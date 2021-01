La grossesse marque l’une des plus belles étapes de la vie d’une femme. Donner naissance à une nouvelle vie est une expérience émotionnellement bouleversante mais extraordinaire. Bien que l’accouchement vaginal normal ait été le mode typique d’accouchement, au fil des ans, de nombreuses nouvelles techniques ont été développées pour aider pendant le travail, soit en atténuant la douleur ou en adoucissant le processus d’accouchement. Les progrès de la science médicale ont conduit à la découverte de diverses méthodes pour garantir des accouchements réussis même en cas de grossesse à haut risque.

Différents types d’accouchement et de méthodes d’accouchement:

Livraison vaginale: C’est le type d’accouchement le plus courant et le plus sûr. Lorsqu’un bébé naît par le canal génital du corps d’une femme, l’accouchement est appelé accouchement vaginal ou naissance naturelle. Il peut ou non être assisté par des analgésiques. L’heure exacte de la naissance ne peut pas être prédite dans un tel cas, mais la plupart des accouchements vaginaux ont tendance à se produire une fois que 38 à 40 semaines de grossesse sont terminées.

Avantages de l’accouchement vaginal:

– Les enfants nés grâce à ce processus ont tendance à avoir moins de problèmes de santé

– Cela garantit un rétablissement plus rapide pour la mère et permet d’éviter la chirurgie abdominale et les risques associés associés à une césarienne

– L’accouchement vaginal a un taux d’infection plus faible pour la mère et nécessite un séjour à l’hôpital plus court

Césarienne (césarienne): Dans cette méthode, le bébé est mis au monde en ouvrant l’abdomen de la mère et en ouvrant chirurgicalement l’utérus pour retirer le bébé. Cette procédure est souvent nécessaire lorsqu’il y a un cas de multiples, le bébé est en position transversale, ou toute grosse obstruction telle que des fibromes.

Avantages d’une césarienne:

– Réduction des blessures au vagin

– La vessie reste sous contrôle

– Pas de saignement abondant après la naissance

Livraison de forceps: Parfois, le médecin doit utiliser des pinces (des instruments ressemblant à de grandes cuillères ou des pinces) pour retirer la tête du bébé et l’aider à guider le bébé dans le canal génital. C’est une option d’accouchement préférée si la mère est épuisée et ne peut pas pousser le bébé.

Avantages d’un accouchement par forceps:

– La livraison peut être réalisée plus rapidement

– L’incidence des blessures du cuir chevelu fœtal est faible

Extraction sous vide: Dans cette technique, le médecin utilise une aspiration pour appliquer une tasse en plastique sur la tête du bébé et tirer doucement le bébé du canal de naissance.

Avantages d’une extraction sous vide:

– Un bébé présentant des signes de détresse fœtale (comme une fréquence cardiaque anormale) peut être mis au monde à temps

– Aide une femme qui est dans la deuxième phase du travail depuis plusieurs heures et qui est incapable de progresser davantage

Naissance d’eau: L’accouchement dans l’eau est une technique d’accouchement naturelle où la mère passe la phase active du travail dans une piscine d’accouchement ou une baignoire d’eau chaude, ce qui permet un processus d’accouchement plus confortable et moins médicalisé. L’eau chaude aide à détendre la mère, ce qui accélère le travail avec un bon soulagement de la douleur, sans aucune anesthésie. De plus, la lente transition du nouveau-né du liquide amniotique dans l’utérus de la mère à l’eau est plus douce pour le bébé.

Avantages de la naissance dans l’eau:

– Les femmes ressentent beaucoup moins de douleur

– L’eau chaude aide à augmenter le débit d’ocytocine – rendant les contractions plus efficaces

– Les femmes ont plus de liberté pour se déplacer, passer à des positions et postures confortables pendant le travail

Accouchement vaginal après césarienne (AVAC): Auparavant, si une femme avait eu une césarienne, tous ses accouchements ultérieurs auraient eu lieu uniquement par césarienne. Aujourd’hui, il est possible pour les femmes d’avoir un accouchement vaginal réussi même si elles ont déjà subi une césarienne grâce à cette technique d’accouchement. Le VBAC convient aux femmes qui sont enceintes d’un bébé, ont des antécédents d’une à deux césariennes transversales basses et n’ont aucun problème qui empêcherait l’AVAC.

Avantages du VBAC:

– Réduction du risque de complications chirurgicales

– Risque moindre d’accouchements par césarienne multiples tels que placenta praevia ou placenta accrete

– Séjours à l’hôpital et temps de récupération plus courts

Les différentes techniques d’accouchement ont leurs propres avantages et inconvénients. L’accent doit toujours être mis sur la garantie que le bébé est mis au monde en toute sécurité et en bonne santé. Il est également impératif que les mères restent en sécurité pendant tout le processus d’accouchement.

— Par le Dr Deepika Aggarwal, Département d’obstétrique et de gynécologie, Hôpital CK Birla, Gurgaon.