6 excellents endroits où séjourner pendant votre escapade estivale – Shaw Local

Il faut plus d’une journée pour s’imprégner de la splendeur naturelle, des délicieux restaurants et des activités d’aventure palpitantes de Starved Rock Country. Heureusement, il existe un large éventail de destinations d’hébergement uniques où vous pourrez vous rafraîchir et vous ressourcer pour une autre journée amusante de randonnée, de shopping et de dégustation d’esprit artisanal. D’un lodge historique entouré d’une nature intacte à des terrains de camping pittoresques pour les familles, une option d’hébergement parfaite attend tous ceux qui visitent la région de Starved Rock Country cet été.

Starved Rock Lodge et centre de conférence

Une voie de loge, Oglesby

Starvedrocklodge.com

Offrez-vous des vacances relaxantes et une escapade au cœur du parc d’État de Starved Rock. Le Starved Rock Lodge est l’une des principales destinations d’hébergement de l’Illinois pour ceux qui souhaitent profiter de la randonnée, de l’aventure en plein air, de l’histoire et des monuments architecturaux. Au sein du lodge, vous trouverez une ambiance historique dans la salle à manger principale, où l’atmosphère est conviviale et décontractée. Détendez-vous et détendez-vous dans leur piscine intérieure, leur bain à remous et leur sauna, ou arrêtez-vous au Back Door Lounge pour faire le plein avant une randonnée ou vous rafraîchir avec une bière artisanale brassée localement. Choisissez une chambre d’hôtel dans le lodge ou l’une de leurs cabanes en rondins dans les bois. Dans tous les cas, vous vous réveillerez revigoré par la beauté naturelle des environs. Vous cherchez un lieu pour organiser votre réunion ? Starved Rock Lodge and Conference Center a été élu meilleur lodge du Midwest pour une réunion. Le Lodge and Conference Centre est également une destination de mariage majeure, en particulier pour ceux qui recherchent une cérémonie en plein air.

Harbour Inn – Location de chalets par Heritage Harbour

1851, chemin Old Chicago, Ottawa

visiterheritageharborinn.com

Que vous soyez en contact avec vos amis et votre famille ou que vous cherchiez à ralentir le rythme du temps, Heritage Harbour est la destination idéale pour créer votre expérience Starved Rock. Être au centre de Starved Rock Country signifie que vous pouvez explorer l’authentique Illinois tout en vous découvrant au grand air. Avec 30 locations de vacances nichées le long de la rivière Illinois, il est certain que vous vivrez un magnifique lever ou coucher de soleil sur l’eau. Des cottages confortables aux villas immaculées, il y a une location pour chaque taille de groupe et chaque occasion sur le front de mer à Heritage Harbor.

Grand Bear Resort à Starved Rock

2643 Route 178, Utique du Nord

grandbearresort.com

Le Grand Bear Resort d’Utica, situé juste à l’extérieur du parc d’État de Starved Rock, propose une variété de suites confortables, de cabines, de villas et plus de 11 000 pieds carrés d’espace événementiel. Grand Bear abrite également un immense parc aquatique intérieur de 24 000 pieds carrés, comprenant des zones de jeux, des toboggans, une piscine à vagues, une rivière paresseuse et un bain à remous pour 15 personnes. Entouré par la beauté tranquille de la région de Starved Rock, Grand Bear Resort est un endroit idéal pour organiser votre prochaine réunion de famille, mariage, fête de vacances, réunion ou escapade en famille. Venez découvrir l’oasis où la détente rencontre l’aventure.

Cabines de Kishauwau

901 N. 2129th Road, Tonica

Kishauwaucabins.com

Perché au-dessus de la rivière Vermilion, à seulement sept miles des portes du parc d’État Starved Rock, Kishauwau Cabins rapproche les clients de la nature, tout en offrant toutes les commodités de la maison. Les cabines de Kishauwau sont suffisamment espacées pour donner aux clients une intimité et un sentiment d’isolement dans la nature, tout en étant à une courte distance en voiture de certaines attractions de premier plan dans les villes de canal voisines telles qu’Utica, Ottawa et LaSalle. Que vous recherchiez un endroit pour rester au chaud tout en essayant d’apercevoir des pygargues à tête blanche en hiver, ou une destination d’hébergement confortable qui vous gardera au frais après une chaude journée de rafting sur le Vermilion à proximité pendant l’été, les cabines de Kishauwau peuvent accueillir . Les 17 cabines sont des unités quatre saisons, capables de garder les clients à l’aise toute l’année. Chacune des cabines de Kishauwau comprend les appareils de cuisine dont vous avez besoin pour préparer la nourriture sur place. Cela s’ajoute aux barbecues et aux foyers, vous offrant de nombreuses options pour savourer un repas dans le confort de votre cabine.

Terrain de camping de Pleasant Creek

926 N. 2150th Road, Oglesby

nicecreekcampground.com

Le terrain de camping Pleasant Creek est niché dans un cadre boisé le long d’un affluent de la rivière Vermilion, entouré de collines et d’arbres matures. Ce terrain de camping, situé à huit kilomètres de l’entrée du Starved Rock State Park, est devenu une destination majeure pour ceux qui cherchent à planter une tente près du parc. Le terrain de camping Pleasant Creek est tranquillement niché dans Starved Rock Country, à seulement quelques minutes de boutiques uniques, de sites historiques, d’activités récréatives et d’incroyables options de restauration. Les 140 emplacements de camping spacieux offrent amplement d’espace pour tous vos besoins de camping et un cadre invitant pour créer des souvenirs de famille qui dureront toute une vie.

Le logement du bâtiment Bickerman

166, rue Mill, Utique

Thebickerman.com

À quelques minutes en voiture du Starved Rock State Park, vous trouverez le Bickerman Building. Cette vitrine récemment restaurée, construite à l’origine en 1874, abrite désormais deux magnifiques condos locatifs en mezzanine, parfaits pour une escapade romantique ou un road trip entre filles. Situées dans le centre-ville d’Utica, dans le même pâté de maisons que des endroits populaires comme August Hill Winery et la Lodi Tap House, et directement au-dessus du nouveau café et crème glacée Bruce & Ollie, ces unités luxueuses vous placent au milieu de cette communauté amusante et pittoresque. .