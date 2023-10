« Nous prévoyons une escalade bien plus importante contre les forces et le personnel américains à court terme. Et soyons clairs, la route mène vers l’Iran », a déclaré lundi un haut responsable du ministère de la Défense aux journalistes. Le responsable a bénéficié de l’anonymat car la personne n’était pas autorisée à s’exprimer officiellement.

Les responsables arabes sont également inquiets. Ils exhortent Washington à contribuer à désamorcer les tensions en utilisant l’influence dont il dispose auprès d’Israël. Certains disent que les États-Unis devraient appeler à un cessez-le-feu, mais l’équipe Biden n’est pas disposée à le faire, affirmant qu’Israël a le droit de répondre aux attaques du Hamas.

Il est particulièrement difficile de contenir la violence car les étincelles jaillissent dans de nombreux endroits différents. Si les tensions ne diminuent pas rapidement, « toute la région sera affectée », prédit un diplomate arabe, qui a requis l’anonymat pour les mêmes raisons. “Personne ne sera épargné.”

Voici quelques-uns de ces points chauds potentiels :

Irak et Syrie

Les troupes américaines présentes dans divers endroits en Irak et en Syrie ont déjà été attaquées par des drones et des roquettes plus d’une douzaine de fois au cours de la semaine dernière. Les responsables craignent que ces attaques à petite échelle, que le Pentagone impute aux groupes militants soutenus par l’Iran, puissent se poursuivre – et même s’aggraver.

On craint que les attaques ne s’étendent au-delà de l’Irak et de la Syrie – qui accueillent respectivement 2 500 et 900 soldats américains – et s’étendent aux milliers d’autres militaires américains stationnés dans la région, de Bahreïn aux Émirats arabes unis. Même les navires commerciaux dans le golfe Persique pourraient être confrontés à une menace accrue, selon un responsable américain, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

“De manière générale, nous savons qu’il existe une menace importante d’escalade dans toute la région, y compris envers les forces américaines”, a déclaré un haut responsable militaire américain aux journalistes.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a envoyé des forces supplémentaires dans la région en réponse aux attaques en Irak et en Syrie, notamment en redirigeant samedi un groupe d’attaque de porte-avions en route vers la Méditerranée orientale vers son commandement du Moyen-Orient. Il a également déployé des capacités de défense aérienne supplémentaires, notamment des bataillons Patriot et un système de défense de zone terminale à haute altitude, dans toute la région, a indiqué le Pentagone.

Cela s’ajoute à un autre groupe aéronaval opérant actuellement en Méditerranée orientale et à des milliers de forces en ordre de préparation 24 heures sur 24 au déploiement en cas de besoin.

Le long de la frontière israélo-libanaise

La frontière nord d’Israël avec le Liban est déjà le théâtre de frappes apparemment de plus en plus intenses entre l’armée israélienne et le Hezbollah, un autre groupe militant soutenu par l’Iran.

Israël a évacué les villages proches de la frontière au milieu des tirs de roquettes et des inquiétudes concernant les incursions militantes. Au cours du week-end et lundi, l’armée israélienne a signalé avoir utilisé des drones aériens et d’autres moyens pour frapper plusieurs cibles au Liban, notamment des cellules militantes soupçonnées d’avoir tenté de lancer des missiles antichar ainsi qu’un complexe du Hezbollah et un poste d’observation.

De telles escarmouches sont inquiétantes mais pas sans précédent, et il est encore possible d’éviter une nouvelle escalade, a déclaré Khaled Elgindy, analyste au Middle East Institute.

« Le Hezbollah est confronté à ses propres pressions intérieures, et le Liban est déjà un État économiquement défaillant », a déclaré Elgindy. « Ils n’ont pas besoin que le genre de mort et de destruction qui se produit à Gaza leur arrive. »

Les responsables américains se sont appuyés sur les dirigeants libanais pour que cela soit clair auprès du Hezbollah, ce qui confère également une influence politique significative au Liban. Comme le Hamas, les États-Unis considèrent le Hezbollah comme un groupe terroriste et évitent généralement toute interaction directe avec lui.

Lors d’un récent appel avec le Premier ministre par intérim du Liban, le secrétaire d’État Antony Blinken « a réitéré l’importance de respecter les intérêts du peuple libanais, qui serait affecté par le fait que le Liban soit entraîné dans le conflit déclenché par l’attaque terroriste du Hamas contre Israël », selon à une lecture du Département d’État.

La Cisjordanie

Des dizaines de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l’attaque du Hamas contre Israël.

Beaucoup sont soupçonné d’être mort aux mains de colons israéliens qui résident sur le territoire et profitent peut-être du moment pour semer la peur dans les communautés palestiniennes et tenter de s’emparer de leurs terres.

L’armée israélienne a également organisé des raids et mené au moins une frappe aérienne en Cisjordanie, visant une mosquée que les responsables israéliens ont déclaré que le Hamas utilisait comme base pour planifier des attaques.

Les responsables américains craignent beaucoup que les affrontements en Cisjordanie ne se transforment en un conflit plus grave, a déclaré Jon Alterman, un analyste du Centre d’études stratégiques et internationales qui s’entretient avec des responsables de l’administration.

Les tensions étaient déjà inhabituellement élevées en Cisjordanie avant l’attaque du Hamas, en grande partie à cause des frustrations palestiniennes concernant les colonies israéliennes où les habitants semblent plus disposés à agir violemment.

Gaza, qui abrite 2,2 millions de Palestiniens – pour la grande majorité des civils – est dirigée depuis longtemps par le Hamas. Les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre y ont tué des milliers de Palestiniens.

« La Cisjordanie est un endroit particulier entre les deux », a déclaré Alterman. « Vous avez des colons armés, dont certains ont des opinions messianiques. Vous avez des juridictions complexes – qui est régi par quelle loi, ce genre de choses.

Yémen

Un nouveau front potentiel est apparu jeudi lorsqu’un destroyer de la marine américaine, l’USS Carney, a intercepté quatre missiles balistiques et plus d’une douzaine de drones lancés par les rebelles Houthis du Yémen dans le nord de la mer Rouge.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que les missiles se dirigeaient vers le nord, en direction d’Israël, lorsqu’ils ont été abattus. Il est largement admis que les Houthis, soutenus par l’Iran, déploient des missiles balistiques capables de frapper Israël. On ne sait pas exactement combien de ces missiles les Houthis possèdent, mais un défilé militaire à Sanaa, la capitale du Yémen, le mois dernier, a montré plusieurs nouveaux missiles à courte et moyenne portée fabriqués et fournis par l’Iran.

Le cessez-le-feu précaire entre les Houthis et la coalition soutenue par l’Arabie saoudite et qui soutient le gouvernement internationalement reconnu du pays continue de tenir.

Autres capitales du Moyen-Orient

Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu dans toute la région alors que les mots et les images – dont certains étaient de la désinformation – liés à la guerre entre Israël et le Hamas se sont répandus.

Les installations diplomatiques américaines et israéliennes ont été au centre de ces manifestations ; La police de pays comme la Jordanie et le Liban a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser certains manifestants qui tentaient de prendre d’assaut ces bâtiments.

Les autocrates qui autorisent les rassemblements dans des pays comme l’Égypte sont probablement heureux de laisser leur peuple exprimer sa colère contre les Israéliens, l’épouvantail favori des dirigeants du Moyen-Orient, même de ceux qui ont conclu des accords de paix avec Israël.

Mais ces mêmes autocrates sont eux-mêmes souvent impopulaires, et il existe toujours un risque que les protestations se retournent contre eux. Les frustrations envers leurs propres dirigeants pourraient monter en flèche, d’autant plus que le nombre de victimes palestiniennes augmente.

Rares sont ceux qui s’attendent à une nouvelle série de manifestations pro-démocratie comme le Printemps arabe, mais le potentiel de violence – de la part des manifestants ou de l’État – reste aussi élevé que les émotions suscitées par la guerre Israël-Hamas.

Un deuxième diplomate arabe, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter d’une question sensible, a reconnu le défi posé par les manifestations, mais a fait valoir que si le gouvernement en place restait fermement du côté des Palestiniens, son peuple ne ferait que le soutenir davantage.

“Les manifestations vont se poursuivre et il y aura une très forte pression sur les autorités et sur les dirigeants”, a déclaré le diplomate. « Lorsqu’il s’agit de la cause palestinienne… c’est une cause commune. C’est dans notre sang.

Violences extrémistes ailleurs dans le monde

L’attaque du Hamas pourrait insuffler une nouvelle vie aux mouvements extrémistes islamistes dont la cause a retenu moins l’attention étant donné l’attention internationale croissante portée à la guerre de la Russie contre l’Ukraine et à la rivalité des États-Unis avec la Chine.

Sympathisants islamistes présumés tué deux Suédois à Bruxelles et un enseignant en France ce mois-ci. Même s’il n’est pas clair si ces attaques ont un lien direct avec le conflit Israël-Hamas, elles ont toutes pris en compte les préoccupations accrues de l’Union européenne concernant un meilleur contrôle des migrants et des demandeurs d’asile.

De nombreuses attaques antisémites et antimusulmanes ont également été signalées ces derniers jours, notamment aux États-Unis.

Dans l’Illinois, un garçon palestino-américain de 6 ans a été tué et sa mère ont été blessées lorsqu’ils ont été poignardés lors d’un prétendu crime de haine. La police a déclaré que le suspect, leur propriétaire, était en colère contre l’attaque du Hamas contre Israël.