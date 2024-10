6 façons de créer un mariage prospère, selon un psychologue

Les mariages prospèrent lorsque vous investissez consciemment dans leur longévité. getty

Un mariage réussi est un voyage, pas une destination. Comme tout voyage significatif, il nécessite des efforts, des soins et une attention continus. Ce ne sont pas nécessairement les grands gestes lors des anniversaires qui soutiennent un mariage ; ce sont les innombrables petites actions quotidiennes qui renforcent la confiance et préservent l’intimité au fil du temps.

En fait, un étude publié ce mois-ci dans Relations personnelles suggère que les couples peuvent améliorer leur satisfaction conjugale en investissant constamment dans leur mariage. En prenant l’habitude d’un tel investissement, les couples peuvent créer un partenariat qui non seulement survit mais s’épanouit pendant des années.

Voici six façons éprouvées d’investir dans votre mariage et de l’aider à prospérer à long terme, selon l’étude.

1. Gestes émotionnels

L’un des moyens les plus puissants de maintenir la solidité d’un mariage consiste à faire des gestes émotionnels cohérents. Des actes apparemment mineurs, comme dire « Je t’aime », faire de véritables compliments ou offrir une touche rassurante, peuvent grandement contribuer à ce que votre partenaire se sente valorisé et en sécurité émotionnelle.

Les gestes émotionnels vont au-delà des simples mots d’affection : ils impliquent également d’être pleinement présent et réactif aux besoins émotionnels de votre partenaire. Par exemple, un 2021 étude publié dans Boussole de psychologie sociale et de la personnalité suggère qu’être un bon auditeur et offrir toute votre attention lorsqu’un partenaire partage ses sentiments, ses préoccupations ou ses rêves renforce la perception que vous vous souciez de lui, ce qui à son tour améliore la satisfaction relationnelle.

Qu’il ait besoin de réconfort pendant une période difficile ou simplement de quelqu’un pour partager sa joie, la réactivité émotionnelle rappelle à votre partenaire que vous n’êtes pas seulement physiquement présent mais émotionnellement disponible.

2. Les gestes matériels

Parfois, les actes sont plus éloquents que les mots. Les gestes matériels, comme acheter cadeaux attentionnéslaisser des notes affectueuses ou planifier un rendez-vous surprise peut permettre à votre partenaire de se sentir profondément apprécié.

Des gestes tels que assumer une plus grande part des tâches ménagères ou planifier financièrement peuvent également démontrer un engagement envers la relation tout en allégeant la charge de votre partenaire lorsqu’il est fatigué.

Ces actes montrent que vous êtes prêt à investir des ressources, du temps et des efforts pour que votre partenaire se sente spécial. Même si les gestes matériels ne devraient pas être le seul moyen d’exprimer l’amour, ils peuvent ajouter une couche d’appréciation tangible qui renforce les liens émotionnels.

3. Respecter l’espace personnel

Si la proximité est la clé d’un mariage solide, se donner mutuellement un espace personnel est tout aussi essentiel. Les mariages sains établissent un équilibre entre intimité et indépendance. Accorder à votre partenaire du temps pour prendre soin de lui, pour ses loisirs et pour sa croissance individuelle démontre sa confiance en soi et son respect pour son autonomie.

Le respect de l’espace personnel permet également de prévenir épuisement professionnel dans la relation, car chaque partenaire a la possibilité de se ressourcer et de redonner le meilleur d’eux-mêmes au mariage. Cela peut également créer une plus grande appréciation du temps passé ensemble.

4. Donner la priorité à l’intimité physique

Maintenir une attirance physique et une vie sexuelle saine est également un aspect important du mariage. Cela ne signifie pas que vous devez vous changer ou avoir une certaine apparence et agir d’une certaine manière pour maintenir l’intérêt de votre partenaire, mais rester attentif à l’intimité physique et prendre le temps de vous connecter aide à entretenir l’étincelle romantique.

Un 2023 étude publié dans Rapports scientifiques suggère que l’affection physique, comme les câlins, les baisers ou les câlins, peut renforcer l’amour et la proximité dans les relations. Être ouvert sur les besoins et les désirs sexuels garantit également que les deux partenaires se sentent épanouis et valorisés dans la relation.

5. S’engager dans des activités partagées

Qu’il s’agisse de partir en week-end, de cuisiner ensemble ou de démarrer un nouveau passe-temps, les expériences partagées aident les couples à créer des souvenirs durables et à renforcer leurs liens. De telles activités offrent l’occasion de se connecter, de rire et de grandir ensemble. Accorder la priorité au temps passé ensemble en dehors des responsabilités quotidiennes peut également raviver la passion et favoriser une connexion plus profonde.

De plus, un 2019 étude publié dans le Journal des relations sociales et personnelles ont découvert que partager de tels moments positifs aide les couples à construire un « capital émotionnel », qui renforce les relations et les protège contre d’éventuels défis.

« Les conjoints qui ont déclaré avoir plus de capital émotionnel ont tendance à faire des interprétations plus bienveillantes et indulgentes du comportement de leur partenaire, ce qui prédit une réactivité réduite aux transgressions de leur partenaire », expliquent les chercheurs.

6. Aider les amis et la famille d’un partenaire

Un mariage réussi s’étend souvent au-delà du couple lui-même. Prendre le temps d’investir dans la famille et les amitiés de votre partenaire peut améliorer votre mariage en créant un sentiment de communauté partagée.

Aider les proches de votre conjoint en cas de besoin, ou simplement vous présenter et les soutenir lors d’événements et de rassemblements importants indique également que vous vous souciez des personnes qui comptent pour eux.

Les mariages heureux ne se produisent pas par hasard : ils nécessitent une action réfléchie et cohérente. L’amour, bien qu’essentiel, n’est qu’une partie de l’équation. Les investissements relationnels profitent à vous et à votre conjoint, créant un cycle réciproque d’épanouissement, de confiance et de joie que vous partagez tout au long de votre vie.

Curieux de savoir à quel point vous êtes satisfait de votre mariage ? Passez ce test scientifique pour en savoir plus : Échelle de satisfaction conjugale