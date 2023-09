6 dépenses de soins de santé que Medicare ne paiera pas

Environ 56 millions d’Américains comptent sur Medicare pour couvrir le coût de leurs visites chez le médecin, de leurs hospitalisations et de leurs médicaments sur ordonnance. Mais comme la plupart des formes d’assurance maladie, le programme ne couvre pas tout. Les services pour lesquels Medicare n’aide pas à payer sont souvent une surprise et peuvent laisser aux gens de lourdes factures médicales.

L’assurance-maladie traditionnelle ne couvre pas le coût des soins dentaires de routine, y compris les nettoyages dentaires, les examens bucco-dentaires, les obturations et les extractions. Les lunettes et les lentilles de contact ne sont pas non plus couvertes.