6 équipes de la WWE vont bientôt se séparer

La WWE a renforcé ses divisions par équipe à tous les niveaux sur Raw, SmackDown et NXT.

Avec l’ajout prochain des Motor City Machine Guns et l’émergence de nouveaux tandems, la division recevra une nouvelle couche de peinture tout autour.

Cependant, certaines unités semblent sur le point de se disloquer dans les semaines et les mois à venir.

Voici six équipes de la WWE qui pourraient potentiellement se séparer.

6. Le nouveau jour (Kofi Kingston et Xavier Woods)

Au cours des derniers mois, les fans de la WWE ont vu les tensions croissantes et latentes surgir entre Kofi Kingston et Xavier Woods de The New Day.

Après une longue rivalité avec Karrion Kross et le Final Testament, une graine a été plantée pour que les plusieurs champions par équipe se séparent sur toute la ligne.

En tant que duo le plus ancien de la WWE, il a été intrigant de voir la frustration monter de Woods en ce qui concerne les échecs de The New Day en simple et en équipe.

Bien que tout cela puisse potentiellement conduire à des retrouvailles avec Big E, il semble que semaine après semaine, nous pourrions être sur le point de voir The New Day mettre fin à ses 10 ans d’absence.

