6 façons d’aider votre enfant à faire face à la colère

N’ayez pas peur des crises de colère

En ce qui concerne les enfants et la colère, il peut être utile de se souvenir de quelques faits simples : Premièrement, la colère est une émotion humaine fondamentale. Et deuxièmement, les émotions existent pour nous parler de nous-mêmes et de nos relations, a expliqué Dave Anderson, psychologue clinicien et vice-président des programmes scolaires et communautaires au Child Mind Institute, une organisation à but non lucratif qui offre une thérapie aux enfants et aux familles. Les émotions peuvent nous aider à répondre à des questions fondamentales : de quoi aimerions-nous davantage ? Que voudrions-nous arrêter ?

Vous rappeler que la colère fait partie intégrante de l’être humain peut vous aider à répondre à un enfant déchaîné avec compassion et non avec jugement. Crier sur un enfant – qui crie sur vous et sur le monde – ne fera qu’aggraver la situation.

“Certaines émotions sont vraiment stressantes, comme la peur ou la colère”, a déclaré le Dr Anderson. Les parents devraient chercher à aider leurs enfants à gérer ces émotions de manière saine, a-t-il ajouté. “La clé est que nous voulons être en mesure de toujours nous assurer qu’ils peuvent faire ce qu’ils doivent faire à l’école, avec leur famille et dans des situations sociales, sans que leurs réactions à leurs émotions ne les gênent vraiment, ou ne fassent en sorte que ce soit difficile pour eux de nouer des relations positives.