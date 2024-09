6 effets secondaires possibles du vinaigre de cidre de pomme

Pour ne pas gâcher le vinaigre de cidre de pomme (ACV) est une célébration en plein essor dans le monde du bien-être, mais il existe des effets secondaires négatifs possibles du vinaigre de cidre qui pourraient annuler, ou au moins atténuer, ses avantages vantés (qui incluent une possible perte de poids et une gestion de la glycémie, entre autres). « Le vinaigre de cidre est devenu à la mode, porté par les médias sociaux et les influenceurs du bien-être qui font la promotion de ses bienfaits potentiels pour la santé », explique Michelle Routhenstein, M.Sc., Dt.P., CDCES, CDN diététicienne en cardiologie préventive chez EntirelyNourished.com.

Rencontrez les experts : Michelle Routhenstein, M.Sc., Dt.P., CDCES, CDNdiététicienne en cardiologie préventive chez EntirelyNourished.com et Dr Raj Dasguptamédecin quadruple certifié et examinateur médical pour le Conseil national sur le vieillissement.

Comme pour toute tendance bien-être, il est très facile de se laisser séduire par cette tendance sans faire beaucoup de recherches, en croisant les doigts pour que ses pouvoirs promis fonctionnent. Cependant, il est important de voir les deux côtés de la balance et de savoir comment consommer le vinaigre de cidre en toute sécurité avant de commencer à prendre des doses de cet aliment de base acide du garde-manger à gauche et à droite. C’est pourquoi nous avons décrit ci-dessous les effets secondaires du vinaigre de cidre, selon les experts et les recherches.

Qu’est-ce que le vinaigre de cidre de pomme ?

Le vinaigre de cidre de pomme (ACV) est un vinaigre fabriqué à partir de pommes fermentées, explique Dr Raj Dasguptamédecin quadruple certifié et examinateur médical pour le National Council on Aging. « Il est généralement utilisé en cuisine et comme remède maison », ajoute-t-il (parfois, pour perdre du poids). Son « ingrédient actif » est l’acide acétique, qui lui donne son goût prononcé et les avantages proposés comme contrôle de la glycémie, gestion du cholestérol, brûle graisse et perte de poidset augmenté sensibilité à l’insuline. Les preuves de ces avantages reposent toutefois principalement sur des études réalisées sur des animaux, et davantage d’études sur l’homme sont nécessaires pour les valider.

Effets secondaires du vinaigre de cidre de pomme

Les bienfaits du vinaigre de cidre pour la santé, bien que vantés dans le monde entier, ne sont pas entièrement vérifiés par la recherche. Ses effets secondaires méritent également d’être étudiés plus en détail, mais voici ce que dit la science à l’heure actuelle.

Carie dentaire

L’utilisation à long terme du vinaigre de cidre de pomme peut « endommager vos dents en érodant l’émail, ce qui entraîne une sensibilité et des caries », explique le Dr Dasgupta. Étude 2014l’émail des dents de sagesse a été immergé dans différents vinaigres, ce qui a entraîné une perte minérale de 1 à 20 % après quatre heures.

Brûlures à la gorge

Le vinaigre de cidre non dilué peut être trop acide pour l’œsophage et, s’il est bu au fil du temps, il peut provoquer des brûlures et des irritations de la gorge, explique le Dr Dasgupta. En fait, c’est pourquoi le vinaigre de cidre figure sur la liste des ingestions caustiques pour les enfantsDe plus, le fait de le boire régulièrement et non dilué a provoqué des ulcères de la gorge et des vomissements de sang chez un adolescent de 15 ans, selon une étude de 2020. Étude de cas.

Faible teneur en potassium et perte osseuse

Selon le Dr Dasgupta, la consommation de vinaigre de cidre de pomme « pourrait réduire les niveaux de potassium, ce qui peut provoquer des crampes musculaires ». S’il est consommé en grande quantité au fil du temps, il peut également affaiblir les os, ajoute-t-il, comme en témoigne un Étude de cas L’étude a été menée auprès d’un jeune homme de 28 ans qui a bu une tasse de thé par jour pendant six ans et à qui on a diagnostiqué un faible taux de potassium, une chimie sanguine anormale et une ostéoporose, une maladie caractérisée par des os fragiles qui touche généralement les personnes âgées.

Brûlures cutanées

Des preuves anecdotiques suggèrent que l’acidité élevée du vinaigre de cidre de pomme peut provoquer des brûlures chimiques. De telles blessures ont été subies par une fille de 14 ans qui a tenté d’éliminer les grains de beauté de son nez en utilisant du vinaigre de cidre, et en un jeune garçon dont la mère a traité une infection topique avec ce médicament.

Troubles gastro-intestinaux

Les recherches sur les effets gastro-intestinaux de la consommation de vinaigre de cidre de pomme sont contradictoires : certaines vantent les bienfaits pour la santé intestinale, d’autres les démystifient. Ainsi, même si des recherches supplémentaires doivent encore être menées, certaines données indiquent que boire trop de vinaigre de cidre de pomme peut déranger votre estomac et provoquer des nausées, explique le Dr Dasgupta. peut également retarder la vidange de l’estomac ou une digestion ralentie, également appelée gastroparésie, qui peut entraîner des ballonnements et des gaz, une condition qui est particulièrement risqué pour les personnes diabétiques.

Interaction médicamenteuse

Le vinaigre de cidre de pomme peut interagir avec certains médicaments, comme les diurétiques et l’insuline, explique Routhenstein. « Chez les personnes qui prennent des diurétiques comme le furosémide ou l’hydrochlorothiazide, la consommation de vinaigre de cidre de pomme peut augmenter les niveaux de potassium dans l’organisme, ce qui peut entraîner des déséquilibres pouvant provoquer des symptômes tels que des arythmies cardiaques, des crampes musculaires ou une faiblesse », explique-t-elle.

« Les personnes qui prennent de l’insuline peuvent ressentir une sensibilité accrue à l’insuline et une baisse du taux de sucre dans le sang en raison du vinaigre de cidre de pomme, ce qui peut entraîner une hypoglycémie accompagnée de symptômes tels que des étourdissements, de la confusion, des maux de tête ou des évanouissements », ajoute-t-elle.

Enfin, lorsque le vinaigre de cidre de pomme est associé à l’aspirine ou à d’autres anticoagulants comme la warfarine ou le clopidogrel, il « pourrait amplifier les effets anticoagulants, augmentant ainsi le risque de saignement ou d’ecchymose », conclut Routhenstein.

Comment consommer le vinaigre de cidre en toute sécurité

« Pour utiliser le vinaigre de cidre de pomme en toute sécurité, buvez une à deux cuillères à soupe par jour mélangées à au moins une tasse d’eau », explique le Dr Dasgupta. « Utilisez une paille pour protéger vos dents et rincez-vous ensuite la bouche avec de l’eau. Évitez de le boire à jeun pour éviter tout inconfort. »

Routhenstein ajoute que vous pouvez également consommer du vinaigre de cidre en toute sécurité en l’incorporant à vos repas en le mélangeant à des vinaigrettes ou à des marinades.

Qui devrait éviter le vinaigre de cidre de pomme ?



« Les personnes souffrant de problèmes digestifs comme la gastroparésie ou le reflux acide doivent éviter le vinaigre de cidre, car il peut aggraver les symptômes », explique le Dr Dasgupta. « De plus, les personnes ayant un faible taux de potassium ou des dents sensibles doivent faire preuve de prudence. Les femmes enceintes ou qui allaitent et celles qui ont certains problèmes de santé doivent consulter un médecin avant d’utiliser le vinaigre de cidre. »

Quels médicaments ne peuvent pas être pris avec du vinaigre de cidre de pomme ?

Le vinaigre de cidre de pomme peut interagir avec les médicaments affectant le potassium ou l’insuline, tels que les diurétiques comme le furosémide, l’insuline et certains médicaments contre l’hypertension comme le lisinopril et le losartan, explique Routhenstein.