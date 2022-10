6 conseils pour vaincre les peurs du dimanche et passer une bonne nuit de repos

Il semble que vous ne puissiez pas profiter pleinement de vos dimanches car vous redoutez le début d’une nouvelle semaine. Semble familier? Il y a en fait un nom pour ce phénomène : les peurs du dimanche. Selon un enquête par Linkedin, 80 % des 30 000 participants ont déclaré avoir ressenti ce sentiment avant le début de leur semaine. Les peurs du dimanche peuvent même se manifester par des symptômes physiques tels que des maux de tête, des maux d’estomac, une accélération du rythme cardiaque, de la transpiration et un mauvais sommeil.

Le sommeil joue un rôle important dans la préparation physique et mentale pour une journée réussie. Une nuit de sommeil complète a le pouvoir de stimuler votre humeur, d’améliorer la prise de décision, de maintenir la rétention des connaissances, de promouvoir un système immunitaire qui travaille dur et réduire le stress et l’anxiété.

Le stress et l’anxiété sont d’énormes obstacles au sommeil, et vous ne pourrez peut-être pas bien fermer les yeux le dimanche soir une fois que vous aurez rampé sous les couvertures.

Ci-dessous, découvrez comment quelques petites étapes peuvent aider à soulager les sentiments des peurs du dimanche et vous permettre d’avoir la nuit de sommeil complète que vous méritez. Pour plus d’aide sur le déstressant la nuit, voici comment vous pouvez lutter contre l’anxiété avant de se coucher et comment créer la playlist parfaite pour dormir.

Démarrer un journal

Avant d’aller au lit, essayez d’organiser vos pensées et vos priorités dans un journal. La tenue d’un journal quotidien peut vous aider à vous détendre, à vous détendre et à donner un sens aux tâches ou aux responsabilités dont vous devez vous occuper. C’est une façon d’exprimer vos sentiments et de gérer votre anxiété avant de vous coucher avec vos pensées avant de vous coucher.

Pratiquez le yoga ou la méditation avant de vous coucher

Pratiquer la pleine conscience par le yoga ou méditation peut aider à centrer vos pensées, favoriser la relaxation et vous donner la capacité de faire face efficacement à vos sentiments d’anxiété.

Yoga avant de se coucher peut aider à soulager vos sentiments de stress et, en même temps, augmenter les niveaux de mélatonine pour favoriser un meilleur sommeil. Même respiration profonde seul est un outil utile pour aider à promouvoir le calme, car il peut changer la tension artérielle et diminuer la production d’hormones de stress. En soulageant vos angoisses, vous permettez à votre esprit de se détendre et de se détendre pour dormir.

Faites de l’exercice pendant la journée

L’activité physique augmente les endorphines et les neurotransmetteurs qui favorisent le bonheur et peut aider à soulager la douleur. À son tour, cette amélioration de l’humeur aide à combattre les sentiments de stress, d’anxiété et les peurs du dimanche pour vous aider à mieux dormir la nuit.

Essayez ces remèdes naturels pour soulager le stress

Plutôt que de compter sur la mélatonine, ZZZquil ou d’autres somnifères, il y a beaucoup de remèdes naturels vous pouvez utiliser pour aider à soulager l’anxiété et favoriser la somnolence.

Thé aux herbes (magnolia, camomille, racine de valériane)

(magnolia, camomille, racine de valériane) Aromathérapie utilisant des huiles essentielles comme la lavande, la camomille et le jasmin

Huile de CBD, crèmes ou gommes

Manger aliments nutritionnels comme l’avoine, les grains entiers, les légumes-feuilles, les noix et les œufs de poules élevées en plein air

Rappelez-vous, c’est OK de dire non

Donnez la priorité à vos tâches les plus importantes et mettez les autres en veilleuse qui ne nécessitent pas autant de concentration. Ne vous sentez pas obligé d’assumer trop de responsabilités si vous ne pouvez pas tout mettre dans votre assiette. Souvent, nous pouvons nous sentir dépassés ou anxieux avant de commencer une semaine remplie à ras bord de tâches à accomplir.

Refuser les demandes supplémentaires si elles ne sont pas prioritaires et si vous pensez que cela surchargera votre capacité. Prendre le contrôle de votre charge de travail peut aider à réduire le stress d’un horaire chargé.

Faites du lundi un jour pour être excité

Plutôt que de redouter le lundi, faites-en une journée à attendre avec impatience. Planifiez une rencontre amusante avec un collègue ou un ami dans un point chaud local. Si vous préférez rouler en solo, vous pouvez en faire une journée pour vous offrir un bon dîner ou une douceur après vos obligations.

Si vous avez du mal à dormir et que vous cherchez plus d'aide, découvrez pourquoi abandonner votre alarme peut favoriser un meilleur sommeil et les quatre meilleurs séances d'entraînement que vous pouvez faire avant de vous coucher.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.