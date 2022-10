6 experts préviennent que les marchés sont au point de rupture – et que le système financier commence peut-être à se fissurer

Les marchés financiers sont dans la tourmente, augmentant le risque d’effondrement du système. Andrew Kelly/Reuters

La flambée des prix, les turbulences économiques et les signaux d’alarme des banques alimentent les craintes d’un effondrement du marché.

Les hausses de taux de la Fed sont un facteur clé de la récente volatilité et de l’assombrissement des perspectives, selon les experts.

Voici ce que six experts ont dit sur les risques actuels du marché et les menaces pour le système bancaire.

Les actifs volatils, les difficultés économiques et les signes de détresse des grandes banques alimentent les craintes d’effondrement des marchés et de bouleversement du système financier mondial.

Les stratèges du marché désignent la Réserve fédérale comme un moteur clé du chaos actuel. La banque centrale américaine a relevé les taux d’intérêt de presque zéro en mars à une fourchette de 3% à 3,25% dans le but de calmer l’inflation historique. Cependant, les hausses de taux ont fait chuter les actions, grimper les rendements obligataires et le dollar américain à monter en flèche. Le risque d’un ralentissement économique mondial s’est à son tour accru, selon les experts.

Notamment, les actions du Credit Suisse ont plongé cette semaine et le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de la banque suisse sur ses dettes a grimpé en flèche. Ces mouvements suggèrent les investisseurs s’inquiètent de plus en plus sur la stabilité du prêteur alors qu’il se prépare à restructurer ses activités.

Voici ce que 6 experts ont dit sur les risques des marchés aujourd’hui :

1. Charlie McElligott, stratège macro cross-asset chez Nomura

“La vitesse à laquelle les choses se produisent dans le monde … est évidemment un” cygne néon “nous indiquant que nous sommes clairement maintenant au stade de l’accident du marché”, a déclaré McElligott. a déclaré au Financial Times. Il décrivait les dangers actuels comme flagrants, comparés à un “cygne noir” – un événement rare, imprévisible et percutant.

Le dollar fort “cause d’énormes tensions économiques … et de plus en plus, des métastases sur les marchés”, a ajouté McElligott.

2. Michael Edwards, directeur adjoint des investissements chez Weiss Multi-Strategy Advisers

“Lorsque les conditions financières se resserrent autant, tout le monde cherche qui ou quoi sera la cause du clignement des yeux des banques centrales”, a déclaré Edwards au FT.

Il a déclaré que la Fed devait resserrer les conditions de financement pour refroidir l’économie dynamique des États-Unis, ce qui signifie que “quelqu’un sera blessé”.

3. George Goncalves, responsable de la stratégie macro-économique américaine chez MUFG

“C’est une histoire de homards bouillis”, a déclaré Goncalves au FT. “Vous les mettez dans de l’eau froide et augmentez lentement la chaleur.

“C’est ce qui se passe sur les marchés, la Fed monte la pression”, a-t-il poursuivi. “Mais parce que le marché regorge toujours de liquidités, on ne sait pas encore où est la faiblesse.”

4. Cathie Wood, la responsable d’Ark Invest

“Il y a des tensions et des tensions dans le système financier qui, je pense, ont commencé à se manifester”, a déclaré Wood a déclaré à CNBC mardi. “Nous vivons un choc financier majeur.”

Wood a souligné la douleur ressentie par le secteur britannique des retraites lorsque Les rendements des obligations d’État britanniques ont bondi la semaine dernière, et la flambée des coûts d’assurance contre la défaillance des plus grandes banques américaines.

5. Sheila Bair, ancienne présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

“C’est inquiétant lorsqu’une banque dans des conditions de marché comme celle-ci dit qu’elle se restructure, qu’elle va vendre des actifs, qu’elle va lever des capitaux”, a-t-elle déclaré à propos du Credit Suisse dans un Entretien avec Fox Business jeudi. “Je pense que cela mérite une observation très attentive.”

Bair a souligné les dangers des produits dérivés, a souligné l’interdépendance du système bancaire et a noté qu’il y a toujours un grand perdant quand quelque chose tombe en panne.

“La complexité autour de ces produits, l’ingénierie financière fantaisiste, à qui reste-t-il le sac ?” elle a demandé. “C’était AIG la dernière fois, espérons que ce ne sera pas Credit Suisse cette fois.”

Elle a également exhorté la Fed à s’assurer que le système financier reste stable alors qu’il procède à de nouvelles hausses de taux, sinon cela pourrait provoquer une crise du crédit qui martèle les consommateurs et les entreprises américains.

6. Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan Chase

Le système financier n’est pas particulièrement vulnérable aujourd’hui, car les banques restent relativement saines et la plupart des entreprises ont peu besoin de financement, a déclaré Kasman au FT.

Cependant, il a noté que l’indice de stress financier du Trésor américain a atteint un sommet de près de deux ans, suggérant que des taux plus élevés et un dollar plus fort propagent le stress sur les marchés financiers.

“Les risques pour la stabilité financière mondiale sont une inconnue de plus en plus connue pour les perspectives”, a déclaré Kasman.