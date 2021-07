6 étudiants parmi 9 arrêtés dans un prétendu complot d’attentat à la bombe à Hong Kong

Les arrestations interviennent alors que la Chine accroît son contrôle sur Hong Kong, malgré une promesse de protéger les libertés civiles de la ville pendant 50 ans après la rétrocession de la ville à la Grande-Bretagne en 1997. Dans l’exemple le plus flagrant de cette campagne, la police a arrêté au moins sept grands rédacteurs, dirigeants et journalistes du journal Apple Daily, qui était une voix ouvertement pro-démocratie, et a gelé ses avoirs, le forçant à fermer il y a deux semaines.