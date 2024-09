6 coques qui vous offrent toutes les fonctionnalités de votre nouvel iPhone 16

C’est la saison des nouvelles affaires ! Anthony Karcz

C’est la saison des nouveaux iPhone, et avec elle vient la chasse à la nouvelle coque parfaite. Comme d’habitude, il y a une pléthore de choix. Cependant, contrairement à la plupart des années, toutes les coques ne vous permettent pas de profiter pleinement du matériel le plus récent de l’iPhone 16 (et 16 Pro).

C’est parce que le nombre de boîtiers disponibles au lancement qui vous permettent d’utiliser toutes les fonctionnalités du nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo sans compromis est étonnamment faible.

Environ deux semaines avant le lancement de chaque nouvel iPhone, je commence à recevoir des e-mails de fabricants de coques, qui me présentent leur prochain produit. D’après les échantillons d’usine ou les premières rumeurs sur les spécifications, ces coques s’adaptent généralement parfaitement aux nouveaux iPhones… jusqu’à l’événement de cette année, où Apple a dévoilé des fonctionnalités matérielles qu’aucun boîtier imprimé en 3D ne révélerait.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était avec MagSafe. Au cours des premiers mois, il était évident que seuls quelques fabricants avaient été informés de la nouvelle norme de charge et d’accessoires, les premiers boîtiers étant « compatibles MagSafe » dans le sens où ils ne bloquaient pas complètement l’aimant de l’iPhone.

Le même phénomène s’est reproduit avec le bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16. Le nouveau bouton situé sur le côté droit de l’iPhone 16 et 16 Pro permet aux utilisateurs d’accéder facilement à l’application Appareil photo, en leur permettant de l’activer et de prendre des photos d’une simple pression. Il s’agit également d’un bouton capacitif qui permet des interactions intelligentes via un simple glissement.

C’est ce dernier point qui a pris les fabricants sur la défensive. Il existe actuellement de nombreux boîtiers « compatibles avec le contrôle de l’appareil photo » dans le sens où ils ont une découpe gênante au-dessus du bouton de capture et vous permettent techniquement de l’utiliser. Mais quiconque a essayé d’activer systématiquement les boutons matériels de son téléphone via les découpes de l’étui comprend pourquoi il s’agit d’une solution imparfaite.

La meilleure méthode est celle qu’Apple et un fabricant de confiance emploient : un bouton en cristal de saphir qui transmet les signaux de votre doigt à la commande de l’appareil photo. Il existe également quelques cas tiers qui ont reçu suffisamment de préavis pour activer pleinement leur première vague de cas.

Dans les semaines à venir, nous verrons de nombreux étuis de deuxième vague qui emploient ce système ou quelque chose de similaire, à mesure que les fabricants d’étuis mettront la main sur de véritables unités iPhone 16. Mais pour l’instant, si vous recherchez un contrôle de l’appareil photo à 100 % dans votre étui pour iPhone 16, voici vos choix.

Remarque : sauf indication contraire, ces étuis sont disponibles pour tous les appareils des séries iPhone 16 et 16 Pro.

Coque en silicone Apple avec MagSafe

Coque en silicone Apple en bleu outremer Pomme

Bien sûr, Apple mène la charge avec sa propre coque. Comme d’habitude, elle est plus chère que les coques de matériaux similaires, mais elle a l’avantage supplémentaire d’être 100 % compatible avec le nouveau matériel. Il n’y a pas d’espaces bizarres ou d’ajustements légèrement ajustés, c’est une coque qui s’adaptera exactement à chaque fois. Les coques en silicone d’Apple sont agréables au toucher, agréables et douces, avec une doublure en microfibre. Elle est également dotée d’un pare-chocs surélevé, de sorte que votre écran est en sécurité même si vous laissez tomber votre iPhone 16 face vers le bas.

De plus, comme ils savaient exactement ce qui allait arriver, l’étui en silicone d’Apple est entièrement compatible avec le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo. Il est doté d’un bouton en cristal de saphir qui vous permet de contrôler les fonctions intelligentes du bouton comme si vous utilisiez le bouton du téléphone lui-même. De plus, il y a de petites touches amusantes, comme un toast de couleur assortie (désolé pour « expérience de fixation magique ») lorsque vous connectez l’étui – aucun autre fabricant d’étuis n’a accès à ce petit morceau de magie d’Apple. Ce sont également les seuls étuis qui sont garantis pour correspondre exactement aux nouveaux coloris de l’iPhone. Pour 49 $, vous pourriez certainement faire de pires choix en matière de protection de votre iPhone. Découvrez-les sur l’Apple Store.

Étui transparent Apple avec MagSafe

Étui transparent pour Apple Pomme

Bien sûr, pour certains, la correspondance des couleurs de votre iPhone est secondaire par rapport à la mise en valeur de votre téléphone. Pour ceux-là, Apple a créé un étui MagSafe entièrement transparent avec le même bouton de contrôle de l’appareil photo en cristal de saphir que l’étui en silicone. Apple fait mieux que la plupart en ce qui concerne le jaunissement de ses étuis transparents. Ce n’est vraiment qu’après un an d’utilisation constante que vous pouvez vraiment voir l’accumulation de saleté… un facteur perpétuel lorsqu’il s’agit d’étuis transparents. Peu importe à quel point ils prétendent être « longévités » ou « transparents », je n’ai pas encore utilisé d’étui transparent dont les pare-chocs ne sont pas d’un jaune maladif après 12 mois.

Le Clear Case est plus rigide en main et possède un pare-chocs plus prononcé sur le pourtour, ce qui explique probablement pourquoi Apple a une découpe en bas pour que vous puissiez facilement glisser depuis le bas de votre écran sans être gêné. C’est aussi 49 $ dans l’Apple Store.

Série Otterbox Lumen avec contrôle de la caméra

Otterbox Lumen en rose Boîte Otter

J’aime beaucoup la première vague de coques transparentes d’Otterbox pour l’iPhone 16. Elles ont une touche de couleur complémentaire sur les côtés, la zone la plus sujette au jaunissement. Ce qui est également bien, c’est qu’ils sont un partenaire d’Apple, donc ils ont aussi le bouton de contrôle de l’appareil photo en cristal de saphir. En tant que produit Otterbox, ils ont une protection incroyable contre les chutes, 3 fois supérieure à la norme militaire. Apple, notamment, ne joue pas dans le jeu de la protection contre les chutes, ne fournissant jamais de chiffres précis pour sa protection contre les chutes. Ils sont également fabriqués avec 75 % de contenu post-consommation, un chiffre qui était franchement inédit les années précédentes. C’est formidable de voir ce niveau de recyclage se produire en fait.

Vous paierez plus pour la protection supplémentaire, 69,95 $ sur le site d’Otterbox. Ceux d’entre vous qui espèrent un étui entièrement transparent d’Otterbox avec Camera Control, attendez un peu, car ils arrivent bientôt.

Beats pour iPhone 16 (et Pro)

Coque Beats by Dre pour iPhone 16 Pro Max en noir Beats par Dre

En tant que membre d’Apple, il n’est pas surprenant que Beats dispose d’un boîtier de contrôle d’appareil photo entièrement compatible avec un bouton en cristal de saphir. est Ce qui est surprenant, c’est qu’ils fabriquent un étui ! C’est la première incursion de Beats by Dre dans le domaine des étuis et c’est impressionnant. Même quelque chose d’aussi banal qu’un étui noir à coque rigide pour l’iPhone 16 Pro Max bénéficie d’une jolie touche de couleur avec une doublure en microfibre contrastante. Cela fait vraiment ressortir l’étui… mais seulement lorsque votre iPhone n’est pas dedans. J’aurais aimé que Beats étende cette touche de couleur aux boutons pour que vous puissiez toujours en profiter même lorsque l’étui est utilisé.

La coque rigide résistante aux rayures est agréable à regarder, mais attire un peu les empreintes digitales. Cela dit, j’aime les coloris complémentaires et je pense que ce sont quelques-uns des étuis les plus raffinés de la première vague. Ils sont assortis sans être « assortis ». Qu’est-ce qui est encore plus agréable ? Vous ne paierez pas plus pour le nom Beats, ils sont 49$ sur le site Beats.

Support Supcase UB MAG

Étui de support Supcase MAG Supposons

J’accorde beaucoup de crédit à Supcase. Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste restreinte des fabricants qui avaient des informations avancées sur le bouton de contrôle de l’appareil photo capacitif, ils avaient suffisamment d’informations avancées pour développer un bouton qui transmet des signaux via un capteur en cuivre conducteur. Il fonctionne également très bien, tout aussi bien que le bouton en cristal de saphir d’Apple. J’apprécierais même un peu plus le bouton de contrôle de l’appareil photo de Supcase car il est légèrement surélevé au lieu d’être au ras du boîtier comme les boîtiers précédents, ce qui le rend plus facile à utiliser sans avoir à le chercher.

Le support MAG a également une petite fonctionnalité cachée, l’aimant MagSafe faisant double emploi en tant que support de boîtier. C’est un petit détail astucieux qui n’ajoute aucune épaisseur à l’étui. L’étui est conçu pour une chute de 15 pieds et possède des pare-chocs avant surélevés prononcés pour protéger votre écran. Mais la meilleure caractéristique est peut-être le prix : un prix incroyablement bas 24,99 $ sur le site de Supcase.

Spigen Ultra Hybrid T

Spigen Ultra Hybrid T Spigen

L’Ultra Hybrid T de Spigen est une entrée surprise de dernière minute dans le club Camera Control. Utilisant une combinaison de matériaux pour vous donner une sensation tactile et une fonctionnalité intelligente, c’est un autre étui où vous pouvez trouver le bouton facilement. Il est fait de plastique transparent comme presque tous les autres étuis de cette liste, ce qui me fait penser que la fabrication du bouton capacitif était plus facile avec ce matériau. Pourtant, il promet d’être durable et résistant avec une protection militaire contre les chutes et une résine bleue pour lutter contre le jaunissement. Celui-ci est uniquement destiné à l’iPhone Pro et au Pro Max. Vous pouvez Achetez-le sur Amazon pour 28,99 $ (en baisse par rapport à son PDSF de 54,99 $).