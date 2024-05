6 entraînements aquatiques à essayer cet été

2. Pagayez sur un kayak.

Le kayak est l’un des meilleurs entraînements du tronc et du haut du corps que vous puissiez faire sur l’eau. De plus, il peut vous faire découvrir d’innombrables merveilles naturelles cachées que vous ne trouveriez jamais sans bateau.

Mais pour le faire correctement et ne pas épuiser totalement vos bras, vous devez engager vos jambes et votre tronc lorsque vous pagayez. Cela demande un peu de pratique, et les kayakistes sérieux passent leur vie à maîtriser la course vers l’avant. Dans cet article, nous vous donnons les bases.