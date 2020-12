Des dents propres et de bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire vous aident non seulement à avoir confiance en votre apparence et votre respiration, mais ils vous aident également à maintenir de nombreux aspects de votre santé, y compris à garder vos gencives et vos dents en bonne santé afin que vous puissiez moudre et mâcher vos aliments.

Le brossage des dents fait partie intégrante de l’hygiène bucco-dentaire. Un bon brossage prévient divers problèmes bucco-dentaires tels que la coloration des dents, les caries, le saignement des gencives et la formation de plaque. Puisque c’est quelque chose que vous avez fait toute votre vie, cela peut sembler une tâche facile. Mais vous seriez surpris de savoir à quel point il est courant pour les adultes de faire des erreurs lors de cette pratique régulière.

Voici quelques erreurs de brossage que vous devriez absolument éviter:

Erreur 1: utiliser une mauvaise brosse à dents

Nous savons tous que les brosses à dents se présentent sous différentes formes et tailles. Et la taille importe dans ce cas, car lorsque vous utilisez une brosse trop petite pour la cavité buccale, elle risque de ne pas pouvoir couvrir toutes les surfaces à nettoyer. De même, une grosse brosse pour une bouche plus petite peut ne pas pouvoir atteindre les coins et peut également blesser vos gencives. Cela empêche l’élimination appropriée de la plaque et des germes qui peuvent plus tard provoquer des caries ou des maladies des gencives. Vous pouvez également comparer la dureté et les motifs des poils avant de faire un choix.

Erreur 2: utiliser une vieille brosse à dents

Une fois que vous avez trouvé la brosse parfaite, elle peut sembler difficile à remplacer. Mais le brossage avec une brosse usée, avec des poils pliés ou effilochés, peut compromettre votre santé bucco-dentaire. Les dentistes recommandent de changer votre brosse à dents tous les trois à quatre mois, alors continuez même si vous ne pouvez pas vraiment dire si la vôtre s’effiloche.

Erreur 3: précipiter le brossage

Lorsque vous arrivez en retard à votre école ou à votre bureau, vous essayez de couper de nombreux coins – douche plus rapide, sauter le petit déjeuner et, bien sûr, passer moins de temps à vous brosser les dents. Mais se brosser les dents à la hâte peut ne pas suffire à nettoyer toutes vos dents. L’American Dental Association (ADA) suggère de se brosser les dents deux minutes deux fois par jour.

Erreur 4: Se brosser les dents d’avant en arrière

Frotter les dents d’avant en arrière pendant le brossage peut non seulement blesser les gencives, mais ne nettoie pas non plus les coins entre les dents. Cela laisse derrière la plaque et les bactéries, qui peuvent causer des caries et d’autres problèmes bucco-dentaires. Les dentistes recommandent de se brosser les dents avec de petits mouvements circulaires et de haut en bas, en commençant par les gencives. Cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer, mais vous devriez être capable de maîtriser la technique assez rapidement.

Erreur 5: Oublier les gencives

La plupart du temps de brossage est consacré au nettoyage des surfaces à mâcher. Mais, vous devez savoir que la ligne des gencives (clivage entre les dents et les gencives vers la racine des dents) peut héberger beaucoup de bactéries et de plaque dentaire. Ceux-ci sont responsables de futurs saignements et douleurs gingivales, c’est pourquoi vous ne devez pas oublier de nettoyer la ligne gingivale. Gardez la brosse pliée à un angle de 45 degrés et laissez les poils entrer dans la ligne des gencives, puis nettoyez la zone avec de doux mouvements circulaires. C’est un espace très étroit, alors soyez prudent lors du brossage ou vous pourriez vous blesser. En outre, il serait idéal d’utiliser une brosse à dents à poils souples qui empêche les gencives de se blesser.

Erreur 6: se brosser les dents juste après les repas

De nombreuses personnes se brossent les dents juste après un repas pour aider à éliminer les particules de nourriture coincées. La plupart des aliments que nous consommons sont de nature acide, ce qui fait de la cavité buccale un environnement acide. Se brosser les dents immédiatement après avoir mangé avec un dentifrice de base peut laver lentement la couche d’émail de vos dents. À long terme, il affaiblit l’émail et entraîne une sensibilité des dents. Attendez toujours 15 à 20 minutes après avoir mangé quelque chose, puis brossez-vous les dents.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Conseils d’hygiène bucco-dentaire.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.