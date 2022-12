6 façons de faire face à l’anxiété sociale pendant les vacances

Peu importe à quel point vous voulez être heureux pendant les vacances, parfois, des choses vous gênent, comme l’anxiété sociale, une forme courante de trouble anxieux. C’est plus que de ne pas aimer les foules. Les personnes souffrant d’anxiété sociale peuvent ressentir des symptômes psychologiques et physiques pendant la période des Fêtes.

Vous ne pouvez pas simplement désactiver l’anxiété sociale. Mais vous pouvez mettre en œuvre quelques trucs et astuces pour faire célébrer les vacances avec l’anxiété sociale un peu plus facile.

En savoir plus sur la façon l’anxiété peut affecter votre mémoire et cinq astuces de vie que vous pouvez utiliser pour soulager les symptômes d’anxiété.

Qu’est-ce que l’anxiété sociale ?

Anxiété sociale c’est plus qu’être timide. Elle est marquée par une peur significative et persistante d’être observé et scruté par les autres. Les symptômes culminent lorsque la personne interagit ou se produit pour les autres, comme rencontrer de nouvelles personnes, parler en public, sortir avec quelqu’un ou être interviewée pour un emploi. L’anxiété sociale peut conduire à l’évitement, ce qui a un impact sur la capacité d’une personne à fonctionner dans le travail, les relations et les événements sociaux.

Quels sont les symptômes courants du trouble d’anxiété sociale ?

Peur d’interagir avec des inconnus

S’inquiéter que d’autres personnes puissent dire que vous êtes anxieux

Peur des symptômes physiques dans des situations sociales comme rougir ou avoir une voix tremblante

Éviter les situations où vous seriez sous les projecteurs par peur de l’embarras

Symptômes d’anxiété en pensant à des situations sociales

Anticiper le pire résultat des situations sociales négatives

La saison des fêtes peut provoquer une montée de l’anxiété.

Doreen Marshall, Ph.D., vice-présidente de l’engagement missionnaire au Fondation américaine pour la prévention du suicide (AFSP), explique la dynamique de l’anxiété sociale et les vacances comme un défi potentiel.

“Pour une personne souffrant d’anxiété sociale, la pression d’assister à de grands rassemblements sociaux peut apporter des défis supplémentaires. Il peut y avoir des rassemblements avec des inconnus pour célébrer des événements, et les défis de naviguer dans des situations sociales inconnues peuvent être très stressants pour ceux qui souffrent d’anxiété sociale, ” dit Maréchal.

6 stratégies pour réduire l’anxiété sociale en cette saison des Fêtes

La saison des fêtes peut être difficile avec l’anxiété sociale. Cependant, ce n’est pas parce que vous souffrez d’anxiété sociale que vous êtes condamné à vivre des expériences négatives dans des situations sociales. Utilisez ces six stratégies pour prendre le contrôle de votre anxiété sociale et profiter du temps des fêtes en fixant des limites et en respectant vos besoins.

Renseignez-vous sur votre anxiété sociale

La première chose que vous devriez faire si vous souffrez d’anxiété sociale est d’en apprendre le plus possible. Renseignez-vous sur le physique et le psychologique symptômes d’anxiété.

Il est important de vous familiariser non seulement avec l’anxiété sociale, mais aussi avec votre anxiété sociale en particulier. Quels sont vos déclencheurs? Comment pouvez-vous dire quand vous vous poussez trop loin ? En identifiant vos déclencheurs et vos réactions, vous pouvez identifier plus précisément les situations qui ne vous conviennent pas et apprendre à réagir en conséquence.

Définissez ce qui est sous votre contrôle

Les vacances présentent des défis uniques. De nombreuses parties de la saison des fêtes sont hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas décider comment les gens vont agir ou déterminer les conditions économiques. Cela peut être difficile à gérer car les symptômes de stress et d’anxiété se manifestent.

Marshall suggère que les personnes souffrant d’anxiété sociale trouvent ce sur quoi elles ont le contrôle.

“Vous pouvez décider de faire de l’exercice régulièrement, Mangez sain, améliorer l’hygiène du sommeilchercher du réconfort dans activités de pleine conscience – tout cela peut améliorer les choses même lorsque la vie semble incontrôlable », déclare Marshall.

En adoptant ce que vous pouvez contrôler, vous vous sentirez plus autonome. Cela vous permettra de planifier où vous le pouvez et d’atténuer la peur de l’inconnu.

Maskot/Getty Images



Donnez-vous des sujets de discussion



Une partie intégrante de l’anxiété sociale est la peur d’être jugé ou examiné par les autres dans des situations ou des performances sociales. Une autre stratégie pour gérer l’anxiété sociale pendant les vacances consiste à se donner des sujets de discussion à l’avance. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de vous démener pour trouver quelque chose pour poursuivre la conversation. Avoir des choses préparées à l’avance peut aider à soulager la pression que vous ressentez.

Une autre version de ceci apporterait un démarreur de conversation. Peut-être que c’est un chapeau amusant ou une épinglette de vacances qui vous donne toujours un point de départ pour la conversation.

Faites des pauses quand vous en avez besoin

Les niveaux d’énergie fluctuent pendant les périodes de vacances ; C’est normal. Avec tout le temps passé en famille, la musique de Noël et les assiettes de nourriture, cela peut parfois devenir un peu trop. Avec l’anxiété sociale, les accalmies dans les conversations sont un moment d’inquiétude sur ce qu’il faut dire. Les aigus sont tout aussi drainants.

Pour lutter contre cela, prenez du temps pour vous quand vous le pouvez. Vous devriez toujours vous sentir capable de vous éloigner lorsque vous avez besoin de temps pour vous, que ce soit une promenade ou un bain moussant. Lorsque vous vous sentez proche de vos limites, faites une pause et faites des activités relaxantes comme lire ou écouter votre musique préférée.

Rappelez-vous, c’est OK de dire non

Les vacances introduisent des situations sociales exacerbées pour de nombreuses personnes. Établir des limites et dire non lorsque cela est nécessaire, sont essentiels pour gérer l’anxiété sociale. Vous avez le choix de participer aux fêtes et aux traditions. Prendre du recul est acceptable si certains événements ou festivités vous déclenchent. Vous ne devriez pas complètement éviter les situations ; cependant, respectez vos limites et ne vous dépassez pas.

superdimensionneur/Getty Images



Parlez à votre famille et vos amis

Même avec les meilleures intentions, les membres de la famille et les amis peuvent aggraver les symptômes d’anxiété. Les questions et les tentatives de réconfort ou d’aide peuvent sembler étouffantes. C’est pourquoi il est important de parler.

Établir des limites et des besoins est un bon moyen d’entamer un dialogue ouvert. Vous pouvez communiquer vos besoins et les façons dont ils peuvent vous aider et les aider à comprendre ce dont vous avez besoin lorsque vos symptômes d’anxiété éclatent.

Marshall a souligné l’importance de trouver des ressources lorsque vous en avez besoin. “Si vous souffrez d’anxiété sociale, il peut être utile de savoir que vous n’êtes pas seul et qu’il existe de l’aide disponible.”

N’oubliez pas qu’il existe des ressources communautaires pour vous soutenir. Prenez le temps de vous familiariser avec les ressources à votre disposition. Textez le 741741 pour joindre le Ligne de texte de criseou composez le 988 pour être connecté à la National Suicide Prevention Lifeline.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.