6 façons dont un manque d’exercice peut perturber votre intestin

L’exercice régulier est bien plus qu’un simple moyen de rester en forme et actif : il peut également favoriser votre santé intestinale. Une revue systématique de 2023 publiée dans Nutriments ont constaté que ceux qui pratiquaient une activité physique modérée à intense pendant au moins 30 minutes trois fois par semaine avaient une santé intestinale nettement meilleure que ceux qui ne faisaient pas d’exercice aussi fréquemment.

Cependant, malgré le lien entre l’exercice régulier et la santé intestinale, nombreux sont ceux qui négligent le lien entre l’activité physique et leur bien-être digestif. Heureusement, Bien manger est là pour vous aider. Nous avons discuté avec des diététistes professionnels et des experts en santé intestinale qui se penchent sur l’importance de la santé intestinale et nous guident dans l’exploration de la manière dont le fait de ne pas faire suffisamment d’exercice peut perturber votre santé intestinale et entraîner des problèmes potentiels de digestion. Nous partagerons également quelques conseils d’experts pour intégrer davantage d’exercice à votre routine.

Pourquoi la santé intestinale est importante

Ces dernières années, il est devenu évident que la santé intestinale est inextricablement liée à plusieurs aspects d’une bonne santé au-delà de la digestion. Par exemple, un intestin sain peut soutenir la fonction immunitaire, réguler le métabolisme et influencer l’humeur. Lorsque votre santé intestinale est optimale, elle peut mieux traiter les nutriments et se défendre contre les bactéries nocives. Cependant, un déséquilibre des bactéries intestinales peut entraîner divers problèmes de santé et est lié à des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’obésité.

« Votre intestin est le nouveau foyer de toutes les substances extérieures qui pénètrent dans votre corps, notamment les aliments et les boissons », explique Destini Moody, RDN, CSSD, LD, diététiste professionnelle et diététiste du sport chez Garage Gym Reviews. « Pour qu’il nous protège correctement et traite efficacement notre nutrition, il est crucial qu’il continue à fonctionner correctement. »

6 façons dont un manque d’exercice peut perturber votre intestin

1. Cela peut rendre la perte de poids plus difficile

L’exercice régulier aide à maintenir votre métabolisme en activité et peut faciliter la perte de poids. « Votre métabolisme augmente lorsque vous faites de l’exercice fréquemment, ce qui peut empêcher l’accumulation d’un excès de masse grasse », explique Moody. « Des études ont montré que le maintien d’un poids santé est associé à une diversité microbiologique plus favorable et à une perméabilité intestinale réduite. »

2. Cela peut augmenter l’inflammation

Ce n’est un secret pour personne : l’exercice physique présente des bienfaits anti-inflammatoires, notamment pour la santé immunitaire. Mais vous serez peut-être surpris d’apprendre que ces bienfaits dans la lutte contre l’inflammation peuvent également améliorer la santé intestinale. Gianna Masi, CPT, RDN, un entraîneur personnel certifié et diététiste agréé chez Barbend, souligne : « Les personnes inactives peuvent souffrir d’une inflammation chronique de faible intensité, qui peut nuire à l’intégrité de la muqueuse intestinale. Cela peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale et des aliments mal digérés, provoquant des réponses immunitaires indésirables.

3. Cela pourrait entraîner une diminution de l’apport en glucides sains

Les personnes physiquement actives ont tendance à consommer davantage de glucides riches en fibres, essentiels à la santé intestinale. Ne pas faire suffisamment d’exercice peut entraîner une diminution de la consommation de ces glucides bénéfiques et avoir un impact sur la santé intestinale. « Les glucides riches en fibres tels que les fruits, les légumes et les grains entiers peuvent favoriser une digestion plus douce ainsi qu’un intestin plus sain, selon les recherches », explique Moody.

4. Cela peut provoquer un déséquilibre des bactéries intestinales

« L’exercice aide à favoriser la croissance de bactéries bénéfiques, associées à des effets anti-inflammatoires et à une forte barrière intestinale », explique Masi. « Sans suffisamment d’exercice, des bactéries nocives peuvent se développer, ou il n’existe pas suffisamment de bactéries bénéfiques, conduisant potentiellement à une dysbiose. Ce déséquilibre peut contribuer à des troubles digestifs comme le syndrome du côlon irritable.

5. Cela peut augmenter les niveaux de stress

La recherche suggère que le stress chronique peut avoir un impact significatif sur la santé intestinale, entraînant une mauvaise digestion et un déséquilibre des bactéries dans l’intestin. Heureusement, l’exercice régulier peut aider à réduire le stress et à favoriser la santé intestinale.

Moody note : « Un stress prolongé peut avoir de nombreux effets physiologiques qui peuvent nuire à la santé intestinale, comme la surproduction d’acide gastrique qui provoque des brûlures d’estomac, une digestion trop lente ou trop rapide et une perturbation de l’équilibre des bonnes et des mauvaises bactéries dans l’intestin. .»

6. Cela peut ralentir la digestion

«L’activité physique stimule la motilité intestinale, aidant ainsi à déplacer efficacement les aliments dans le tube digestif», explique Masi. « Un mode de vie sédentaire sans suffisamment d’exercice peut réduire le flux sanguin et ralentir la digestion, entraînant constipation, ballonnements et inconfort. L’exercice régulier favorise une meilleure régularité intestinale en favorisant les contractions musculaires dans les intestins.

Conseils pour incorporer plus d’exercice

Trouver des moyens d’ajouter plus de mouvement à votre routine quotidienne est plus facile que vous ne le pensez. Voici quelques conseils simples pour vous aider à rester actif :

Faites de courtes promenades : Organisez votre journée avec de brèves promenades, qu’il s’agisse d’une promenade au bureau ou d’une petite visite au parc. Masi note : « De courtes périodes d’activité peuvent aider à stimuler votre intestin et à améliorer la digestion. »

Organisez votre journée avec de brèves promenades, qu’il s’agisse d’une promenade au bureau ou d’une petite visite au parc. Masi note : « De courtes périodes d’activité peuvent aider à stimuler votre intestin et à améliorer la digestion. » Utilisez un bureau debout : Alterner entre la position assise et debout pendant le travail peut réduire le temps de sédentarité. Un bureau debout ou convertible vous permet de rester actif et d’engager vos muscles centraux tout au long de la journée.

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail peut réduire le temps de sédentarité. Un bureau debout ou convertible vous permet de rester actif et d’engager vos muscles centraux tout au long de la journée. Planifiez des pauses d’exercice régulières : Définissez des rappels pour faire des pauses d’exercice, comme des étirements ou des exercices rapides comme des squats ou des fentes. Même quelques minutes ici et là (souvent appelées micro-entraînements) peuvent faire la différence.

Définissez des rappels pour faire des pauses d’exercice, comme des étirements ou des exercices rapides comme des squats ou des fentes. Même quelques minutes ici et là (souvent appelées micro-entraînements) peuvent faire la différence. Rejoignez un cours de fitness ou trouvez un copain d’exercice : Les activités de groupe peuvent aider à motiver et rendre l’exercice plus agréable. «Non seulement un partenaire d’entraînement peut être là pour vous motiver, mais il peut également être là pour vous encourager lors de vos succès et être un système de soutien lorsque vous avez envie d’abandonner», explique Moody.

Les activités de groupe peuvent aider à motiver et rendre l’exercice plus agréable. «Non seulement un partenaire d’entraînement peut être là pour vous motiver, mais il peut également être là pour vous encourager lors de vos succès et être un système de soutien lorsque vous avez envie d’abandonner», explique Moody. Intégrez le mouvement aux tâches quotidiennes : Recherchez des occasions d’ajouter de l’exercice à vos activités quotidiennes, comme prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur ou marcher en étant au téléphone.

L’essentiel

L’exercice régulier est crucial pour maintenir un intestin sain, car il a un impact sur tout, du métabolisme à l’inflammation et à l’équilibre des bactéries intestinales. Ne pas faire suffisamment d’activité physique peut entraîner des problèmes de perte de poids, une augmentation de l’inflammation, un déséquilibre des bactéries intestinales et des problèmes digestifs. Faire de l’exercice régulièrement favorise la santé intestinale et peut aider à atténuer ces problèmes. Utilisez nos conseils d’experts pour intégrer l’exercice à votre routine et améliorer votre bien-être digestif.