6 conseils pour protéger votre ordinateur des virus

Les ordinateurs sont une technologie incroyable que beaucoup d’entre nous utilisent tous les jours de notre vie. Cependant, ils sont sujets aux virus et aux logiciels malveillants qui peuvent endommager nos fichiers et voler nos données personnelles, comme nos coordonnées bancaires et nos informations de sécurité sociale. Si vous avez besoin d’une sécurité supplémentaire, voici 6 façons de protéger votre ordinateur contre les virus.

1. Installez un antivirus

Il existe de nombreux programmes antivirus, dont le prix varie en fonction du niveau de sécurité. Installer le meilleur antivirus n’est pas une tâche facile, et parfois il peut être plus sûr pour nous d’en télécharger plusieurs s’ils couvrent chacun différents aspects de la sécurité.

On peut dire qu’il n’y a pas besoin d’antivirus tant que nous n’accédons pas à Internet depuis notre PC. Ce n’est cependant pas forcément vrai, car nous pouvons transporter des virus d’un système à l’autre sur des clés USB. Il est essentiel de se rappeler qu’il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent, ou pas d’argent du tout, pour avoir un ordinateur sûr et sécurisé.

2. Maintenez votre logiciel à jour

Tous les systèmes d’exploitation des ordinateurs reçoivent des mises à jour fréquentes qui améliorent les fonctionnalités individuelles. Ces mises à jour comprennent également des mesures de sécurité qui protègent nos ordinateurs contre les derniers virus et logiciels malveillants conçus par les pirates.

Nous devons nous assurer que les mises à jour sont notifiées ou configurées pour être téléchargées et installées automatiquement. Attention, ces installations peuvent prendre beaucoup de temps, surtout s’il s’agit de changements importants et de mesures de sécurité qui modifient la façon dont le système traite diverses données.

3. Sauvegardez votre ordinateur

Parfois, nous sommes incapables de supprimer un virus ou un logiciel malveillant de nos ordinateurs, et lorsque cela se produit, nous devons supprimer certaines de nos données. Parfois, la corruption de fichiers par un code nuisible peut nous obliger à reformater nos disques durs.

Sans sauvegarde, il n’y a aucun moyen de récupérer les données perdues. Ceci est d’autant plus critique que les disques durs peuvent se corrompre accidentellement et nous faire perdre nos fichiers. Cependant, une sauvegarde qui contient un virus et un code malveillant ne fera que répéter les problèmes que nous avons connus jusqu’à ce que nous ne sauvegardions pas le logiciel malveillant.

4. Utilisez un mot de passe fort

Un mot de passe est la première ligne de défense qui protège nos comptes contre toute personne tentant d’y accéder sans autorisation. Une fois que quelqu’un est entré dans un compte, il peut voler des données ou placer du contenu nuisible dans le stockage en nuage qui peut se mettre à jour automatiquement sur l’ordinateur.

Un mot de passe fort est complexe et, souvent, il ne se rapporte pas à nous de quelque manière que ce soit. Les mots de passe les plus courants et les plus faciles à deviner sont “password”, 123456 et 12345678. Utiliser les mêmes informations de connexion pour chaque site web ou application nous rend vulnérables à une attaque, même si un seul compte est consulté illégalement.

5. Surveillez les téléchargements

Les sites Web peuvent être sournois lorsqu’ils sont chargés de logiciels malveillants et de contenus suspects. Si nous commençons un téléchargement que nous n’avons pas autorisé, nous devons immédiatement l’annuler et quitter la page Web ou bien utiliser une extension VPN pour Chrome, car le téléchargement est susceptible de contenir d’autres codes malveillants.

Si nous utilisons un navigateur obsolète tel qu’Internet Explorer, nous devons nous assurer que le paramètre de sécurité est au moins de niveau moyen, voire plus, pour empêcher tout code indésirable d’accéder à notre système. Sinon, il y a une chance que des téléchargements se produisent en arrière-plan sans nous alerter.

6. Installez un bloqueur de publicité

Les publicités pop-up en ligne peuvent souvent mener à des sites Web douteux qui volent nos données et installent des virus. Il est souvent plus facile de dire que de faire lorsqu’on essaie de les éviter, à moins de télécharger un bloqueur de publicité fiable qui nous empêche de les voir.

Il est facile de trouver des bloqueurs d’annonces gratuits et plusieurs payants. La différence de prix est généralement liée à la qualité du fonctionnement. Nous devons être prudents lorsque nous naviguons sur le web, même si nous avons un ad-block actif, car de nombreux sites empêchent l’accès à moins que l’extension ou l’application ne soit désactivée.