6 conseils pour dépenser plus intelligemment et éviter de s’endetter en ce Black Friday et Cyber ​​Monday

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Depuis que la pandémie a frappé en 2020, les vacances ne se sont plus ressenties de la même manière. Pourtant Vendredi noir est considéré comme le coup d’envoi officiel de la saison des achats des Fêtes, beaucoup d’entre nous ont une longueur d’avance, en raison de la nervosité des retards d’expédition, des articles en rupture de stock et de la hausse des prix. Plus de 30% des personnes ont commencé à cocher des éléments de leurs listes en septembre et début octobre, selon une enquête CNET Holiday Survey.

Les premières données montrent que les tendances d’achat de cadeaux de cette année sont motivées par l’espoir de trouver une bonne affaire. Et pas étonnant. L’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la volatilité des marchés boursiers et les craintes de licenciements nous poussent à essayer de réduire là où nous le pouvons. Un tiers des acheteurs craignent que s’ils attendent trop longtemps pour acheter des cadeaux, les prix n’augmentent.

Que vous achetiez une nouvelle console de jeu pour votre enfant, des vêtements pour votre partenaire ou des cadeaux pour vos collègues, voici quelques conseils pour vous aider à dépenser selon vos moyens et à réduire les risques d’entrer dans la nouvelle année avec une gueule de bois financière.

Planifier à l’avance

Les sabots de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas terminés, et 38 % des répondants au sondage craignent que leurs articles-cadeaux ne soient en rupture de stock cette année, tandis que 26 % s’inquiètent des retards d’expédition. C’est pourquoi, même s’ils n’avaient pas encore commencé à acheter, la majorité des acheteurs des fêtes recherchaient activement des cadeaux. Planifier à l’avance et faire des achats comparatifs sont les meilleurs moyens d’éviter le stress et d’être plus respectueux de votre portefeuille.

Robert Rodriguez/Crumpe



Si vous prévoyez d’attendre à la dernière minute pour acheter des cadeaux, sachez que c’est un test à la fois pour votre temps et votre budget. Lorsque nous remettons l’achat de cadeaux à la dernière heure, nous avons souvent moins de patience pour la chasse aux bonnes affaires, les articles deviennent plus chers et nous avons tendance à trop dépenser. Si vous êtes pressé d’acheter un cadeau, n’en faites pas trop. Optez simplement pour une simple carte-cadeau – un cadeau pratique préféré par beaucoup.

Utilisez le crédit à bon escient

Plus de la moitié des acheteurs interrogés prévoient de payer avec un carte de crédit cette saison des fêtes. Avec la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, les TAP des cartes de crédit augmentent également. Si vous payez avec du plastique, utilisez la carte avec le taux d’intérêt le plus bas, juste au cas où vous auriez besoin de reporter un solde dans la nouvelle année. Et créez toujours un plan de remboursement à respecter après les vacances, afin que vous puissiez rester sur la bonne voie financièrement sans accumuler de dettes.

Robert Rodriguez/Crumpe



Si vous demandez une nouvelle carte de crédit, une carte APR d’introduction à 0 % peut être un bon choix si vous avez besoin de plus de temps pour couvrir votre solde. Ou essayez un carte de récompenses, ce qui peut vous aider à gagner de l’argent ou des points pour chaque dollar dépensé. Si vous êtes déjà un utilisateur passionné de cartes de crédit, vérifiez si vous avez accumulé des points ou des récompenses en espèces que vous pouvez échanger contre des achats des Fêtes.

Si vous envisagez d’utiliser Achetez maintenant, payez plus tard pour acheter vos cadeaux cette année, faire attention. Les plans tels que Affirm, Afterpay et Klarna sont devenus de plus en plus populaires car ils offrent un moyen sans intérêt de payer en plusieurs versements (généralement quatre). Mais il y a des pièges, surtout si vous payez en retard. Si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de couvrir le coût de votre don dans les délais, réfléchissez-y à deux fois avant d’utiliser un plan BNPL. Si vous le faites, assurez-vous de lire les termes et conditions.

Établissez un budget et payez en espèces ou par carte de débit

La majorité des acheteurs interrogés (74 %) déclarent s’attendre à dépenser autant ou moins que l’année dernière. Si vous craignez de trop dépenser, établissez un plan de dépenses strict avec une liste de cadeaux que vous prévoyez d’acheter, surtout si vous essayez de profiter de certaines offres du Black Friday et d’autres vacances. Vous pouvez créer un budget à l’aide d’Excel ou de Google Sheets, ou utiliser une application de budgétisation pour déterminer combien vous pouvez vous permettre cette saison des fêtes.

Robert Rodriguez/Crumpe



Et si vous craignez toujours de casser votre budget, faites ce que font environ la moitié des répondants au sondage : magasinez avec de l’argent. Un 2021 étude du MIT a constaté que se séparer de dollars physiques à la caisse plutôt que de toucher votre carte de crédit provoque un degré de douleur plus élevé. C’est une bonne chose. Les cartes de crédit ont une qualité intangible, “traitez-la plus tard”, mais lorsque nous utilisons de l’argent liquide, nous ne payons que ce que nous avons dans notre portefeuille, et cela peut améliorer nos chances de tenir à un budget.

Bien que les cartes de débit soient également techniquement similaires à l’argent liquide et puissent améliorer vos chances de dépenser moins, n’oubliez pas qu’elles ne disposent pas des protections contre l’achat et le vol que les cartes de crédit offrent généralement.

Établissez des lignes directrices avec vos amis et votre famille

Si vous ne pouvez pas vous permettre de passer cette période des Fêtes, parlez-en à vos amis et à votre famille. Il y a souvent une pression pour obtenir les meilleurs cadeaux pour vos proches, et nous avons parfois l’impression que nous devons égaler ce que les autres dépensent. Mais d’autres personnes sur votre liste sont probablement également confrontées à des pressions financières. Nous vous recommandons de revoir votre budget et de décider du niveau de cadeaux qui correspond à votre plan financier.

Si vous ne voulez pas ignorer complètement les cadeaux, une façon d’alléger le fardeau consiste à discuter de la fixation d’une limite de prix ou d’un plafond de dépenses pour les cadeaux. Une autre option consiste à échanger des cadeaux faits maison ou à proposer des services, tels que la garde d’enfants ou le nettoyage.

Vous pouvez également proposer un échange de cadeaux éléphant blanc ou Père Noël secret. Ce type d’échange vous attribue au hasard l’achat d’un cadeau pour une seule personne de votre groupe, et une seule personne sera chargée d’acheter quelque chose pour vous. Combinez cela avec une limite de prix, et vous finirez par dépenser beaucoup moins cette saison des fêtes.

Inscrivez-vous pour des coupons et des offres

Un moyen facile de trouver des offres en cette saison des fêtes consiste à utiliser des extensions de navigateur Internet qui parcourent le Web à la recherche de coupons et de récompenses en ligne, puis appliquent des remises à la caisse.

Pour économiser de l’argent et comparer les prix des cadeaux, consultez CNET Shopping, une extension de navigateur gratuite qui offre deux fonctionnalités uniques : la comparaison de prix et les coupons. CNET Shopping parcourt automatiquement des milliers de détaillants pour trouver le prix le plus bas sur un article spécifique et applique des coupons à votre panier en ligne avant l’achat. Cela signifie que vous n’aurez pas à rechercher sur le Web des codes de réduction qui ne fonctionnent souvent pas, et vous verrez tout de suite s’il existe un prix inférieur pour l’article que vous recherchez.

Utilisez des applications d’épargne pour économiser de l’argent

Bien que les applications d’épargne et d’investissement ne vous aident pas à éviter les dettes en cette saison de magasinage des Fêtes, elles peuvent vous donner une longueur d’avance sur l’année prochaine en mettant de côté de petites sommes d’argent à chaque achat que vous effectuez.

Par exemple, Acorns est une plateforme de micro-investissement qui investit votre monnaie restante dans un compte Acorns pour seulement 1 $ par mois. Chiffre est une autre application d’épargne qui suit vos habitudes de dépenses et enregistre automatiquement de petites quantités de votre argent (de 5 $ à 20 $) dans un compte d’épargne assuré par la FDIC. Depuis son lancement en 2015, l’application indique qu’elle a permis aux utilisateurs d’économiser plus de 7 milliards de dollars. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 6 mois, puis c’est 5 $ par mois.