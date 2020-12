Un orgelet est une petite bosse douloureuse remplie de pus sur le bord externe des paupières (supérieure ou inférieure) causée par une infection bactérienne. En termes médicaux, cela s’appelle un hordeolum. Les orgelets ont une apparence similaire à un bouton ou à l’acné. Ils sont très courants et généralement traitables par des remèdes à domicile.

Les bords de vos paupières ont de petits pores qui ont de nombreuses petites glandes sébacées. Ces glandes sébacées aident à lubrifier les cils et la surface externe des yeux. Parfois, ces pores sont obstrués par la saleté ou la peau morte, ce qui favorise la croissance bactérienne. Ce processus peut provoquer une inflammation, donnant naissance à un orgelet.

En plus de la douleur et de l’enflure, un orgelet peut provoquer une production excessive de larmes, une croûte le long des paupières, des démangeaisons et des douleurs. Cela peut également vous rendre sensible à la lumière et vous faire sentir comme s’il y avait une particule étrangère dans l’œil.

Habituellement, un orgelet se résout tout seul en une semaine à 10 jours. Cependant, vous pouvez essayer ces remèdes maison pour gérer les symptômes:

1. Compression à chaud

La compression chaude est la méthode la plus ancienne et la plus efficace pour traiter un orgelet à la maison. Il aide à ouvrir les pores en dissolvant le pus et l’huile. Cela aide également le pus à s’écouler naturellement.

Prenez un chiffon propre et trempez-le dans de l’eau tiède. Pressez l’excès d’eau, puis placez doucement le chiffon humide sur l’œil qui a le syte. Assurez-vous que le chiffon n’est pas trop chaud pour provoquer une brûlure, mais qu’il doit plutôt être confortable et chaud sur la peau. Vous pouvez répéter cette opération trois à quatre fois par jour jusqu’à ce que le syte disparaisse.

2. Utilisez la compression de sachet de thé chaud

Le thé est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Une compression chaude avec un sachet de thé peut réduire l’inflammation, l’enflure et la douleur causées par l’orgelet. Trempez un sachet de thé dans une tasse d’eau chaude. Laissez infuser pendant une minute. Sortez-le et attendez qu’il refroidisse un peu. Quand il est chaud et tolérable, placez-le sur la paupière affectée pendant cinq minutes. Jetez le sachet de thé et utilisez-en un nouveau à chaque fois.

3. Massage

Un massage peut accélérer le drainage du pus et apporte également un confort. Vous pouvez masser doucement la zone des paupières avec des mains propres; cependant, n’appuyez pas et ne piquez pas l’orgelet. Arrêtez de masser si vous ressentez de la douleur ou de l’inconfort.

4. Nettoyez votre paupière

Le nettoyage des paupières permet d’éliminer les bactéries et favorise la guérison. Vous pouvez nettoyer votre paupière avec de l’eau saline ou une solution savonneuse douce. Une solution savonneuse douce peut être préparée à la maison en mélangeant du shampoing pour bébé sans larmes et de l’eau. Vous devez simplement essuyer les paupières avec cette solution et sécher les yeux avec un chiffon lavé ou un tissu frais. Ne pas saupoudrer ni éclabousser les solutions dans les yeux.

5. Évitez le maquillage des yeux

L’application de mascara, de khôl ou de tout autre maquillage pour les yeux peut provoquer une irritation supplémentaire de l’œil et peut également transférer l’infection à l’autre œil. Lavez tous vos pinceaux à maquillage pour éliminer les bactéries ou les germes avant de les réutiliser une fois que votre orgelet est parti.

De plus, évitez de porter des lentilles de contact car cela pourrait augmenter le risque de transfert de l’infection à l’intérieur des yeux, entraînant des yeux roses. Une fois que vous avez récupéré, vous devez utiliser une nouvelle paire de lentilles de contact pour éviter la réinfection.

6. Médicaments en vente libre

Des pommades antibiotiques topiques peuvent être utilisées pour traiter un orgelet. Vous pouvez également prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens en vente libre (comme l’ibuprofène et le paracétamol) pour soulager la douleur et l’inflammation. Cependant, si votre orgelet affecte vos activités quotidiennes, vous devriez consulter un ophtalmologiste.

