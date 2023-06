6 façons d’utiliser la technologie pour mieux dormir ce soir

Sacrifier le sommeil est exclu et donner la priorité à vos z est à la mode – mais l’importance d’un bon sommeil n’est pas une tendance passagère.

Un sommeil suffisant est le fondement d’une santé optimale. C’est pourquoi le marché mondial du sommeil, y compris la technologie du sommeil et d’autres produits et services liés au sommeil, a dépassé 100 milliards de dollars au cours des quatre dernières années. Parce que qui ne veut pas mieux dormir, n’est-ce pas ?

Nous avons creusé dans la recherche sur les technologies du sommeil pour trouver les meilleurs appareils de sommeil pour vous aider à bien dormir et à bien vivre.

Qu’est-ce que la technologie du sommeil ?

La technologie du sommeil comprend des gadgets et des applications conçus pour suivre, améliorer et promouvoir des habitudes de sommeil saines, également appelées bonne hygiène du sommeil.

En ce qui concerne les gadgets de technologie du sommeil, il y a un petit quelque chose pour tout le monde, des appareils portables aux trackers non portables, des masques de sommeil intelligents, des lunettes anti-lumière bleue, des lits intelligents et plus encore.

6 meilleurs types d’appareils de sommeil

Oscar Wong/Moment/Getty Images

En ce qui concerne les gadgets de technologie du sommeil, il y a tellement de choix qu’il peut être difficile de décider par où commencer. Voici nos six meilleurs choix pour les meilleurs types d’appareils de sommeil à ajouter à votre routine du coucher.

Applications de sommeil

Que vous recherchiez quelque chose pour vous aider à vous détendre dans un sommeil paisible, des programmes de thérapie cognitivo-comportementale pour l’amélioration du sommeil ou simplement des données sur le sommeil, il existe une application pour cela. Les applications de sommeil sont des outils pratiques, non intrusifs et abordables si vous possédez déjà un appareil mobile.

Applications de sommeil telles que Espace de tête, Calme et Réinitialisation du sommeil proposent des programmes de méditation et de respiration, des étirements et même des histoires au coucher. Le Bague Oura propose des moniteurs intégrés qui suivent les données de sommeil avec en prime le suivi de l’activité, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle.

Des applications telles que Sleepio utiliser Thérapie cognitivo-comportementale techniques pour aider à améliorer le sommeil.

Traqueurs de sommeil portables

Vous arrive-t-il de vous réveiller et de vous sentir comme si vous devriez être rajeuni, mais au lieu de cela, vous ne vous sentez tout simplement pas reposé ?

Les trackers de sommeil utilisent diverses mesures pour suivre le sommeil, notamment la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène et les mouvements physiques. Ces données peuvent vous aider à identifier les schémas de vos habitudes de sommeil ou les perturbations susceptibles d’interférer avec vos cycles de sommeil. La plupart des appareils de suivi du sommeil peuvent également être portés pendant votre temps éveillé pour suivre d’autres mesures telles que l’activité physique.

Étant donné que quelque chose que vous portez sur votre corps peut nuire à votre confort, il existe des options. Le Bague Oura Gen3 est un appareil de sommeil que vous portez au doigt et qui est idéal pour les dormeurs légers qui ne veulent pas être dérangés par un appareil plus gros porté ailleurs.

Pour ceux qui préfèrent un appareil de sommeil au poignet, le FitBit Inspire 3 est un bracelet. Il existe également des gadgets de sommeil à sangle de poitrine comme le Ensemble actif Biostrap.

Réveils Sunrise

À moins que vous ne préfériez être réveillé par un réveil fort et tonitruant, les réveils du lever du soleil peuvent rendre le réveil beaucoup plus agréable. Les meilleurs réveils lever du soleil émettent de la lumière pour imiter le soleil se faufilant dans votre chambre au lever du soleil. Ils peuvent également émettre divers sons relaxants. Le Restauration de la trappe 2 offre un certain nombre de couleurs de lumière et d’options sonores différentes.

Bien qu’ils soient appelés réveils du lever du soleil, vous pouvez également les utiliser dans votre routine du coucher. Un de nos rédacteurs aime utiliser le Restauration de la trappe 2le son douillet d’un feu de camp la nuit, par exemple, pour se détendre. Beaucoup de ces réveils sont livrés avec des options de fonctionnalités supplémentaires (dont certaines nécessitent une adhésion) comme des affirmations, des routines de détente et plus encore.

Masques de sommeil intelligents

Selon votre situation de vie ou si vous voyagez fréquemment, dormir dans une pièce totalement obscurcie n’est peut-être que parfois une option. Nous avons tous vu les masques de sommeil traditionnels, mais saviez-vous que les masques de sommeil présentent des avantages au-delà d’un simple meilleur sommeil, comme une meilleure fonction cérébrale ?

Vous pouvez désormais obtenir des masques de sommeil intelligents qui font passer le masquage du sommeil au niveau supérieur en offrant les avantages des masques de sommeil traditionnels, et plus encore. Des masques de sommeil intelligents, comme Somalytique SomeSleep offrent une expérience de black-out, mais utilisent également des capteurs pour suivre les mouvements des yeux, ce qui aide à expliquer la qualité du sommeil.

Aides aux troubles du sommeil

La plupart du temps, lorsque nous entendons les mots «aide au sommeil», nous pensons aux médicaments en vente libre ou sur ordonnance que nous pouvons obtenir pour nous aider lorsque nous avons de la difficulté à bien dormir. Mais il existe une technologie d’aide au sommeil qui peut traiter le problème qui vous empêche de bien dormir au lieu de simplement traiter le symptôme.

Une technologie courante d’aide au sommeil est un appareil à pression positive continue. Les appareils CPAP sont utilisés pour traiter une affection appelée apnée du sommeil, qui perturbe la respiration pendant que vous dormez et entraîne souvent de la fatigue et d’autres symptômes défavorables. L’apnée du sommeil affecte environ 22 millions d’Américains. L’appareil CPAP empêche les perturbations respiratoires de se produire et peut vous laisser vous sentir beaucoup plus reposé lorsque vous vous réveillez. Il existe une variété d’appareils CPAP différents pour s’adapter à différents niveaux de confort.

L’implant Inspire pour l’apnée du sommeil est une alternative à une machine CPAP traditionnelle et élimine l’inconfort et l’encombrement généralement associés aux machines traditionnelles.

Machines à bruit blanc

Qu’il s’agisse d’un ventilateur de boîte ou d’un climatiseur bourdonnant, beaucoup d’entre nous sont habitués à dormir avec un bruit constant qui aide à bloquer les autres sons ou à atténuer le son du silence. Les machines à bruit blanc sont un excellent moyen d’assurer un son constant et non dérangeant.

Il existe de nombreuses options de machines à bruit blanc sur le marché, et beaucoup offrent un bruit rose, un bruit brun et d’autres en plus du bruit blanc. Ils offrent également des fonctionnalités supplémentaires que votre ventilateur de boîte n’offre pas, notamment des sons de spa et de la nature, une portabilité facile, des options de volume et même des options de veilleuse.

Avantages de la technologie du sommeil

LaylaBird/E+/Getty Images

La technologie du sommeil est une industrie entière dédiée à l’amélioration du sommeil parce que le sommeil est ce important. L’étendue des options de technologie de sommeil disponibles aujourd’hui garantit qu’il y en a pour tous les goûts. Voici quelques avantages de la technologie du sommeil à prendre en compte si vous recherchez une meilleure nuit de sommeil.

La technologie du sommeil peut :