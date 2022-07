6 étapes financières clés à suivre après une mise à pied

Images demi-point | moment | Getty Images

1. Faites un inventaire financier

Une des premières choses à faire si vous perdez votre emploi est de faire le point sur les ressources financières à votre disposition, selon les conseillers financiers. Ceux-ci peuvent inclure d’autres flux de revenus tels que le salaire d’un partenaire, ainsi que épargne d’urgence, actions de la société et comptes financiers, y compris un compte 401 (k) ou un compte de retraite individuel (plus d’informations à ce sujet dans un instant). Vos ressources peuvent également inclure des avantages sociaux tels que des indemnités de départ ou l’encaissement de congés non utilisés tels que des vacances et des jours de maladie. Les travailleurs doivent également vérifier s’ils peuvent continuer à bénéficier d’avantages tels que l’assurance-maladie et l’assurance-vie parrainées par l’entreprise.

Les ménages doivent également mettre à jour leurs budgets pour avoir une idée des dépenses actuelles et de la manière dont elles pourraient être ajustées sans votre chèque de paie. “Vous voulez obtenir des éclaircissements”, a déclaré la conseillère financière Winnie Sun, cofondatrice de Sun Group Wealth Partners à Irvine, en Californie, et membre du conseil consultatif de CNBC. “Nous pensons tous que nous ne dépensons pas tant que ça. “Mais la plupart d’entre nous le font probablement.” Ces facteurs – votre budget et votre réserve d’argent – vous aideront à dicter votre calendrier pour trouver un nouvel emploi.

2. Faire une demande d’assurance-chômage

L’assurance-chômage peut également être prise en compte dans votre trésorerie. Le montant et la durée des prestations varient considérablement d’un État à l’autre et dépendent également de facteurs tels que vos revenus et vos antécédents professionnels. La personne moyenne a perçu environ 363 $ par semaine au cours des 12 mois jusqu’en avril 2022, selon le département américain du Travail. Les travailleurs doivent postuler immédiatement (généralement en ligne ou par téléphone) après une mise à pied, même s’ils pensent qu’ils ne sont pas éligibles, a déclaré Nightingale. Les candidats soumettent généralement une demande de prestations dans l’État où ils ont travaillé, selon le Département du travail. Vous pouvez consulter les DOL répertoire d’état ou CareerOneStop.org pour les coordonnées de l’agence et les informations sur les candidatures.

En outre, préparez-vous avec des informations pertinentes telles que les relevés d’emploi des deux dernières années environ, a déclaré Nightingale. “Ne vous contentez pas de décrocher le téléphone et de dire:” Je travaillais à la société XYZ “, car vous avez besoin de plus que cela pour postuler”, a-t-elle déclaré. Vous n’êtes peut-être pas immédiatement admissible à l’assurance-chômage si vous recevez une indemnité de départ. Mais vous pouvez être admissible à des prestations complètes ou partielles en fonction de votre situation personnelle et des règles de l’État. Si vous êtes jugé inéligible, déposez une nouvelle demande une fois que l’indemnité de départ cesse.

3. Négociez votre sortie

Il peut y avoir une marge de manœuvre pour négocier les indemnités de départ et autres avantages sociaux, a déclaré Sun. (Toutes les entreprises offrir une indemnité de départ, cependant.) Si vous êtes en règle avec votre entreprise, demandez à votre responsable si vous pouvez obtenir quelques mois supplémentaires d’indemnité de départ et une extension associée aux prestations médicales et dentaires. Ou, de la même manière, demandez si vous pouvez prolonger votre emploi (et retarder la mise à pied) de quelques mois. Cela devient particulièrement important si vous êtes sur le point d’être – mais pas encore – pleinement investi dans des avantages comme un match 401 (k) ou des actions de la société, a déclaré Sun.

Typiquement, ceux qui essaient d’obtenir quelque chose. Winnie Soleil co-fondateur de Sun Group Wealth Partners

Il peut également être possible de négocier pour rester à temps partiel ou en tant que pigiste – ce qui peut être particulièrement important pour les travailleurs proches de l’âge de la retraite qui ne sont pas sûrs de pouvoir trouver un autre emploi rapidement, a déclaré Sun. “A ce stade, quelle est la pire chose qui puisse t’arriver ?” dit Soleil. “Généralement, ceux qui essaient d’obtenir quelque chose.”

4. Déterminez quels actifs exploiter, dans quel ordre

Savoir d’où retirer de l’argent peut être un exercice d’équilibre délicat, en raison des conséquences fiscales potentielles. Si vous devez retirer des comptes financiers, l’argent d’un fonds d’urgence – si vous en avez un – sera généralement votre premier choix, selon les conseillers financiers. Les épargnants avec Roth IRA peuvent généralement retirer leurs contributions au compte sans impôt ni pénalité. (Ce n’est pas le cas des revenus de placement, cependant. Certaines limites peut également s’appliquer aux cotisations IRA avant impôt qui ont ensuite été converties en fonds Roth IRA.) Les titulaires de compte Roth 401(k) peuvent également retirer de l’argent en franchise d’impôt et de pénalité, sous deux conditions : Le propriétaire doit être âgé de plus de 59 ans et demi et avoir versé une contribution il y a au moins cinq années d’imposition.

Ceux qui ont des investissements à long terme (détenus pendant plus d’un an) dans des comptes de courtage imposables peuvent les vendre pour un revenu à un taux d’imposition préférentiel. Les comptes à imposition différée comme un 401 (k) avant impôt ou un IRA devraient généralement être un dernier recours, selon Ivory Johnson, planificateur financier agréé et fondateur de Delancey Wealth Management, basé à Washington. Les travailleurs seraient redevables de l’impôt sur le revenu sur cette distribution, et ceux de moins de 59 ans et demi paieraient une pénalité supplémentaire. Une exception : la “règle de 55” permet à un travailleur licencié âgé d’au moins 55 ans de retirer des fonds 401 (k) sans cette pénalité de retrait anticipé de 10 %. “Vous êtes peut-être quelqu’un qui a toujours dit:” Je ne retirerai jamais ces cotisations de retraite “”, a déclaré Kevin Mahoney, CFP, fondateur et PDG d’Illumint, basé à Washington. “Mais dans certaines circonstances, c’est la décision la plus prudente à prendre.”

5. Réseauter et développer des compétences professionnelles

10’000 Heures | Vision numérique | Getty Images

Il est évident que vous devez mettre à jour votre CV lorsque vous recherchez un nouvel emploi. Mais assurez-vous d’avoir différentes versions en fonction du type d’emploi que vous souhaitez, car le ciblage vous aidera à vous démarquer, a déclaré Nightingale. Tirez parti de vos réseaux personnels et professionnels pour trouver des opportunités – peut-être une adhésion à un syndicat, une association professionnelle, des contacts d’affaires, d’anciens collègues, des amis et des parents. Connectez-vous avec des personnes sur LinkedIn et demandez des approbations publiques, a déclaré Sun. En outre, les bureaux locaux des services d’emploi offrent des ressources gratuites en matière d’emploi et de formation. Il y a environ 2 500 bureaux à travers le pays, a déclaré Nightingale. Vous pouvez trouver un bureau local et d’autres ressources d’emploi à CareerOneStop.org. Ceux qui ont du temps libre peuvent souhaiter obtenir un certificat ou acquérir une nouvelle compétence professionnelle, a déclaré Johnson, membre du conseil consultatif de CNBC. “Utilisez votre temps à bon escient”, a-t-il déclaré. “Cela montre aux employeurs que vous n’étiez pas simplement assis, vous essayiez de vous améliorer.”

6. Respirez profondément