Après que le ministère de la Santé de l’Union ait appelé les États indiens à déclarer une épidémie jeudi, trois États et un territoire l’auraient fait le même jour. Ce sont le Tamil Nadu, l’Odisha, le Gujarat et le territoire de l’union de Chandigarh.

Les États et les territoires rejoignent le Telangana et le Rajasthan, qui avaient déjà déclaré une épidémie avant la lettre du ministère, pour faire un total de six États et territoires qui reconnaissent officiellement le champignon noir comme une épidémie en vertu de la loi sur les maladies épidémiques de 1897.

Reconnaître l’infection comme une épidémie rend obligatoire la déclaration des cas suspects et confirmés au département de la santé et donne également au gouvernement indien plus de ressources pour lutter contre le problème.

Le ministère de la Santé de l’Union a averti jeudi que le champignon noir conduisait à une «Morbidité et mortalité prolongées chez les patients atteints de Covid-19.»

L’infection pénètre dans la circulation sanguine via une coupure ou à travers le système respiratoire via le nez, et peut ensuite se propager au cœur, au cerveau et aux poumons. Les symptômes peuvent inclure un gonflement du visage et des lésions noires, et la mucormycose a un taux de mortalité d’environ 54%.

Cependant, le champignon noir peut avoir encore plus d’impact sur ceux qui se sont rétablis de Covid-19, ce qui est censé avoir causé le dernier problème de l’Inde avec l’infection.

Selon les rapports les plus récents, au moins 90 personnes sont mortes du champignon pendant la pandémie, et des milliers de cas supplémentaires ont été enregistrés. Les experts de la santé affirment que les stéroïdes utilisés pour les patients atteints de Covid-19, associés à un manque d’assainissement approprié, pourraient être à l’origine de la flambée des cas.

