ce que vous voulez, mais la plupart des sites de paris ont fixé le total de victoires des Raptors pour cette saison à 30,5.

Comment font-ils pour dépasser ce chiffre ? Quels facteurs majeurs peuvent changer cela ? Examinons cela de plus près.

Remarque : pour le plaisir, je les ai classés par ordre du plus probable au moins probable.

Gradey Dick réussit plus de 38 % de ses trois points à haut volume

La saison de recrue de Gradey Dick a été une véritable montagne russe qui s’est terminée sur une note vraiment positive. À partir de janvier, Dick a tiré à 39 % sur près de cinq tentatives à trois points par match, a fait preuve d’un sens impressionnant du coup, du passeur et de la défense, et a même eu quelques moments où il a créé son propre tir.

Le tir restera cependant la principale compétence qui le maintient sur le terrain.

Si Dick peut maintenir le rythme de 38 à 40 % de trois à six tentatives par nuit pendant une saison entière, il serait dans la même catégorie que d’autres joueurs, principalement des joueurs de catch-and-shoot, comme Gary Trent Jr., Trey Murphy, Corey Kispert, Buddy Hield, Michael Porter Jr. et d’autres.

Si vous regardez ces noms et que vous êtes surpris par les attentes, ne le soyez pas. Dick doit devenir un tireur de ce niveau pour gagner sa vie et atteindre son plafond en tant que joueur. Et dans la moitié de sa saison de recrue, il a montré qu’il pouvait le faire.

C’est le le facteur de swing le plus faisable de tous ceux énumérés pour une raison.

Davion Mitchell devient un élément essentiel de la rotation

La défense au point d’attaque était un point sensible pour les Raptors après l’échange d’OG Anunoby et de Pascal Siakam. L’idée était qu’Immanuel Quickley pourrait potentiellement combler ce vide. Pourtant, entre essayer de jongler avec la hausse des responsabilités offensives et sa petite taille, Quickley a été surpassé en tant que stoppeur n°1 de facto sur le périmètre.

Les Raptors ont essayé d’atténuer ce problème au cours des derniers mois en échangeant pour Ochai Agbaji, en recrutant Jamal Shead et Ja’Kobe Walter dans l’espoir qu’ils deviennent des stoppeurs défensifs et, plus important encore, en échangeant pour le garde des Sacramento Kings Davion Mitchell.

Mitchell, surnommé affectueusement « Off Night » parce qu’à chaque fois qu’il défend quelqu’un… eh bien, vous l’avez compris, est de loin le meilleur arrière défensif que les Raptors aient eu depuis Fred VanVleet et Kyle Lowry. Ses pieds rapides et sa carrure solide et robuste lui permettent de défendre à plusieurs postes. Il offre aux Raptors un niveau de capacité de changement de position qu’ils n’avaient pas dans la deuxième moitié de la saison dernière.

Bien sûr, son temps de jeu et la régularité de ses opportunités dépendront entièrement de son côté offensif, ce qui explique pourquoi son temps de jeu a continuellement diminué au cours de ses trois saisons avec les Kings. Les difficultés de Mitchell au tir à trois points ont été vraiment exacerbées lors de son passage à Sacramento, et son tir en suspension (il a réussi 36 % de ses tirs à trois points sur un minimum de deux tentatives la saison dernière) sera le facteur décisif pour la pérennité de sa place dans la rotation.

Cela étant dit, les Raptors n’ont pas la profondeur des Kings et ne pourront probablement pas se le permettre. pas Les Raptors ont décidé de faire jouer Mitchell, notamment en raison de leurs propres problèmes défensifs sur le périmètre et du manque d’options alternatives dont ils disposent. Je suis assez confiant que Mitchell sera un pilier de la rotation des Raptors. Cependant, dans quelle mesure, cela pourrait faire basculer leur saison dans une certaine mesure.

RJ Barrett demeure à Toronto RJ Barrett

Cette vidéo où John Wall regarde Bradley Beal et dit : « Je ne t’ai jamais vu agir comme ça auparavant » était essentiellement ce que tous les fans des Raptors ressentaient en regardant RJ Barrett lorsque Toronto l’a acquis.

Barrett a réalisé des statistiques de carrière dans pratiquement toutes les catégories statistiques lors de ses 32 premiers matchs au nord de la frontière, avec des moyennes record en carrière en points, pourcentage aux tirs, pourcentage à 2 points, pourcentage à 3 points et passes décisives. Il est devenu un finisseur d’élite qui s’est régalé dans l’attaque des Raptors, très axée sur le mouvement et la transition.

La question : est-ce que cela va continuer pendant toute une saison de 82 matchs ?

Il ne sera peut-être pas aussi féroce et efficace, mais je parie que la plupart des choses que Barrett a faites lors de sa première moitié de saison avec les Raptors se traduiront. Au-delà, la plus grande question est de savoir s’il peut faire encore plus de progrès en tant que défenseur, avec et sans ballon, et s’il peut continuer à s’améliorer en tant que tireur.

Même s’il continue exactement au même rythme qu’il a fait pour terminer la saison 2023-2024, mais pendant une période plus longue, c’est un énorme Une victoire à long terme pour les Raptors. De la même manière, s’il décline ou revient à la version new-yorkaise, les choses pourraient basculer dans l’autre sens.

Scottie Barnes devient un joueur All-NBA

Nous nous dirigeons maintenant vers un territoire moins probable. Pas improbable ! Pas impossible ! Juste… moins.

Barnes a signé cet été une prolongation de contrat de 5 ans pour le poste de rookie max, ce qui a des implications contractuelles importantes pour la saison suivante. S’il rejoint l’une des trois équipes All-NBA, il aura droit à une belle augmentation de salaire de 50 millions de dollars au cours de ces cinq années, ce qui n’est pas négligeable.

Bien sûr, pour atteindre ce niveau, il faut tenir compte de plusieurs facteurs qui échappent au contrôle de Barnes. Il doit jouer 65 matchs dès maintenant (dans le cadre de la nouvelle règle de la ligue mise en place la saison dernière) et être l’un des 15 meilleurs joueurs, les plus efficaces et les plus dominants de la NBA la saison prochaine.

Est-ce possible ? Oui. Est-ce probable ? Difficile à dire.

Barnes vient de terminer sa troisième saison au All-Star Game, où il a établi des records personnels en points, rebonds, passes décisives, interceptions, contres, pourcentage à trois points, pourcentage aux lancers francs et pourcentage aux tirs. C’est pourquoi il a mérité cette belle prolongation. Le niveau All-Star fait de lui, grosso modo, l’un des 25 meilleurs joueurs de la ligue.

Que faudrait-il pour qu’il atteigne le top 15 ? Eh bien, s’il continue à afficher ces chiffres, qu’il progresse en termes de points marqués et d’efficacité, et qu’il maintient le niveau de jeu défensif qu’il a dû initier la saison dernière (il a baissé de niveau une fois qu’il a été obligé d’être orienté vers le périmètre à ce niveau après l’échange d’Anunoby) – alors il sera dans la conversation.

Barnes sera un joueur All-NBA. Que ce soit la saison prochaine ou bientôt n’a pas vraiment d’importance pour les objectifs à long terme des Raptors (à moins que vous ne vous intéressiez à une feuille de calcul du plafond salarial).

Mais s’il le devient la saison prochaine, alors nous pourrions parler d’une équipe en playoffs.

Immanuel Quickley se met dans la plus grande considération

Tout comme la discussion sur Barnes… ce n’est pas impossible ! Mais je n’irais pas jusqu’à dire que c’est probable.

Les 38 premiers matchs de Quickley avec les Raptors ont été très bons. Comme Barrett, il a établi des records personnels en termes de points, de passes décisives et de pourcentage à trois points. Mais comme Barrett, il a quelques problèmes de jeu qu’il doit régler alors qu’il entre dans une nouvelle phase de sa carrière, doté de l’argent d’un joueur de franchise.

Bien qu’il se soit nettement amélioré à Toronto en tant que meneur de jeu, il a encore beaucoup de marge de progression à cet égard, notamment en ce qui concerne le dribble, les manœuvres dans le trafic et la gestion des différentes couvertures. Sa défense a été très appréciée à New York, mais elle semble avoir régressé alors qu’il faisait face à l’augmentation de l’utilisation offensive à Toronto.

L’autre chose, c’est le tir, beaucoup de tir.

La manière dont il gère ces trois domaines déterminera s’il sera pris en considération dans le cadre du MIP. Si tout se passe bien, il y parviendra, mais je pense qu’il est juste de supposer qu’il y aura aussi des difficultés de croissance.

L’une de leurs quatre recrues apparaît dès la première année

Les Raptors comptent quatre recrues qui rejoindront l’équipe la saison prochaine. Le développement des joueurs et la filiale des Raptors en G-League, le 905, seront d’une importance capitale pour tirer le meilleur parti de ces jeunes prospects intrigants.

Ja’Kobe Walter, Jonathan Mogbo, Jamal Shead et Ulrich Chomche.

J’ai déjà expliqué pourquoi je pense que les Raptors ont réussi le repêchage de 2024, en se donnant une multitude d’options en recrutant quatre joueurs très différents, mais si l’un d’entre eux devait apparaître, cela leur donnerait un coussin important sur le banc. Pour l’instant, la profondeur n’est pas l’un des points forts de cette équipe des Raptors. En dehors de Mitchell, Bruce Brown et Kelly Olynyk, le reste de la deuxième unité est rempli de joueurs non éprouvés comme Agbaji et leurs quatre recrues.

Si je devais parier sur celui qui a le plus de chances de décrocher une place permanente dans la rotation la saison prochaine, ce serait Mogbo, le 31e choix au total qui a joué quatre ans à l’université. Il a un corps prêt pour la NBA et des compétences concrètes qu’il peut mettre en œuvre dès le premier jour, comme le rebond, la passe et un moteur élevé, et tout cela serait un ajout bienvenu au banc des Raptors.

Cela dit, il est très rare qu’un rookie se démarque dès sa première année. Scottie Barnes l’a fait. Pascal Siakam l’a fait aussi. Mais ce sont des joueurs rares, de niveau franchise.

Note finale

À mon avis, chacune de ces choses aura un impact sur les Raptors d’environ 3 victoires.

Si seulement deux de ces victoires se produisent, ils auront un bilan de 35 victoires contre 37. Si toutes ces victoires se produisent, ils pourraient finir par être l’équipe surprise de l’Est, remportant 45 matchs et devenant une équipe des séries éliminatoires dès leur première saison de reconstruction.

Le plaisir vient du fait de voir ce qui se passe. Peu importe la manière dont cela se passe.