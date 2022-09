6 étudiants de la FAMU poursuivent la Floride pour manque de financement de la HBCU

Si l’on vous disait que l’État de Floride dirigé par Ron DeSantis faisait face à un recours collectif alléguant qu’il traite le financement de HBCU comme s’il s’agissait d’une fille noire à Sesame Place, seriez-vous vraiment surpris ?

Eh bien, si vous êtes surpris, vous voudrez peut-être vous asseoir et vous attacher sur le siège passager de votre duh-mobilecar il s’avère que six étudiants de la Florida A&M University à Tallahassee ont intenté un recours collectif contre le Sunshine State.

La Poste de Washington rapporte que le procès déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Floride unallègue que l’État verse plus d’argent dans des institutions traditionnellement blanches telles que la Florida State University, également à Tallahassee, et permet aux écoles de dupliquer les programmes académiques de la FAMU.

“Il existe une grande différence entre les deux universités de la ville de Tallahassee”, a déclaré Britney Denton, doctorante au Collège de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de la FAMU et plaignante dans les rapports de cas WP. « Si vous allez du côté nord, vous verrez de magnifiques installations sportives et des logements incroyables. Mais quand vous arrivez du côté sud où se trouve le HBCU, c’est un monde différent parce que nous n’avons pas les mêmes ressources.

Denton a déclaré qu’elle et ses camarades de classe dénoncent le récit selon lequel la FAMU est à blâmer pour ses propres problèmes de financement parce que la Floride est ici en train de faire pleuvoir sur les PWI tandis que les HBCU sont dans les rues en train de casser les couvercles des bouches d’incendie. (Surtout mes mots, pas les siens.)

“Nous pouvions voir la situation dans son ensemble”, Denton a dit. “L’université a besoin de ressources de l’État et du gouvernement local, qui n’ont pas fourni suffisamment de soutien.”

Ainsi, le procès—qui désigne en fait le conseil des gouverneurs du système universitaire d’État de Floride comme défendeur—demande à un juge de nommer un médiateur pour recommander des façons dont la Floride pourrait réévaluer la façon dont elle décide quels collèges publics sont financés. Il demande également à l’État de financer tout de ses universités publiques, pas seulement celles pleines de garçons qui portent des polos avec des cols sautés non repassés et des filles blanches qui se disent « à la peau claire » dans leurs vidéos Tik Tok. (Encore une fois, je ne cite évidemment pas le costume textuellement ici.)

La Poste de Washington fait remarquer que Florida a quatre campus historiquement noirs; les trois autres sont privés. L’État a augmenté son financement pour les écoles ces dernières années, offrant plus de 123 millions de dollars dans le budget 2020-2021, en hausse de 21,3 millions de dollars par rapport à l’année précédente et la poursuite allègue que «il y a eu un effort délibéré de la part de l’État pour saper la compétitivité de la FAMU en laissant d’autres collèges publics dupliquer ses programmes académiques, attirant les étudiants potentiels.

Des décennies de financement public disparate ont empêché la FAMU d’atteindre la parité avec ses homologues traditionnellement blancs, selon le procès. Il affirme que l’Université de Floride a reçu un crédit d’État par étudiant plus important que la FAMU de 1987 à 2020, ce qui représente un manque à gagner d’environ 1,3 milliard de dollars. Les avocats des étudiants disent que la disparité est frappante parce que les deux écoles partagent la distinction d’être les seules universités publiques de Floride. Les États sont obligés d’égaler les dollars fédéraux pour toutes les universités qui accordent des terres, mais les campus historiquement noirs sont souvent lésés.

Il convient de noter que la Floride est l’un des lanceurs de colère les plus féroces sur la théorie critique de la race et c’est un exemple parfait de ce que l’étude universitaire cherche à explorer. Évidemment, nous encourageons le succès de ce procès et d’autres comme celui-ci, mais même s’il ne réussit pas, il est inspirant de voir les étudiants de HBCU se dresser contre un système éducatif qui traite les collèges noirs comme des pensées après coup. Cela dure depuis bien trop longtemps.