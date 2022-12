6 façons scientifiquement prouvées que la gratitude améliore votre santé mentale et comment commencer

La période des Fêtes est la période la plus festive et la plus magique de l’année. Il nous invite à nous connecter avec les personnes que nous aimons, à réfléchir sur l’année écoulée et à pratiquer la gratitude pour les apprentissages et les expériences qui ont fait de nous ce que nous sommes. Cependant, la pratique de la gratitude ne doit pas être réservée uniquement aux vacances – la pratique dans votre vie quotidienne peut améliorer votre santé mentale.

Nous verrons ensuite pourquoi être reconnaissant est bon pour vous et vous donnerons quelques conseils pour être plus reconnaissant.

Pourquoi être reconnaissant est-il bon pour votre santé mentale ?

Montrer de la gratitude et avoir une vision globale positive de la vie peut simplement vous faire se sentir plus heureux. Mais en plus de ce sentiment positif, être reconnaissant peut avoir des effets réels et tangibles sur votre santé physique et mentale. Voyez ce que la gratitude peut faire pour vous.

Réduit le stress : Il a été prouvé que la gratitude réduit le stress, selon le Département des services sociaux de la santé comportementale du Dakota du Nord. Les sentiments de gratitude incitent votre cerveau à libérer de la dopamine et de la sérotonine, deux substances chimiques qui stimulent votre humeur. Si votre humeur s'améliore, vous êtes moins susceptible de vous sentir stressé.

Améliore l'humeur : Pour la même raison, la gratitude réduit le stress, elle améliore votre humeur en raison de la sérotonine et de la dopamine libérées lorsque vous exprimez de la gratitude.

Diminue les symptômes de la dépression : Études ont lié les personnes qui ressentent plus de gratitude avec moins symptômes de dépression . La pratique de la gratitude a même été explorée comme méthode de traitement des symptômes de la dépression.

Améliore les relations interpersonnelles : Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les gens, cela peut améliorer votre relation avec eux, car ils ont pris conscience de votre appréciation. Bien qu'il ne soit pas toujours facile d'exprimer ces sentiments, cela peut améliorer les amitiés et les relations amoureuses en clarifiant vos sentiments.

Meilleur sommeil: Selon le Clinique Mayo, montrer de la gratitude peut même améliorer votre sommeil. Avec un sommeil amélioré, vous pouvez également prendre soin de votre santé globale, car le sommeil est un élément important d'un mode de vie sain.

Conseils pour commencer à être plus reconnaissant

Ce sont nos conseils éprouvés pour accueillir plus de gratitude dans nos vies.

Commencez un journal de gratitude (et tenez-vous-y)

Une façon de montrer plus de gratitude est de l’écrire tous les jours. Commencez un journal de gratitude pour documenter ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être n’importe quel livre ou même sur l’un de vos appareils. Il n’y a pas de règles sur l’endroit où vous écrivez! Lorsque vous commencez, vous voudrez peut-être garder votre journal à portée de main et écrire des choses tout au long de la journée au fur et à mesure que vous y pensez, et à mesure que vous vous habituez à vous imprégner de votre gratitude, vous pouvez tout écrire à la fin ou début de journée.

Avec un journal de gratitude, n’ayez pas peur d’écrire chaque petite chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d’être reconnaissant de vous être réveillé ce matin-là et de vous être levé, car pour certaines personnes, ce n’est pas possible. Soyez reconnaissant d’avoir un repas pour le petit-déjeuner, un repas pour le déjeuner et un repas pour le dîner. Écrivez votre gratitude pour votre transport au travail et que vous avez un emploi. Ce sont des choses auxquelles nous sommes tellement habitués que nous oublions souvent d’en être reconnaissants. Écrivez-les pour voir à quel point vous devez être reconnaissant.

Utilisez des rappels visuels

L’une des meilleures façons d’apporter plus de gratitude dans votre vie est de la garder en vue. Une excellente façon de le faire est de vous écrire des notes et de les garder dans votre maison. Prenez un post-it et écrivez-y un rappel de gratitude et collez-le sur le miroir de votre salle de bain. Tout comme les affirmations positives, ces notes peuvent vous rappeler de montrer votre gratitude.

Une autre façon de procéder consiste à définir un rappel sur votre téléphone à différents moments de la journée pour embrasser la gratitude. Vous pouvez définir un rappel à midi pour vous rappeler d’écrire dans votre journal de gratitude, un autre rappel pour réfléchir à ce pour quoi vous êtes reconnaissant et encore un autre rappel pour dire à quelqu’un ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Toutes ces choses vous feront davantage penser à la gratitude, et si vous y pensez davantage, vous continuerez probablement à ressentir de la gratitude.

Travailler pour recadrer la pensée négative

La première étape dans le recadrage des pensées négatives consiste à identifier les pensées et pourquoi elles se produisent. Les pensées négatives peuvent inclure un pessimisme constant (où vous voyez toujours le côté négatif des choses), vous blâmer pour tout ou supposer que le pire résultat se produira toujours. Vous voudrez également identifier les situations dans lesquelles vous vous trouvez lorsque ces pensées négatives se produisent. Est-ce lorsque vous êtes autour d’un certain groupe de personnes ? C’est quand vous êtes au travail ? Une fois que vous avez identifié ce qui se passe, vous pouvez travailler pour recadrer ces pensées en pensées plus positives.

C’est OK de travailler lentement sur celui-ci. Par exemple, si vous vous blâmez toujours pour le travail et que vous pensez au pire, commencez par cibler une chose, comme le blâme. Plutôt que de vous blâmer pour tout ce qui ne se passe pas comme prévu, aidez-vous à voir ce que vous avez bien fait. Si un projet n’a pas été un succès à 100 %, identifiez les choses que vous avez bien faites et expliquez-vous comment vous pouvez vous améliorer, le tout avec une tournure positive. Ensuite, travaillez à partir de là.

Prenez le temps de l’auto-réflexion

Une grande partie de ce dont nous avons discuté précédemment tombe dans le seau de “l’auto-réflexion”. Votre journal de gratitude, vos pensées positives et vos rappels utiles sont tous des moyens de réfléchir aux bonnes choses de votre vie. Ce sont des choses importantes pour lesquelles il est important de prendre le temps d’augmenter votre capacité mentale de gratitude. Mais vous pouvez faire encore plus sur le front de l’autoréflexion.

L’autoréflexion comprend également une variété de façons de apportant la paix à votre esprit. Méditation et exercices de respiration peut à la fois vous aider à vous recentrer et à mettre la positivité et la gratitude au premier plan de vos pensées

En fin de compte, quoi que vous fassiez pour l’autoréflexion, le but est de prendre le temps de vraiment réfléchir aux choses et aux personnes que vous avez dans votre vie et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Une fois que c’est devenu une routine, il sera probablement plus facile de penser à votre gratitude sans vous dire d’y penser.

Partagez votre reconnaissance

Il y a quelque chose à dire pour partager votre joie avec ceux qui vous entourent. Si vous vous sentez particulièrement reconnaissant, passez le mot. Si vous vous sentez reconnaissant envers vos amis, dites-le-leur. Cela peut renforcer votre lien et améliorer leur humeur, surtout s’ils se sentent déprimés ou doutent d’eux-mêmes. Il est toujours agréable de savoir que vos proches vous apprécient, alors n’hésitez pas à leur dire que vous leur en êtes reconnaissant tous les jours.

La ligne du bas

Très probablement, vous vous sentez reconnaissant pour les choses de la vie, mais il y a probablement encore plus de choses pour lesquelles vous sentir reconnaissant et encore plus de façons de montrer ouvertement votre gratitude. Partager la gratitude avec les gens autour de vous et vous entourer de gratitude peut améliorer votre santé et faire de vous une personne globalement plus heureuse. Il est vraiment assez facile d’être reconnaissant, cela peut prendre un peu de temps pour s’y habituer, car cela nécessite des sentiments intentionnels. Maintenant que vous savez comment la gratitude peut améliorer votre bien-être – et comment pratiquer la gratitude – vous pouvez l’intégrer dans votre vie quotidienne.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.