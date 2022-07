6 façons de faire face à un marché en montagnes russes

Mais M. Shaw, qui vit à Munich et dirige sa propre entreprise de conseil en philanthropie, a calculé ce que lui et sa femme considèrent comme le montant minimum d’épargne qu’ils doivent maintenir pour soutenir ce plan. Et la récente volatilité des marchés a incité M. Shaw à surveiller de très près les soldes. Il effectue un calcul hebdomadaire pour rééquilibrer le portefeuille et s’assurer que même si les actions chutent de 50 % supplémentaires, lui et sa femme seraient en mesure de maintenir leur niveau de vie actuel. Il décrit cela comme s’assurer qu’ils sont toujours «dans le vert» – et s’ils ne le sont pas, ils réduiront leurs dépenses.

“Quand la pandémie a frappé, en fait, je me rapprochais de ce point de rupture avec cette règle des 50%”, a-t-il déclaré. “Ça n’avait pas l’air bien.” À l’époque, son portefeuille contenait 60 % d’actions. Lorsque les marchés se sont redressés, M. Shaw a réaffecté une pondération de 50 % aux actions.

“Je sais que je laisse de côté un certain potentiel là-bas, mais je préfère être du bon côté”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas jouer.” (Il a dit qu’il recevrait éventuellement un revenu d’une pension gérée par le gouvernement, mais que “ce ne sera pas substantiel”.)

Avec une expérience professionnelle antérieure, y compris le conseil et le conseil artistique, M. Shaw a déclaré qu’il était devenu confiant en sachant qu’il avait vécu à la fois avec des chèques de paie gras et maigres – et que lui et sa femme pourraient se réadapter si nécessaire.

“Je sais que même si je prenais un mauvais coup financièrement, il y aurait un moyen de faire face”, a-t-il déclaré.

“Je vais juste me boucher le nez et travailler”